ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5441-5430מנצ'סטר יונייטד3
5137-4030אסטון וילה4
4940-4930ליברפול5
4835-5330צ'לסי6
4542-4630ברנטפורד7
4335-3430אברטון8
4243-4330ניוקאסל9
4146-4430בורנמות'10
4143-4030פולהאם11
4036-3930ברייטון12
4035-3030סנדרלנד13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3248-3730לידס15
3047-4030טוטנהאם16
2943-2830נוטינגהאם פורסט17
2955-3630ווסטהאם18
2058-3230ברנלי19
1754-2431וולבס20

דיווח: אנזו פרננדס עשוי לעזוב את צ'לסי בקיץ

בארגנטינה טוענים שעל אף שהקשר מחזיק בחוזה עד 2032, ייתכן שהכוכב ייפרד מהבלוז בחלון הקרוב. נקנה ב-121 מיליון אירו, הכחולים ידרשו סכום גבוה

אנזו פרננדס (רויטרס)

אחד השמות החמים לקראת חלון ההעברות הקרוב הוא זה של אנזו פרננדס. הקשר הארגנטינאי בן ה-25, שנחשב לאחד השחקנים הבולטים בעמדתו בעולם כיום, עשוי לעזוב את צ’לסי למרות חוזה ארוך טווח עד קיץ 2032, כך מדווחים בארגנטינה.

פרננדס, שהגיע ללונדון אחרי הזכייה במונדיאל 2022, הפך למנוע של הקבוצה מסטמפורד ברידג’, כשהוא מנהל את המשחק ומציג גם תרומה התקפית מרשימה. העונה הוא רשם 44 הופעות עם 12 שערים ושישה בישולים, נתונים שממחישים את השדרוג ביכולתו.

בכושר שיא, והביקוש בהתאם

היכולת הגבוהה של פרננדס לא נעלמה מעיניהן של ענקיות אירופה. לפי דיווחים, ריאל מדריד ופאריס סן ז’רמן כבר הביעו עניין בעבר, ועשויות לשוב למרוץ במידה שהקשר אכן יוצע למכירה. בצ’לסי לא ממהרים לוותר על הקפטן שלהם, במיוחד לאור העובדה ששילמו עליו כ-121 מיליון אירו, סכום שיא לשחקן ארגנטינאי.

כל הצעה עתידית תצטרך להיות גבוהה במיוחד כדי לשכנע את המועדון. לצד הדיווחים על עתידו, פרננדס עצמו מתרכז במטרה הקרובה: הגנה על תואר אלוף העולם עם נבחרת ארגנטינה.

המאמן ליונל סקאלוני רואה בו שחקן מפתח. למרות היציבות בצ’לסי, נראה כי הקשר בשל לאתגר הבא בקריירה שלו, והשאלה הגדולה היא האם הקיץ הקרוב יהיה הרגע שבו ייפרד מהבלוז ויעשה קפיצה נוספת לאחד ממועדוני העל של אירופה.

