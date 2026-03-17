הארכה: ספורטינג - בודה גלימט 0:3

רגעי ההכרעה בכל המפעלים מתקרבים בכל יום שחולף וכך גם בליגת האלופות, כשבשעה זו, שתי קבוצות פותחות את שלב הגומלין בשמינית גמר המפעל, כשספורטינג ליסבון מארחת את בודה גלימט, שניצחה בביתה 0:3 ומגיעה ביתרון שלושה שערים לפורטוגל.

בפעם השלישית בחמש השנים האחרונות, האלופה הפורטוגלית מגיעה למשחק הגומלין כשהיא בפיגור של לפחות שלושה שערים וביחס של אפס ניצחונות בששת משחקי הנוקאאוט האחרונים במפעל עם 3 תוצאות תיקו ו-3 הפסדים. המארחת מקווה שהיכולת שלה בבית, שם רשמה 4 ניצחונות באלופות, תהיה מספיקה כדי לספק מהפך גדול ולעלות לראשונה מאז שנת 1963/64 שלב במפעל.

מנגד, אין כל סופרלטיב שיוכל לתאר את ההישג הסנסציוני של הקבוצה הקטנה מנורבגיה. אחרי שבעונה הקודמת הגיעה לחצי גמר הליגה האירופית, העונה היא עשתה קפיצה נוספת ונמצאת עם רגל אחת ברבע הגמר של האחות הגדולה בליגה הטובה באירופה. כשהיא עם חמישה ניצחונות רצופים במפעל, האורחת רחוקה ניצחון אחד מלהשוות את שיא כל הזמנים של קבוצה שלא מאחת מחמש הליגות הבכירות, העומד על שישה ניצחונות רצופים באלופות.

באופן לא מפתיע, הניצחון של בודה גלימט על אדמת נורבגיה היה גם המפגש הראשון בין שתי הקבוצות, כשסונדרה פאט בפנדל, אולה בלומברג וקספר הוג הכריעו את ההתמודדות. האם ספורטינג תצליח לצאת מההלם ולעשות את הבלתי ייאמן?