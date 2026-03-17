ליגת העל מעבר לפינה: קריית ים תגשים חלום?

במ.ס קריית ים, בדומה לקבוצות הליגה הלאומית לנוער האחרות, מחכים להחלטת הנהלת ההתאחדות לכדורגל, בישיבה שתתקיים ביום רביעי הקרוב. עוד מוקדם לצפות לדבר מה, אבל אופציה, שבהחלט יכולה להיות ריאלית, היא כזו שאם לא חוזרים לשחק הרי שייתכן ומי שסיימה ראשונה, עולה לליגת העל לנוער.

בעבור מ.ס קריית ים יכולה להיות זאת הגשמת חלום של ממש, לשחק בליגת העל לנוער, בליגה של הגדולים, אחרי שבעונה החולפת הקבוצה הבוגרת העפילה לליגה הלאומית מהמקום הראשון בליגה א׳ צפון, אף על פי שנעצרה באמצע נוכח חדשות אלו ואחרים כנגד חלק מהקבוצות, שחלקן לא איתנו כבר.

מ.ס קריית ים יצאה אל הפגרה הכפויה, נוכח מבצע ״שאגת הארי״, כשהיא במקום הראשון בטבלת הליגה הלאומית לנוער במחוז צפון, כשלרשותה 45 נקודות, נקודה אחת יותר מהפועל חדרה ובית״ר טוברוק הדולקות אחריה, אלו שגם מתמודדות על הכרטיס לליגת העל לנוער, שתי קבוצות אגב שירדו בעונה החולפת מהליגה הראשונה בנוער.

שחקני הנוער בקריית ים חוגגים (צילום עדי דטליס)

בקריית ים מספרים ל-ONE כי מחלקת הנוער שלהם היא אחת ממטרות העל העונה ולא רק בנוער, אלא גם בקבוצות הנערים שבצמרת. "שמנו דגש על כך", ציינו. "הנוער יעלה? זה יהיה היסטוריה באזור, באם מוציאים את עכו. אנחנו נמצאים בהזדמנות כשיש לנו שחקנים כמו איליה פוטקין, סקו סילה ואחרים, כדוגמת שחקני מכבי חיפה. זהו תלכיד נהדר. זה קרוב מתמיד".

ומה לגבי השחקנים הזרים בתקופה הזו? בקריית ים מרגיעים ומציינים בפני ONE כי מדובר בחבר'ה שמבינים מה קורה פה ונמצאים תחת מעטפת 24/7. "כל שהם צריכים, אנחנו פה בשבילם. הזרים מקבלים פה מעטפת, הם לא מודאגים. הורדנו אותם גם לחמישה ימים באילת, שיתאווררו במעט ממה שקורה בצפון. אנחנו איתם ואנחנו בונים עליהם גם בעונה הבאה".