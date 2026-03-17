טירוף מוחלט: 0:5 לספורטינג שעלתה לרבע הגמר

טירוף מוחלט בלילה מחשמל בליסבון. הקבוצה המקומית, ספורטינג, עשתה היסטוריה כשחזרה מפיגור 3:0 הערב (שלישי), הביסה 0:5 את בודה גלימט והעפילה בצורה מדהימה לרבע גמר ליגת האלופות. האורחים מנורבגיה בהלם מוחלט בשעה שהפורטוגלים לא יודעים א נפשם מרוב חגיגות.

המארחת פתחה את המשחק בסערה. אמנם זה לא התבטא בשערים, אבל זה הגיע עם המון התלהבו ודחיפה של הקהל, שהביאה לכך ששחקני ספורטינג הגיעו למצבים רבים בדקות הראשונות וסיכנו את שערו של ניקיטה חייקין.

מי שבלט באותן דקות היה פרנסיסקו טרינקאו, שהגיע למספר מצבים אך לא היה מדויק מספיק. הניסיון הראשון למסגרת הגיע מרגלו של פדרו גונסאלבס, שאחריו בא אחד נוסף מלואיס סוארס, אך בשני המקרים חייקין היה במקום כדי לעצור את הניסיונות.

שחקני ספורטינג ליסבון בטירוף (IMAGO)

רובה של המחצית הראשונה התנהלה בשטח המגרש של בודה גלימט, כאשר שחקניה היו עסוקים ברדיפה אחרי שחקני יריבתם ובשמירה על השער. הרגע הגדול של המארחת הגיע בדקה ה-34, כאשר טרינקאו הרים כדור קרן שנחת על ראשו של גונסאלו אינסיו, והבלם נגח פנימה את הראשון והרים את הקהל המקומי באוויר.

הנורבגים שיחקו בעיקר על התקפות מעבר, ואחת מהן הניבה קרן. פטריק ברג העלה כדור אותו המשיך ראשו של אודין ביורטופט למשקוף במה שהיווה את ההזדמנות הטובה ביותר של הקבוצה.

החצי השני היה כולו של ספורטינג. לאחר שהמצבים המשיכו להגיע, בדקה ה-61 זה גם נכנס. לואיס סוארס קיבל כדור עומק נהדר, והחלוץ העביר רוחב לגונסאלבס שכבש את השני. פחות מ-20 דקות חלפו, ובדיקת ואר העלתה כי הייתה נגיעת יד ברחבה, דבר שהוביל את השופט להצביע על הנקודה הלבנה.

שחקני בודה גלימט מאוכזבים (IMAGO)

סוארס, איש המספרים של הקבוצה, ניגש לבעיטת העונשין, עמד בלחץ ושלח את הכדור לרשת של חייקין. 0:3 לפורטוגלים שמחקו לחלוטין את הפיגור מהמשחק הראשון.

בסיומן של 90 דקות חד צדדיות, הולכים להארכה, אך גם אז, לא היה זמן לנשום לבודה גלימט. כבר לאחר שתי דקות, מקסימיליאנו אראוחו, שהיה נפלא לאורך המשחק, קיבל את הכדור מטרינקאו, והוא שלח את הכדור פנימה כדי לקבוע מהפך פשוט אדיר. הקהל באצטדיון היה בטירוף.

בתוספת זמן רפאל נל כבש את החמישי מתוך הרחבה כדי לקבוע את תוצאת המשחק ונתן את האות לתחילת החגיגות. בכך נקבע ההעפלה היסטורית של ספורטינג ליסבון לרבע גמר המפעל, ומהצד השני כך הגיע לסיומו המסע המופלא של בודה גלימט, הקבוצה הנורבגית הקטנה שעשתה קסמים בכל רחבי היבשת.