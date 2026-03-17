יום שלישי, 17.03.2026 שעה 21:48

מקסימיליאנו אראוחו מול הקון אביין (רויטרס)

הארכה: ספורטינג - בודה גלימט 0:3

ליגת האלופות, שמינית גמר: טירוף מוחלט בליסבון. אינסיו, גונסאלבס וסוארס (פ') הדהימו, קבעו יתרון משולש ומחקו לגמרי את הפיגור מהמשחק הראשון

מערכת ONE | 17/03/2026 19:45
יום שלישי, 17/03/2026, 19:45אצטדיון חוסה אלבלדהליגת האלופות - שמינית גמר
בודה גלימט
הסתיים
4 0
שופט: סנדרו שארר
ספורטינג ליסבון
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36
הרכבים וציונים
 
 

רגעי ההכרעה בכל המפעלים מתקרבים בכל יום שחולף וכך גם בליגת האלופות, כשבשעה זו, שתי קבוצות פותחות את שלב הגומלין בשמינית גמר המפעל, כשספורטינג ליסבון מארחת את בודה גלימט, שניצחה בביתה 0:3 ומגיעה ביתרון שלושה שערים לפורטוגל.

בפעם השלישית בחמש השנים האחרונות, האלופה הפורטוגלית מגיעה למשחק הגומלין כשהיא בפיגור של לפחות שלושה שערים וביחס של אפס ניצחונות בששת משחקי הנוקאאוט האחרונים במפעל עם 3 תוצאות תיקו ו-3 הפסדים. המארחת מקווה שהיכולת שלה בבית, שם רשמה 4 ניצחונות באלופות, תהיה מספיקה כדי לספק מהפך גדול ולעלות לראשונה מאז שנת 1963/64 שלב במפעל.

מנגד, אין כל סופרלטיב שיוכל לתאר את ההישג הסנסציוני של הקבוצה הקטנה מנורבגיה. אחרי שבעונה הקודמת הגיעה לחצי גמר הליגה האירופית, העונה היא עשתה קפיצה נוספת ונמצאת עם רגל אחת ברבע הגמר של האחות הגדולה בליגה הטובה באירופה. כשהיא עם חמישה ניצחונות רצופים במפעל, האורחת רחוקה ניצחון אחד מלהשוות את שיא כל הזמנים של קבוצה שלא מאחת מחמש הליגות הבכירות, העומד על שישה ניצחונות רצופים באלופות.

באופן לא מפתיע, הניצחון של בודה גלימט על אדמת נורבגיה היה גם המפגש הראשון בין שתי הקבוצות, כשסונדרה פאט בפנדל, אולה בלומברג וקספר הוג הכריעו את ההתמודדות. האם ספורטינג תצליח לצאת מההלם ולעשות את הבלתי ייאמן?

מחצית שניה
  • '90+1
  • חילוף
  • חילוף חמישי של בודה גלימט: אוקלנד החליף את פט
  • '85
  • חילוף
  • מאטה החליף את בלומברג
  • '85
  • חילוף
  • חילוף כפול נוסף אצל האורחת: בסי החליף את אביין
  • '79
  • חילוף
  • סלטנס החליף את האוגה
  • '79
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל בודה גלימט: הלמסן החליף את הוג
  • '78
  • שער בפנדל
  • שער! ספורטינג ליסבון עלתה ליתרון 0:3: לואיס סוארס תרגם את הפנדל לשער השלישי כדי לקבוע שוויון בסיכום המשחקים
  • '77
  • החלטת שופט
  • לאחר נגיעת יד ברחבה ובדיקת ואר, השופט הצביע על הנקודה הלבנה
  • '74
  • כרטיס צהוב
  • איון פרסנדה קיבל את הכרטיס הצהוב
  • '68
  • חילוף
  • ברגנסה החליף את מוריטה
  • '68
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל המארחת: סנטוס נכנס במקום גונסאלבס
  • '68
  • כרטיס צהוב
  • קספר הוג קיבל צהוב
  • '64
  • חילוף
  • חילוף בספורטינג: קוורזמה החולף ע"י דבסט
פדרו גונסאלבס חוגג (רויטרס)פדרו גונסאלבס חוגג (רויטרס)
  • '61
  • שער
  • שער! בפורטינג ליסבון עלתה ליתרון 0:2: כדור עומק נהדר הגיע ללואיס סוארס, והחלוץ העביר רוחב לפדרו גונסאלבס, שכבש מקרוב את השני וקירב את קבוצתו למחיקת הפיגור מהמשחק הראשון
  • '55
  • אחר
  • הגשם שטף בליסבון, אך המצבים לא הפסיקו להגיע עבור הקבוצה המארחת. היא שלטה בנעשה על כר הדשא אך לא שמה את הכדור ברשת
יינס פטר האוגה עם הכדור (IMAGO)יינס פטר האוגה עם הכדור (IMAGO)
  • '47
  • החמצה
  • פטריק ברג בעט מרחוק, אך הכדור שלו נעצר אצל רוי סילבה
  • '47
  • כרטיס צהוב
  • מורטן יולמן קיבל את הכרטיס הצהוב
מחצית ראשונה
  • '42
  • החמצה
  • הזדמנות אדירה לבודה גלימט. קרן של פטריק ברג פגשה את ראשו של אודין ביורטופט, אך הנגיחה שלו הלכה למשקוף
שחקני בודה גלימט מאוכזבים (IMAGO)שחקני בודה גלימט מאוכזבים (IMAGO)
גונסאלו אינסיו חוגג בטירוף (רויטרס)גונסאלו אינסיו חוגג בטירוף (רויטרס)
גונסאלו אינסיו נוגח פנימה (רויטרס)גונסאלו אינסיו נוגח פנימה (רויטרס)
פרנסיסקו טרינקאו ניגש לקרן (IMAGO)פרנסיסקו טרינקאו ניגש לקרן (IMAGO)
  • '34
  • שער
  • שער! ספורטינג ליסבון עלתה ליתרון 0:1: פרנסיסקו טרינקאו העלה כדור קרן שפגש את ראשו של גונסאלו אינסיו, והבלם נגח פנימה את השער הראשון של הפורטוגלים
ניקיטה חייקין. עצירות נהדרות בדקות הראשונות (IMAGO)ניקיטה חייקין. עצירות נהדרות בדקות הראשונות (IMAGO)
  • '11
  • החמצה
  • ניסיון נוסף למסגרת של ספורטינג ליסבון, שפתחה בסערה. לואיס סוארס קיבל את הכדור, דהר לעבר השער, אך חייקין היה במקום שוב פעם כדי לעצור את ניסיונו של החלוץ
  • '8
  • החמצה
  • ניסיון ראשון למסגרת הגיע מרגלו של פדרו גונסאלבס, אך ניקיטה חייקין קלט את הכדור שבעט
ז'ני קטאמו עם הכדור (IMAGO)ז'ני קטאמו עם הכדור (IMAGO)
  • '6
  • כרטיס צהוב
  • אולה דידריק בלומברג קיבל כרטיס צהוב מוקדם ביותר
  • '3
  • החמצה
  • פתיחה סוערת של המארחת. מקסימיליאנו אראוחו העביר כדור רוחב מהאגף השמאלי לרחבה, והוא פגש את הראש של פרנסיסקו טרינקאו, אך האחרון נגח מעל השער
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט סנדרו שארר הוציא את ההתמודדות הזו לדרך!
ניקיטה חייקין מתחמם למשחק (IMAGO)ניקיטה חייקין מתחמם למשחק (IMAGO)
