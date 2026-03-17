יום ראשון, 22.03.2026 שעה 01:48
כדורסל עולמי  >> מוק' יורובאסקט נשים

רואה שש-שש: ישראל הביסה 54:90 את אירלנד

הבנות של שירה העליון רקדו על הפרקט מההתחלה, כשלא נשאר ספק מי זאת שתנצח עוד בפתיחה. 20 נק' לדוריאן. הנבחרת סיימה במאזן מושלם במוק' היורובאסקט

שחקניות נבחרת ישראל חוגגות (איגוד הכדורסל)
שחקניות נבחרת ישראל חוגגות (איגוד הכדורסל)

הן לא רצו לעצור, והן גם לא עשו זאת. אחרי חמישה ניצחונות מחמישה משחקים, ישראל הגיעה למשחק השישי והאחרון בשלב הראשון של סיבוב מוקדמות היורובאסקט, כשהן ידעו שהוא לפרטוקול בלבד, אך דרסו גם הערב (שלישי) את אירלנד בחוץ עם 54:90 גדול.

כבר מההתחלה ניתן היה לראות שז לא כוחות, כשהחבורה של שירה העליון יצאה קדימה ופתחה מהר יתרון דו ספרתי, שרק הלך וצמח ב-10 הדקות הראשונות. ברבע השני הן מעט הורידו הילוך, אך עדיין סיימו אותו בפער גבוה מאוד.

המחצית השנייה הייתה כל כולה לפרוטוקול. הפערים התבררו כבר בפתיחת המשחק, והאיריות לא הצליחו להגיב למראה הנבחרת שלנו, כשהיא ביצעה מהלכים מצוינים ושייטה בקלילות אל עבר הניצחון השישי שלה בשישה משחקים במוקדמות.

הגרלה תתקיים בהמשך, אבל הנבחרות יתחלקו לשישה בתים של ארבע נבחרות בכל בית ושתי הראשונות יעלו לאליפות אירופה. גם בשלב הזה כל נבחרת תפגוש כל נבחרת פעמיים, בית וחוץ, כאשר כמובן שכרגע נבחרת ישראל לא מארחת בארץ את המשחקים. ההגרלה תתקיים ב-31 במרץ, טרם ידוע הדירוג של ישראל.

קלעו לישראל: דוריאן דהן 20 נקודות, אליסה בארון 12, אביגיל מאיירס 11, דניאל ראבר 10, צליל וטורי 9, עדן ציפל 8, אליס חתוקאי 6, שיר תירוש 5, דור סער וניצן עאמר 3 כל אחת, גיל אייזנר, 2 ואמה רינת 1.

רבע ראשון: 8:29 לישראל

חמישיית נבחרת אירלנד: שרה היקי, הזל פין, אדל טורנטון, אביגיל רפרטי וברונה קסידי.

חמישיית נבחרת ישראל: אליסה בארון, דוריאן דהן, אביגיל מאיירס, דור סער ודניאל ראבר.

# 10:00-5:00: האיריות לקחו את הג’אמפ בול ולמרות חטיפה מוקדמת של הבנות שלנו הן גם קלעו קודם. דוריאן דהן הובילה התעשתות של הנבחרת עם שתי שלשות בזק. החבורה של שירה העליון רצה היטב והתקרבה ליתרון דו ספרתי שגרם למארחות לקחת פסק זמן.

דניאל ראבר עולה לסל (איגוד הכדורסל)

# 5:00-0:00: הנבחרת שלנו נראתה פשוט נפלא וברחה לאיריות האומללות, כשהגענו כבר ליתרון של 20 הפרש. זה כבר היה נראה כמו משחק של בוגרות נגד ילדות, כשכל מתפרצת של ישראל הייתה קטלנית ודוריאן פשוט להטה.

דוריאן דהן (איגוד הכדורסל)

רבע שני: 21:48 לישראל

# 10:00-5:00: בשתיים וחצי הדקות הראשונות הבנות לא נתנו לאיריות לנשום, כשהמארחות לא הצליחו להגיע לסל בזמן ששלנו הוסיפו עוד 5 נקודות למאזן. הנבחרת האירית הצליחה להגיע ליותר ריבאונדי התקפה אך הפער הגדול נשמר.

# 5:00-0:00: הקצב נרגע מעט בשתי הצדדים, כשהחניכות של שירה העליון הורידו הילוך. אחרי פסק זמן הנבחרת שלנו הגבירה מחדש וכבר נגעה ב-30 הפרש, כשלאיריות לא היה מענה למה שהן עושות על הפרקט.

רבע שלישי: 36:75 לישראל

# 10:00-5:00: לא כוחות. הבנות עלו כבר ליותר מ-30 הפרש על המארחת. דוריאן דהן ודניאל ראבר המשיכו את שיתוף הפעולה הנהדר שלהן וייצרו נקודות ממהלכים יפים, שהעלו את ישראל כבר ל-40 הפרש.

# 5:00-0:00: האיריות הצליחו לצמצם טיפה, אבל המשחק כבר היה גמור לחלוטין ושירה העליון ביצעה רוטציות ושיתפה בנות נוספות. בסוף הדומיננטיות של הנבחרת שלנו הייתה מרשימה והפער נשאר גדול מאוד.

רבע רביעי: 54:90 לישראל

# 10:00-5:00: השחק כבר כמובן היה גארבג’ טיים מוחלט, כשאליסה בארון הוסיפה למאזן שלה עוד קצת נקודות וכך גם ניצן עאמר ועדן ציפל. הנבחרת שייטה לעבר הניצחון המרשים.

# 5:00-0:00: החניכות של שירה העליון הורידו את ההילוך לחלוטין, בזמן שהמארחת הצליחה לצמצם מעט את הפער, שכמובן עדיין נשאר גדול מאוד עד לסיום והמשחק הסתיים בניצחון גדול של ישראל.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
