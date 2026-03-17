טירוף מוחלט: 0:5 לספורטינג שעלתה לרבע הגמר

טירוף מוחלט בלילה מחשמל בליסבון. הקבוצה המקומית, ספורטינג, עשתה היסטוריה כשחזרה מפיגור 3:0 הערב (שלישי), הביסה 0:5 את בודה גלימט והעפילה בצורה מדהימה לרבע גמר ליגת האלופות. האורחים מנורבגיה בהלם מוחלט בשעה שהפורטוגלים לא יודעים א נפשם מרוב חגיגות.
המארחת פתחה את המשחק בסערה. אמנם זה לא התבטא בשערים, אבל זה הגיע עם המון התלהבו ודחיפה של הקהל, שהביאה לכך ששחקני ספורטינג הגיעו למצבים רבים בדקות הראשונות וסיכנו את שערו של ניקיטה חייקין.
מי שבלט באותן דקות היה פרנסיסקו טרינקאו, שהגיע למספר מצבים אך לא היה מדויק מספיק. הניסיון הראשון למסגרת הגיע מרגלו של פדרו גונסאלבס, שאחריו בא אחד נוסף מלואיס סוארס, אך בשני המקרים חייקין היה במקום כדי לעצור את הניסיונות.
רובה של המחצית הראשונה התנהלה בשטח המגרש של בודה גלימט, כאשר שחקניה היו עסוקים ברדיפה אחרי שחקני יריבתם ובשמירה על השער. הרגע הגדול של המארחת הגיע בדקה ה-34, כאשר טרינקאו הרים כדור קרן שנחת על ראשו של גונסאלו אינסיו, והבלם נגח פנימה את הראשון והרים את הקהל המקומי באוויר.
הנורבגים שיחקו בעיקר על התקפות מעבר, ואחת מהן הניבה קרן. פטריק ברג העלה כדור אותו המשיך ראשו של אודין ביורטופט למשקוף במה שהיווה את ההזדמנות הטובה ביותר של הקבוצה.
החצי השני היה כולו של ספורטינג. לאחר שהמצבים המשיכו להגיע, בדקה ה-61 זה גם נכנס. לואיס סוארס קיבל כדור עומק נהדר, והחלוץ העביר רוחב לגונסאלבס שכבש את השני. פחות מ-20 דקות חלפו, ובדיקת ואר העלתה כי הייתה נגיעת יד ברחבה, דבר שהוביל את השופט להצביע על הנקודה הלבנה.
סוארס, איש המספרים של הקבוצה, ניגש לבעיטת העונשין, עמד בלחץ ושלח את הכדור לרשת של חייקין. 0:3 לפורטוגלים שמחקו לחלוטין את הפיגור מהמשחק הראשון.
בסיומן של 90 דקות חד צדדיות, הולכים להארכה, אך גם אז, לא היה זמן לנשום לבודה גלימט. כבר לאחר שתי דקות, מקסימיליאנו אראוחו, שהיה נפלא לאורך המשחק, קיבל את הכדור מטרינקאו, והוא שלח את הכדור פנימה כדי לקבוע מהפך פשוט אדיר. הקהל באצטדיון היה בטירוף.
בתוספת זמן רפאל נל כבש את החמישי מתוך הרחבה כדי לקבוע את תוצאת המשחק ונתן את האות לתחילת החגיגות. בכך נקבע ההעפלה היסטורית של ספורטינג ליסבון לרבע גמר המפעל, ומהצד השני כך הגיע לסיומו המסע המופלא של בודה גלימט, הקבוצה הנורבגית הקטנה שעשתה קסמים בכל רחבי היבשת.
הארכה
-
'120+5
- השופט שרק לסיום ההתמודדות!
-
'120+1
- שער! ספורטינג ליסבון עלתה ליתרון 0:5: האות לחגיגות. רפאל נל עלה מהספסל, קיבל את הכדור ברחבה ושחרר בעיטה שנכנסה לרשת.
-
'118
- אולריק סלטנס קיבל צהוב
-
'116
- חילוף אצל ספורטינג ליסבון: נל החליף את סוארס
-
'110
- דיומנדה החליף את אראוחו
-
'110
- חילוף כפול אצל המארחת: פהיי נכנס במקום טרינקאו
-
'106
- חילופה האחרון של בודה: אליסאמי נכנס במקום גונדרסן
-
'105
- דניאל בסי קיבל את הכרטיס הצהוב
-
'104
- נונו סנטוס קיבל צהוב
-
'92
- שער! ספורטינג ליסבון עלתה ליתרון 0:4: טירוף בליסבון. טרינקאו העביר כדור לאראוחו, והאחרון כבש מתוך הרחבה קרוב לתחילת הארכה כדי לשים את קבוצתו מלפנים
מחצית שניה
-
'90+1
- חילוף חמישי של בודה גלימט: אוקלנד החליף את פט
-
'85
- מאטה החליף את בלומברג
-
'85
-
- חילוף כפול נוסף אצל האורחת: בסי החליף את אביין
-
'79
- סלטנס החליף את האוגה
-
'79
- חילוף כפול אצל בודה גלימט: הלמסן החליף את הוג
-
'78
- שער! ספורטינג ליסבון עלתה ליתרון 0:3: לואיס סוארס תרגם את הפנדל לשער השלישי כדי לקבוע שוויון בסיכום המשחקים
-
'77
- לאחר נגיעת יד ברחבה ובדיקת ואר, השופט הצביע על הנקודה הלבנה
-
'74
- איון פרסנדה קיבל את הכרטיס הצהוב
-
'68
- ברגנסה החליף את מוריטה
-
'68
- חילוף כפול אצל המארחת: סנטוס נכנס במקום גונסאלבס
-
'68
- קספר הוג קיבל צהוב
-
'64
- חילוף בספורטינג: קוורזמה החולף ע"י דבסט
-
'61
- שער! בפורטינג ליסבון עלתה ליתרון 0:2: כדור עומק נהדר הגיע ללואיס סוארס, והחלוץ העביר רוחב לפדרו גונסאלבס, שכבש מקרוב את השני וקירב את קבוצתו למחיקת הפיגור מהמשחק הראשון
-
'55
- הגשם שטף בליסבון, אך המצבים לא הפסיקו להגיע עבור הקבוצה המארחת. היא שלטה בנעשה על כר הדשא אך לא שמה את הכדור ברשת
-
'47
- פטריק ברג בעט מרחוק, אך הכדור שלו נעצר אצל רוי סילבה
-
'47
- מורטן יולמן קיבל את הכרטיס הצהוב
מחצית ראשונה
-
'42
- הזדמנות אדירה לבודה גלימט. קרן של פטריק ברג פגשה את ראשו של אודין ביורטופט, אך הנגיחה שלו הלכה למשקוף
-
'34
- שער! ספורטינג ליסבון עלתה ליתרון 0:1: פרנסיסקו טרינקאו העלה כדור קרן שפגש את ראשו של גונסאלו אינסיו, והבלם נגח פנימה את השער הראשון של הפורטוגלים
-
'11
- ניסיון נוסף למסגרת של ספורטינג ליסבון, שפתחה בסערה. לואיס סוארס קיבל את הכדור, דהר לעבר השער, אך חייקין היה במקום שוב פעם כדי לעצור את ניסיונו של החלוץ
-
'8
- ניסיון ראשון למסגרת הגיע מרגלו של פדרו גונסאלבס, אך ניקיטה חייקין קלט את הכדור שבעט
-
'6
- אולה דידריק בלומברג קיבל כרטיס צהוב מוקדם ביותר
-
'3
- פתיחה סוערת של המארחת. מקסימיליאנו אראוחו העביר כדור רוחב מהאגף השמאלי לרחבה, והוא פגש את הראש של פרנסיסקו טרינקאו, אך האחרון נגח מעל השער
-
'1
- השופט סנדרו שארר הוציא את ההתמודדות הזו לדרך!