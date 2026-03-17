ממשיכה לרוץ: הפועל ת"א גברה 82:93 על פאריס

אפשר להגיד דיי סופית שהמשבר של הפועל ת”א מאחוריה. אחרי התקופה הרעה שלוותה בהפסדים גם בליגה וגם באירופה, האדומים הצליחו לחבר הערב (שלישי) ניצחון 3 ברציפות ביורוליג כשגברו 82:93 על פאריס, במסגרת משחק השלמה מהמחזור ה-21. התל אביבים עלו, לפחות באופן זמני, למקום ה-5 בטבלת המפעל, כשהם נמצאים בפוזיציה טובה לסיים בשישייה ולהעפיל לפלייאוף.

האדומים פתחו לא טוב את המשחק ונתנו לצרפתים לעלות ליתרון שפלרטט בשלב מסוים עם ספרות כפולות. מי ששמרו אותם במשחק היו אלייז’ה בראיינט ואנטוניו בלייקני שהצליחו להחזיר מעט מהשליטה לחבורה של דימיטריס איטודיס, אך בסופו של דבר נאדיר היפי סחף את פאריס ליתרון בהפסקה, כשהפועל מציגה משחק מבולבל והגנה נרפת.

המחצית השנייה הייתה סיפור אחר לגמרי. הפועל חזרה הרבה יותר חדה מחדרי ההלבשה, העלתה את הרמה בהגנה ושמרה על ריכוז בהתקפה. כל זה, ובעיקר בלייקני הגדול שהיה בלתי ניתן לעצירה מחוץ לקשת, נתן לקבוצה של איטודיס ניצחון חשוב על הצרפתים, שנותרו חסרי תגובה ליכולת האדומה ויצאו מסופיה עם עוד הפסד עבורם.

אנטוניו בלייקני ואלייז'ה בראיינט (הפועל "IBI" תל אביב)

כעת, הפועל ת”א תישאר בסופיה להמשך השבוע הכפול שלה ביורוליג, כשביום חמישי (19.3, 21:05) תגיע בולוניה להתארח אצלה במשחק שהאדומים חייבים לנצח. מהצד השני, פאריס תצא בחזרה לצרפת, שם מצפה לה מפגש תחתית במפעל הבכיר של היבשת הישנה מול פרטיזן בלגרד.

קלעו להפועל ת”א: אנטוניו בלייקני 24 נקודות, אלייז’ה בראיינט 18, דן אוטורו 15, קולין מלקום 11, איש וויינרייט 9 ו-7 ריבאונדים, ואסיליה מיציץ’ 7 ו-9 אסיסטים, כריס ג’ונס 5 וטאי אודיאסי ובר טימור 2 כל אחד.

קלעו לפאריס: נאדיר היפי 16 נקודות, ג’ראד רוודן 13, ג’רמי מורגן ויאקובה אואטרה 9 כל אחד, אלאן דוקאסי וג’סטין רובינסון 8 כל אחד, למאר סטיבנס 6, אמאט אמבאייה 5, מוחמד פאייה וסבסטיאן הררה 3 כל אחד ולאופולד קוואלייר 2.

רבע ראשון: 24:30 לפאריס

חמישיית הפועל ת”א: ואסיליה מיציץ’, אלייז’ה בראיינט, קולין מלוקם, איש וויינרייט ודן אוטורו.

חמישיית פאריס: ג’סטין רובינסון, סבסטיאן הררה, ג’ראד רוודן, לאופולד קוואלייר ואלאן דוקאסי.

דן אוטורו פתח טובה עם חדירה אגרסיבית ו-2 מתחת לסל, ג’ראד רוודן ענה בשלשה בצד השני. האדומים לא היו מרוכזים מספיק ואיבוד של מיציץ’ הכין סל לאופולד קוואלייר, כשג’סטין רובינסון הוסיף שתי קליעות מוצלחות מהקו וקבע 2:7 לאורחים. מיציץ’ פיצה על האיבוד עם שלשה, אך נאדיר היפי נכנס לעניינים, ועם שני סלים רצופים חתם ריצת 0:6 של פאריס, עד שאיש וויינרייט עצר עם צליפה מחוץ לקשת.

אנטוניו בלייקני שומר (הפועל "IBI" תל אביב)

היפי המשיך ללהוט אבל אוטורו ואלייז’ה בראיינט הצליחו להוריד את ההפרש ל-5, ואת הקבוצות לפסק זמן. ג’רמי מורגן צלף את השלשה השנייה שלו כשהפועל המשיכה להתקשות בהגנה, אך בכל פעם שהיה נראה שהאדומים נוגסים מההפרש, הגיע עוד רפיון הגנתי שאפשר לפאריס לשמור על היתרון שלה. בסופו של דבר וויינרייט רשם רבע ראשון נהדר, ועם פוט באק מהדהד הוא הוריד את ההפרש ל-3, אבל יאקובה אואטרה ענה בשלשה.

רבע שני: 52:53 לפאריס

בר טימור עלה לראשונה על הלוח עם חדירה נאה, אך חוץ מזה הפועל ת”א לא מצאה את עצמה בהתקפה והצרפתים ניצלו זאת בכדי לרוץ 0:7 ולקבוע 26:35. שלוש נקודות רצופות של בראיינט נגסו קצת ביתרון של האורחת, אבל החבורה של איטודיס המשיכה לדגול בלא לשמור ולמאר סטיבנס הניח 2 קלות. ריצת 0:4 הוריד את היתרון של פאריס ל-4 בלבד, אבל היפי ומורגן החזירו ל-9 הפרש.

איש וויינרייט חוגג (הפועל "IBI" תל אביב)

בלייקני נכנס לעניינים וכבר הוריד את ההפרש ל-2 נקודות בלבד, אבל היפי צינן מעט את ההתלהבות האדומה עם 2 משלו. מכאן שתי הקבוצות החליפו סלים כשהיתרון הקטן של פאריס נשמר לו עד סוף במחצית, ושתי הקבוצות ירדו להפסקה כשההובלה אצל האורחת, אך הפועל נשארה קרובה.

רבע שלישי: 69:75 להפועל ת”א

הפועל ת”א חזרה הרבה יותר חדה מההפסקה ולבסוף באה על שכרה עם יתרון ראשון במשחק אחרי ריצת 0:7. היפי צינן את ההתלהבות עם אנד וואן, אך אוטורו הניח 2 וענה מהצד השני ומטוטלת הסלים נמשכה לה, וההפרש נותר על נקודה אחת בלבד.

קולין מלקום עולה לסל (הפועל "IBI" תל אביב)

בלייקני ובראיינט המשיכו להוביל את האדומים כש-2 של הראשון קבע 64:70 לזכותם. בלייקני היה בלתי ניתן לעצירה וצלף שלשה רביעית במשחק, ובעזרת סל של אודיאסי הפועל עלתה להפרש שיא של 9 נקודות. היפי הוריד במעט עם שלשה 27 שניות לסיום הרבע.

רבע רביעי: 82:93 להפועל ת”א

סל מהיר של מלקום נשכח מהר מאוד כששלשות של רוודן ורובינסון הורידו את ההפרש ל-2 בלבד, אך הראשון ביצע עבירה בלתי ספורטיבית לאחר מכן, מלקום קלע אחד מהעונשין ובלייקני הבלתי ניתן לעצירה הוסיף שלשה משלו. אוטורו עלה לספרות כפולות והניח 2 שקבעו 75:82 להפועל, אך למאר סטיבנס לקח ריבאונד התקפה וענה עם סל משלו.

בראיינט ודוקאסי החליפו סלים עד שהגיע בלייקני הגדול ודפק עוד שלשה אדירה. דן אוטורו קבע הפרש דו ספרתי, ואף הגדיל אותו ל-12 נק’ לאחר מכן. רובינסון ובראיינט החליפו סלים ובכך תם לו המשחק.