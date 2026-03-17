מתווה חזרת כדורגל הנשים: כך מקווים שזה יקרה

ההתאחדות לכדורגל פרסמה מתווה חזרה לפעילות: כך יסתיימו ליגות הנשים לאחר עצירת העונה בעקבות "שאגת הארי". ליגת העל לנשים צפויה להתחדש יחד עם הליגות המקצועניות ולהשלים את העונה במלואה, בעוד בליגה הלאומית, הארצית ובליגות הנערות ייתכן סיום מוקדם לאחר השלמת 75% מהמשחקים בלבד. ההתאחדות קבעה לוחות זמנים קשיח עד סוף מאי 2026.

המטרה: לאפשר את סיום עונת 2025/26 בצורה הספורטיבית ביותר האפשרית. העונה נעצרה ב-28 בפברואר 2026 עם פרוץ המלחמה, וההתאחדות נדרשה לגבש תרחישים שיאפשרו להשלים את הליגות עד סוף חודש מאי, מאחר שבחודש יוני לא ניתן יהיה לקיים משחקים כלל. המתווה מתבסס על ניסיון שנצבר בתקופת הקורונה ועל עיקרון מרכזי.

אם ליגה השלימה לפחות 75% ממחזורי המשחקים המתוכננים, ניתן להכריז על הטבלה הסופית במועד סיום העונה כפי שהיא. בליגה הלאומית לנשים, 18 משחקים שוחקו, מתוך 24 בפלייאוף העליון, כך ששיחקו שם 75%. גם בליגת נערות על המצב דומה. שוחקו 18 משחקים מתוך 24 בפלייאוף העליון, כך שגם פה 75% מאחורינו. היתר? מתחת ל-75%.

ליגת העל לנשים: אפשרות להשלים את העונה

בליגת העל לנשים שוחקו עד כה 20 מחזורים מתוך 27, כלומר כ-74% מהעונה. על פי המתווה, הליגה צפויה לחזור לפעילות יחד עם הליגות המקצועניות של הגברים, כאשר ההערכה היא כי ניתן יהיה להשלים את העונה במלואה במידה שהמשחקים יחודשו בזמן.

במקרה כזה ימשיכו הקבוצות את לוח המשחקים כמתוכנן עד לסיום העונה, כולל כל המחזורים שנותרו. בהתאחדות מדגישים כי אם החזרה לפעילות תוקדם, ניתן יהיה לפרוס את לוח המשחקים באופן מרווח יותר ולהקל על הקבוצות מבחינת עומס המשחקים.

הליגה הלאומית והליגה הארצית: מאבק עם לוח הזמנים

המצב מורכב יותר בליגה הלאומית ובארצית לנשים. בליגה הלאומית שוחקו 75% ממשחקי הפלייאוף העליון וכ-64% בלבד מהפלייאוף התחתון, בעוד בליגה הארצית הנתונים עומדים על 66% בפלייאוף העליון וכ-57% בתחתון. על פי המתווה, אם המשחקים יתחדשו עד ה-19 באפריל ניתן יהיה להשלים את הפלייאוף העליון במלואו.

אולם אם החזרה לפעילות תידחה מעבר למועד זה, ייתכן שהליגה תסתיים מוקדם יותר, מאחר שמספיק שליגת העל לנשים תגיע ל-75% משחקים כדי שניתן יהיה לקבוע את הטבלאות הסופיות. בפלייאוף התחתון נקבע מועד חזרה מוקדם יותר: 26 במרץ. אם הפעילות לא תתחדש עד אז, יתקיימו רק מספר מחזורים עד להשלמת 75% ממשחקי הליגה, ולאחר מכן תסתיים העונה.

ליגת נערות על: תרחיש דומה

גם בליגת נערות על, שבה הושלמו כבר כ-75% ממשחקי הפלייאוף העליון, נקבע כי ניתן יהיה להשלים את הליגה במלואה אם המשחקים יחודשו עד אמצע אפריל. לעומת זאת, אם החזרה לפעילות לא תתאפשר עד אז, הליגה תסתיים באופן מיידי על סמך הטבלה הקיימת.

בפלייאוף התחתון של הליגה הוחלט מראש שלא ניתן יהיה להשלים את כל המשחקים, בעיקר בשל עומס בלוח הזמנים והעובדה שלא ניתן לקיים שני משחקים בשבוע. לכן, גם כאן ישוחקו רק מחזורים עד להשלמת 75% מהעונה ולאחר מכן תסתיים הליגה.

ליגות הנערות ונערות א'

בליגות הנערות האזוריות: דרום, צפון וכן בליגות נערות א' במחוזות השונים – המצב מורכב עוד יותר. עד להפסקת הליגות שוחקו בין 60% ל-66% ממשחקי העונה. בשל לוח הזמנים הצפוף נקבע כי לא ניתן יהיה להשלים את כל המשחקים, ולכן הליגות ישוחקו רק עד להגעה לרף של 75% מהמחזורים ולאחר מכן יוכרז סיום העונה.

בהתאחדות מדגישים כי מדובר במתווה גמיש שעשוי להשתנות בהתאם להתפתחויות הביטחוניות ולהנחיות גורמי הביטחון. עם זאת, המטרה המרכזית היא לאפשר לסיים את העונה בצורה הוגנת ככל האפשר, תוך שמירה על בריאות השחקניות והצוותים המקצועיים. אם אכן יתממש התרחיש האופטימי, חלק גדול מליגות הנשים בישראל יצליחו להשלים לפחות את מרבית עונת המשחקים, למרות ההפסקה הכפויה שנגרמה בעקבות האירועים הביטחוניים.