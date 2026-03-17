יום ראשון, 22.03.2026 שעה 01:52

שחקני ספורטינג ליסבון בטירוף (רויטרס)

טירוף מוחלט: 0:5 לספורטינג שעלתה לרבע הגמר

המארחת, במשחק מדהים לגמרי, מחקה את היתרון המשולש של בודה גלימט מהמשחק הראשון והעפילה לאחר הארכה. אינסיו, גונסאלבס, סוארס, אראוחו ונל כבשו

מערכת ONE | 17/03/2026 19:45
יום שלישי, 17/03/2026, 19:45אצטדיון חוסה אלבלדהליגת האלופות - שמינית גמר
בודה גלימט
הסתיים
5 0
שופט: סנדרו שארר
ספורטינג ליסבון
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36
הרכבים וציונים
 
 

טירוף מוחלט בלילה מחשמל בליסבון. הקבוצה המקומית, ספורטינג, עשתה היסטוריה כשחזרה מפיגור 3:0 הערב (שלישי), הביסה 0:5 את בודה גלימט והעפילה בצורה מדהימה לרבע גמר ליגת האלופות. האורחים מנורבגיה בהלם מוחלט בשעה שהפורטוגלים לא יודעים א נפשם מרוב חגיגות. 

המארחת פתחה את המשחק בסערה. אמנם זה לא התבטא בשערים, אבל זה הגיע עם המון התלהבו ודחיפה של הקהל, שהביאה לכך ששחקני ספורטינג הגיעו למצבים רבים בדקות הראשונות וסיכנו את שערו של ניקיטה חייקין.

מי שבלט באותן דקות היה פרנסיסקו טרינקאו, שהגיע למספר מצבים אך לא היה מדויק מספיק. הניסיון הראשון למסגרת הגיע מרגלו של פדרו גונסאלבס, שאחריו בא אחד נוסף מלואיס סוארס, אך בשני המקרים חייקין היה במקום כדי לעצור את הניסיונות.

רובה של המחצית הראשונה התנהלה בשטח המגרש של בודה גלימט, כאשר שחקניה היו עסוקים ברדיפה אחרי שחקני יריבתם ובשמירה על השער. הרגע הגדול של המארחת הגיע בדקה ה-34, כאשר טרינקאו הרים כדור קרן שנחת על ראשו של גונסאלו אינסיו, והבלם נגח פנימה את הראשון והרים את הקהל המקומי באוויר. 

הנורבגים שיחקו בעיקר על התקפות מעבר, ואחת מהן הניבה קרן. פטריק ברג העלה כדור אותו המשיך ראשו של אודין ביורטופט למשקוף במה שהיווה את ההזדמנות הטובה ביותר של הקבוצה.

החצי השני היה כולו של ספורטינג. לאחר שהמצבים המשיכו להגיע, בדקה ה-61 זה גם נכנס. לואיס סוארס קיבל כדור עומק נהדר, והחלוץ העביר רוחב לגונסאלבס שכבש את השני. פחות מ-20 דקות חלפו, ובדיקת ואר העלתה כי הייתה נגיעת יד ברחבה, דבר שהוביל את השופט להצביע על הנקודה הלבנה.

סוארס, איש המספרים של הקבוצה, ניגש לבעיטת העונשין, עמד בלחץ ושלח את הכדור לרשת של חייקין. 0:3 לפורטוגלים שמחקו לחלוטין את הפיגור מהמשחק הראשון.

בסיומן של 90 דקות חד צדדיות, הולכים להארכה, אך גם אז, לא היה זמן לנשום לבודה גלימט. כבר לאחר שתי דקות, מקסימיליאנו אראוחו, שהיה נפלא לאורך המשחק, קיבל את הכדור מטרינקאו, והוא שלח את הכדור פנימה כדי לקבוע מהפך פשוט אדיר. הקהל באצטדיון היה בטירוף.

בתוספת זמן רפאל נל כבש את החמישי מתוך הרחבה כדי לקבוע את תוצאת המשחק ונתן את האות לתחילת החגיגות. בכך נקבע ההעפלה היסטורית של ספורטינג ליסבון לרבע גמר המפעל, ומהצד השני כך הגיע לסיומו המסע המופלא של בודה גלימט, הקבוצה הנורבגית הקטנה שעשתה קסמים בכל רחבי היבשת.

הארכה
  • '120+5
  • החלטת שופט
  • השופט שרק לסיום ההתמודדות!
  • '120+1
  • שער
  • שער! ספורטינג ליסבון עלתה ליתרון 0:5: האות לחגיגות. רפאל נל עלה מהספסל, קיבל את הכדור ברחבה ושחרר בעיטה שנכנסה לרשת.
  • '118
  • כרטיס צהוב
  • אולריק סלטנס קיבל צהוב
  • '116
  • חילוף
  • חילוף אצל ספורטינג ליסבון: נל החליף את סוארס
  • '110
  • חילוף
  • דיומנדה החליף את אראוחו
  • '110
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל המארחת: פהיי נכנס במקום טרינקאו
  • '106
  • חילוף
  • חילופה האחרון של בודה: אליסאמי נכנס במקום גונדרסן
  • '105
  • כרטיס צהוב
  • דניאל בסי קיבל את הכרטיס הצהוב
  • '104
  • כרטיס צהוב
  • נונו סנטוס קיבל צהוב
  • '92
  • שער
  • שער! ספורטינג ליסבון עלתה ליתרון 0:4: טירוף בליסבון. טרינקאו העביר כדור לאראוחו, והאחרון כבש מתוך הרחבה קרוב לתחילת הארכה כדי לשים את קבוצתו מלפנים
מחצית שניה
  • '90+1
  • חילוף
  • חילוף חמישי של בודה גלימט: אוקלנד החליף את פט
  • '85
  • חילוף
  • מאטה החליף את בלומברג
  • '85
  • חילוף
  • חילוף כפול נוסף אצל האורחת: בסי החליף את אביין
  • '79
  • חילוף
  • סלטנס החליף את האוגה
  • '79
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל בודה גלימט: הלמסן החליף את הוג
  • '78
  • שער בפנדל
  • שער! ספורטינג ליסבון עלתה ליתרון 0:3: לואיס סוארס תרגם את הפנדל לשער השלישי כדי לקבוע שוויון בסיכום המשחקים
  • '77
  • החלטת שופט
  • לאחר נגיעת יד ברחבה ובדיקת ואר, השופט הצביע על הנקודה הלבנה
  • '74
  • כרטיס צהוב
  • איון פרסנדה קיבל את הכרטיס הצהוב
  • '68
  • חילוף
  • ברגנסה החליף את מוריטה
  • '68
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל המארחת: סנטוס נכנס במקום גונסאלבס
  • '68
  • כרטיס צהוב
  • קספר הוג קיבל צהוב
  • '64
  • חילוף
  • חילוף בספורטינג: קוורזמה החולף ע"י דבסט
  • '61
  • שער
  • שער! בפורטינג ליסבון עלתה ליתרון 0:2: כדור עומק נהדר הגיע ללואיס סוארס, והחלוץ העביר רוחב לפדרו גונסאלבס, שכבש מקרוב את השני וקירב את קבוצתו למחיקת הפיגור מהמשחק הראשון
  • '55
  • אחר
  • הגשם שטף בליסבון, אך המצבים לא הפסיקו להגיע עבור הקבוצה המארחת. היא שלטה בנעשה על כר הדשא אך לא שמה את הכדור ברשת
  • '47
  • החמצה
  • פטריק ברג בעט מרחוק, אך הכדור שלו נעצר אצל רוי סילבה
  • '47
  • כרטיס צהוב
  • מורטן יולמן קיבל את הכרטיס הצהוב
מחצית ראשונה
  • '42
  • החמצה
  • הזדמנות אדירה לבודה גלימט. קרן של פטריק ברג פגשה את ראשו של אודין ביורטופט, אך הנגיחה שלו הלכה למשקוף
  • '34
  • שער
  • שער! ספורטינג ליסבון עלתה ליתרון 0:1: פרנסיסקו טרינקאו העלה כדור קרן שפגש את ראשו של גונסאלו אינסיו, והבלם נגח פנימה את השער הראשון של הפורטוגלים
  • '11
  • החמצה
  • ניסיון נוסף למסגרת של ספורטינג ליסבון, שפתחה בסערה. לואיס סוארס קיבל את הכדור, דהר לעבר השער, אך חייקין היה במקום שוב פעם כדי לעצור את ניסיונו של החלוץ
  • '8
  • החמצה
  • ניסיון ראשון למסגרת הגיע מרגלו של פדרו גונסאלבס, אך ניקיטה חייקין קלט את הכדור שבעט
  • '6
  • כרטיס צהוב
  • אולה דידריק בלומברג קיבל כרטיס צהוב מוקדם ביותר
  • '3
  • החמצה
  • פתיחה סוערת של המארחת. מקסימיליאנו אראוחו העביר כדור רוחב מהאגף השמאלי לרחבה, והוא פגש את הראש של פרנסיסקו טרינקאו, אך האחרון נגח מעל השער
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט סנדרו שארר הוציא את ההתמודדות הזו לדרך!
