יום שלישי, 17.03.2026 שעה 11:40
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית לנוער צפון
לוח תוצאות

ליגת העל מעבר לפינה: קריית ים תגשים חלום?

כשעדיין לא ברור מתי ואיך תחזור הלאומית לנוער, הרי יש מי שחולם על הליגה הבכירה. בעונה שעברה, כזכור, הבוגרים העפילו ללאומית אחרי עצירת ליגה א'

|
שחקני הנוער של מ.ס קריית ים (באדיבות המועדון)

במ.ס קריית ים, בדומה לקבוצות הליגה הלאומית לנוער האחרות, מחכים להחלטת הנהלת ההתאחדות לכדורגל, בישיבה שתתקיים ביום רביעי הקרוב. עוד מוקדם לצפות לדבר מה, אבל אופציה, שבהחלט יכולה להיות ריאלית, היא כזו שאם לא חוזרים לשחק הרי שייתכן ומי שסיימה ראשונה, עולה לליגת העל לנוער.

בעבור מ.ס קריית ים יכולה להיות זאת הגשמת חלום של ממש, לשחק בליגת העל לנוער, בליגה של הגדולים, אחרי שבעונה החולפת הקבוצה הבוגרת העפילה לליגה הלאומית מהמקום הראשון בליגה א׳ צפון, אף על פי שנעצרה באמצע נוכח חדשות אלו ואחרים כנגד חלק מהקבוצות, שחלקן לא איתנו כבר.

מ.ס קריית ים יצאה אל הפגרה הכפויה, נוכח מבצע ״שאגת הארי״, כשהיא במקום הראשון בטבלת הליגה הלאומית לנוער במחוז צפון, כשלרשותה 45 נקודות, נקודה אחת יותר מהפועל חדרה ובית״ר טוברוק הדולקות אחריה, אלו שגם מתמודדות על הכרטיס לליגת העל לנוער, שתי קבוצות אגב שירדו בעונה החולפת מהליגה הראשונה בנוער.

שחקני הנוער בקריית ים חוגגים (צילום עדי דטליס)שחקני הנוער בקריית ים חוגגים (צילום עדי דטליס)

בקריית ים מספרים ל-ONE כי מחלקת הנוער שלהם היא אחת ממטרות העל העונה ולא רק בנוער, אלא גם בקבוצות הנערים שבצמרת. "שמנו דגש על כך", ציינו. "הנוער יעלה? זה יהיה היסטוריה באזור, באם מוציאים את עכו. אנחנו נמצאים בהזדמנות כשיש לנו שחקנים כמו איליה פוטקין, סקו סילה ואחרים, כדוגמת שחקני מכבי חיפה. זהו תלכיד נהדר. זה קרוב מתמיד". 

ומה לגבי השחקנים הזרים בתקופה הזו? בקריית ים מרגיעים ומציינים בפני ONE כי מדובר בחבר'ה שמבינים מה קורה פה ונמצאים תחת מעטפת 24/7. "כל שהם צריכים, אנחנו פה בשבילם. הזרים מקבלים פה מעטפת, הם לא מודאגים. הורדנו אותם גם לחמישה ימים באילת, שיתאווררו במעט ממה שקורה בצפון. אנחנו איתם ואנחנו בונים עליהם גם בעונה הבאה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */