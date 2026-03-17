רבע 1, 04:50: הפועל ת"א - פאריס 18:13

שבועיים הפועל תל אביב לא שיחקה, ובשבועיים האלו היא עברה מסע לא פשוט כדי לצאת מישראל. כל זאת לא הפריע לה כדי לרשום ניצחון ענק מאוד על ברצלונה, אבל הפנים קדימה כי המשימות לא הושלמו, ובשעה זו חניכיו של דימיטריס איטודיס מארחים בסופיה את פאריס.

כזכור, ההתמודדות הזו נדחתה כבר פעמיים, וכעת היא סוף סוף יצאה לפועל. האדומים עם רצף של שני ניצחונות והמאבק על הפלייאוף בשיאו, כאשר הם פותחים שבוע כפול עבורם עם מפגש נגד הקבוצה מבירת צרפת, ולאחר מכן מפגש נגד בולוניה, גם כן בסופיה.

איטודיס נאלץ להסתדר עם סגל חסר, כאשר למעט הפצועים שכבר יש, גם קסלר אדוארדס וליוואי רנדולף לא יכולים לשחק בגלל שלא היו בסגל הקבוצה במועד המקורי של המפגש נגד פאריס. בכל מקרה, הפועל ת”א במקום החמישי עם 18 ניצחונות לצד 11 הפסדים.

מנגד, הצרפתים בעונה לא טובה ובמקום ה-16 עם מאזן של 12 ניצחונות ו-19 הפסדים. במשחק בסיבוב הראשון האדומים רשמו 88:89 גדול בצרפת הודות ל-18 נקודות של דן אוטורו, כאשר נאדיר היפי להט בצד השני עם 23 נקודות משלו, שכמובן לא הספיקו.

רבע ראשון

חמישיית הפועל ת”א: ואסיליה מיציץ’, אלייז’ה בראיינט, קולין מלוקם, איש ויינרייט ודן אוטורו.

חמישיית פאריס: ג’סטין רובינסון, סבסטיאן הררה, ג’ראד רוודן, לאופולד קוואלייר ואלאן דוקאסי.

דן אוטורו פתח טובה עם חדירה אגרסיבית ו-2 מתחת לסל, ג’ראד רוודן ענה בשלשה בצד השני. האדומים לא היו מרוכזים מספיק ואיבוד של מיציץ’ הכין סל לאופולד קוואלייר, כשג’סטין רובינסון הוסיף שתי קליעות מוצלחות מהקו וקבע 2:7 לאורחים. מיציץ’ פיצה על האיבוד עם שלשה, אך נאדיר היפי נכנס לעניינים, ועם שני סלים רצופים חתם ריצת 0:6 של פאריס, עד שאיש ויינרייט עצר עם צליפה מחוץ לקשת.