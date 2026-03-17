דיווח: אנזו פרננדס עשוי לעזוב את צ'לסי בקיץ

אחד השמות החמים לקראת חלון ההעברות הקרוב הוא זה של אנזו פרננדס. הקשר הארגנטינאי בן ה-25, שנחשב לאחד השחקנים הבולטים בעמדתו בעולם כיום, עשוי לעזוב את צ’לסי למרות חוזה ארוך טווח עד קיץ 2032, כך מדווחים בארגנטינה.

פרננדס, שהגיע ללונדון אחרי הזכייה במונדיאל 2022, הפך למנוע של הקבוצה מסטמפורד ברידג’, כשהוא מנהל את המשחק ומציג גם תרומה התקפית מרשימה. העונה הוא רשם 44 הופעות עם 12 שערים ושישה בישולים, נתונים שממחישים את השדרוג ביכולתו.

בכושר שיא, והביקוש בהתאם

היכולת הגבוהה של פרננדס לא נעלמה מעיניהן של ענקיות אירופה. לפי דיווחים, ריאל מדריד ופאריס סן ז’רמן כבר הביעו עניין בעבר, ועשויות לשוב למרוץ במידה שהקשר אכן יוצע למכירה. בצ’לסי לא ממהרים לוותר על הקפטן שלהם, במיוחד לאור העובדה ששילמו עליו כ-121 מיליון אירו, סכום שיא לשחקן ארגנטינאי.

כל הצעה עתידית תצטרך להיות גבוהה במיוחד כדי לשכנע את המועדון. לצד הדיווחים על עתידו, פרננדס עצמו מתרכז במטרה הקרובה: הגנה על תואר אלוף העולם עם נבחרת ארגנטינה.

המאמן ליונל סקאלוני רואה בו שחקן מפתח. למרות היציבות בצ’לסי, נראה כי הקשר בשל לאתגר הבא בקריירה שלו, והשאלה הגדולה היא האם הקיץ הקרוב יהיה הרגע שבו ייפרד מהבלוז ויעשה קפיצה נוספת לאחד ממועדוני העל של אירופה.