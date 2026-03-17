היחסים למשחק הגדול בין ריאל למנצ'סטר סיטי

אחרי הניצחון 0:3 על מנצ’סטר סיטי בשבוע שעבר, ריאל מדריד טסה לאנגליה להשלים את העבודה במסגרת שמינית גמר ליגת האלופות כשתפגוש את התכולים הערב (שלישי, 22:00), למשחק הגומלין בין הצדדים, בעודה נחשבת לאנדרדוג.

מנצ’סטר סיטי – ריאל מדריד

כאמור, על אף ואולי בגלל היתרון, הבלאנקוס לא מגיעים כפייבוריטים למפגש, כשניצחון על אדמת מנצ’סטר מוערך ביחס די גבוה של פי 4.20 לעומת יחס של פי 1.45 לניצחון של סיטי. תיקו בסיום 90 דקות יעניק למנחשים יחס של פי 5.40.

צ’לסי – פאריס סן ז’רמן

קבוצה אנגלית נוספת שתנסה לעשות את הבלתי ייאמן היא צ’לסי, שספגה בפאריס הפסד 5:2 למחזיקת ליגת האלופות, ומקבלת יחס של פי 1.95 לניצחון בסטמפורד ברידג’. ניצחון צרפתי יזכה את המנחשים ביחס של פי 2.90, בעוד שתיקו יעניק יחס של פי 3.90.

שחקני פאריס חוגגים. ישלימו את המשימה? (רויטרס)

ארסנל – באייר לברקוזן

אחרי ה-1:1 בגרמניה, ארסנל מגיעה למפגש נגד באייר לברקוזן כפייבוריטית מובהקת ומקבלת יחס של פי 1.20, בעוד שהאורחת שכמעט הצליחה להוביל להפתעה במפגש הראשון, עשויה להוביל לסנסציה, שתספק למנחשים יחס של פי 9.75. תיקו שיוביל להארכה גם יוביל ליחס של פי 5.70.

הפועל תל אביב – פאריס

יש גם גזרה ישראלית, כשהפועל תל אביב תשוב לפרקט במסגרת משחק השלמה מהיורוליג ותתמודד נגד פאריס, כשהיא הפייבוריטית וניצחון שלה בשבע נקודות או יותר יזכה את המנחשים ביחס של פי 1.85. ניצחון של עד שש נקודות או הפסד יוביל ליחס של פי 1.75.