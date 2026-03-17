הארכה: ספורטינג - בודה גלימט 0:3

רגעי ההכרעה בכל המפעלים מתקרבים בכל יום שחולף וכך גם בליגת האלופות, כשבשעה זו, שתי קבוצות פותחות את שלב הגומלין בשמינית גמר המפעל, כשספורטינג ליסבון מארחת את בודה גלימט, שניצחה בביתה 0:3 ומגיעה ביתרון שלושה שערים לפורטוגל.
בפעם השלישית בחמש השנים האחרונות, האלופה הפורטוגלית מגיעה למשחק הגומלין כשהיא בפיגור של לפחות שלושה שערים וביחס של אפס ניצחונות בששת משחקי הנוקאאוט האחרונים במפעל עם 3 תוצאות תיקו ו-3 הפסדים. המארחת מקווה שהיכולת שלה בבית, שם רשמה 4 ניצחונות באלופות, תהיה מספיקה כדי לספק מהפך גדול ולעלות לראשונה מאז שנת 1963/64 שלב במפעל.
מנגד, אין כל סופרלטיב שיוכל לתאר את ההישג הסנסציוני של הקבוצה הקטנה מנורבגיה. אחרי שבעונה הקודמת הגיעה לחצי גמר הליגה האירופית, העונה היא עשתה קפיצה נוספת ונמצאת עם רגל אחת ברבע הגמר של האחות הגדולה בליגה הטובה באירופה. כשהיא עם חמישה ניצחונות רצופים במפעל, האורחת רחוקה ניצחון אחד מלהשוות את שיא כל הזמנים של קבוצה שלא מאחת מחמש הליגות הבכירות, העומד על שישה ניצחונות רצופים באלופות.
באופן לא מפתיע, הניצחון של בודה גלימט על אדמת נורבגיה היה גם המפגש הראשון בין שתי הקבוצות, כשסונדרה פאט בפנדל, אולה בלומברג וקספר הוג הכריעו את ההתמודדות. האם ספורטינג תצליח לצאת מההלם ולעשות את הבלתי ייאמן?
מחצית שניה
'90+1
- חילוף חמישי של בודה גלימט: אוקלנד החליף את פט
'85
- מאטה החליף את בלומברג
'85
- חילוף כפול נוסף אצל האורחת: בסי החליף את אביין
'79
- סלטנס החליף את האוגה
'79
- חילוף כפול אצל בודה גלימט: הלמסן החליף את הוג
'78
- שער! ספורטינג ליסבון עלתה ליתרון 0:3: לואיס סוארס תרגם את הפנדל לשער השלישי כדי לקבוע שוויון בסיכום המשחקים
'77
- לאחר נגיעת יד ברחבה ובדיקת ואר, השופט הצביע על הנקודה הלבנה
'74
- איון פרסנדה קיבל את הכרטיס הצהוב
'68
- ברגנסה החליף את מוריטה
'68
- חילוף כפול אצל המארחת: סנטוס נכנס במקום גונסאלבס
'68
- קספר הוג קיבל צהוב
'64
- חילוף בספורטינג: קוורזמה החולף ע"י דבסט
'61
- שער! בפורטינג ליסבון עלתה ליתרון 0:2: כדור עומק נהדר הגיע ללואיס סוארס, והחלוץ העביר רוחב לפדרו גונסאלבס, שכבש מקרוב את השני וקירב את קבוצתו למחיקת הפיגור מהמשחק הראשון
'55
- הגשם שטף בליסבון, אך המצבים לא הפסיקו להגיע עבור הקבוצה המארחת. היא שלטה בנעשה על כר הדשא אך לא שמה את הכדור ברשת
'47
- פטריק ברג בעט מרחוק, אך הכדור שלו נעצר אצל רוי סילבה
'47
- מורטן יולמן קיבל את הכרטיס הצהוב
מחצית ראשונה
'42
- הזדמנות אדירה לבודה גלימט. קרן של פטריק ברג פגשה את ראשו של אודין ביורטופט, אך הנגיחה שלו הלכה למשקוף
'34
- שער! ספורטינג ליסבון עלתה ליתרון 0:1: פרנסיסקו טרינקאו העלה כדור קרן שפגש את ראשו של גונסאלו אינסיו, והבלם נגח פנימה את השער הראשון של הפורטוגלים
'11
- ניסיון נוסף למסגרת של ספורטינג ליסבון, שפתחה בסערה. לואיס סוארס קיבל את הכדור, דהר לעבר השער, אך חייקין היה במקום שוב פעם כדי לעצור את ניסיונו של החלוץ
'8
- ניסיון ראשון למסגרת הגיע מרגלו של פדרו גונסאלבס, אך ניקיטה חייקין קלט את הכדור שבעט
'6
- אולה דידריק בלומברג קיבל כרטיס צהוב מוקדם ביותר
'3
- פתיחה סוערת של המארחת. מקסימיליאנו אראוחו העביר כדור רוחב מהאגף השמאלי לרחבה, והוא פגש את הראש של פרנסיסקו טרינקאו, אך האחרון נגח מעל השער
'1
- השופט סנדרו שארר הוציא את ההתמודדות הזו לדרך!