רבע 2, 04:07: אירלנד - ישראל 41:16

נבחרת הנשים של ישראל לא רוצה לעצור. השחקניות של שירה העליון משחקות בשעה זו את המפגש השישי שלהן במוקדמות היורובאסקט, כאשר הן עם מאזן מושלם של חמישה ניצחונות בחמשת המשחקים הראשונים, וכבר הבטיחו את ראשות בית א’.

זה המשחק האחרון של הבנות בכחול-לבן בשלב הזה, והן כמובן ימשיכו הלאה מהמקום הראשון לסיבוב הבא. ישראל ניצחה פעמיים את לוקסמבורג, פעמיים את בוסניה ופעם אחת את אירלנד, כאשר כעת היא תקווה להשלים סוויפ על כולן ולסיים עם מאזן מושלם את הבית.

הפורמט עובד ככה: שתי עולות מכל בית ועוד שלוש נבחרות עם המאזן הטוב ביותר במקום השלישי יעפילו גם כן, מה שאומר שסך הכל 17 נבחרות בסיבוב השני, שיצטרפו לשבע הנבחרות שמחכות שם והעפילו דרך אליפות העולם ולא שיחקו בשלב הראשון.

הגרלה תתקיים בהמשך, אבל הנבחרות יתחלקו לשישה בתים של ארבע נבחרות בכל בית ושתי הראשונות יעלו לאליפות אירופה. גם בשלב הזה כל נבחרת תפגוש כל נבחרת פעמיים, בית וחוץ, כאשר כמובן שכרגע נבחרת ישראל לא מארחת בארץ את המשחקים. ההגרלה תתקיים ב-31 במרץ, טרם ידוע הדירוג של ישראל.

רבע ראשון: 8:29 לישראל

חמישיית נבחרת אירלנד: שרה היקי, הזל פין, אדל טורנטון, אביגיל רפרטי וברונה קסידי.

חמישיית נבחרת ישראל: אליסה בארון, דוריאן דהן, אביגיל מאיירס, דור סער ודניאל ראבר.

# 10:00-5:00: האיריות לקחו את הג’אמפ בול ולמרות חטיפה מוקדמת של הבנות שלנו הן גם קלעו קודם. דוריאן דהן הובילה התעשתות של הנבחרת עם שתי שלשות בזק. החבורה של שירה העליון רצה היטב והתקרבה ליתרון דו ספרתי שגרם למארחות לקחת פסק זמן.

# 5:00-0:00: הנבחרת שלנו נראתה פשוט נפלא וברחה לאיריות האומללות, כשהגענו כבר ליתרון של 20 הפרש. זה כבר היה נראה כמו משחק של בוגרות נגד ילדות, כשכל מתפרצת של ישראל הייתה קטלנית ודוריאן פשוט להטה.

רבע שני:

# 10:00-5:00: בשתיים וחצי הדקות הראשונות הבנות לא נתנו לאיריות לנשום, כשהמארחות לא הצליחו להגיע לסל בזמן ששלנו הוסיפו עוד 5 נקודות למאזן. הנבחרת האירית הצליחה להגיע ליותר ריבאונדי התקפה אך הפער הגדול נשמר.