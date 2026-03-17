מערכת ONE
|
17/03/2026 22:00
שרקי מול ארדה גולר (רויטרס)
זה קורה כבר לא מעט, ליתר דיוק פעם חמישית ברציפות רק בשלב הנוקאאוט, אבל בכל פעם שזה קורה זה גדול כל כך. מנצ’סטר סיטי מארחת בשעה זו את ריאל מדריד במסגרת הגומלין של שמינית הגמר בליגת האלופות באצטדיון אתיחאד, אליו מגיעים הבלאנקוס עם מקדמה מבטיחה של 0:3 מהברנבאו.
כזכור, איש המשחק ללא צל של ספק בבירת ספרד היה פדריקו ואלוורדה, שחתם שלושער מופלא כבר במחצית הראשונה. לאחר מכן ריאל מדריד הספיקה לרשום ניצחון נוסף בדמות 1:4 על אלצ’ה, בו גם כן האורוגוואי כבש וגם ארדה גולר קינח עם מועמד ודאי לשער העונה באירופה.
מהצד השני, המצד של הסיטיזנס רע יותר. חניכיו של פפ גווארדיולה צריכים נס, שמתאים דווקא ליריבה לבצע במפעל הזה, כדי להעפיל לרבע הגמר ולא להיות מודחים שנה נוספת לנמסיס באלופות. אחרי ה-3:0, סיטי עוד הספיקה למעוד פעם נוספת עם 1:1 נגד ווסטהאם, שכנראה סגר סיפור במאבק האליפות.
מעבר ל-0:3 של ריאל מדריד במשחק הראשון לפני שבוע, שני הצדדים נפגשו כבר פעם נוספת העונה בברנבאו במסגרת שלב הליגה, ושם דווקא מנצ’סטר סיטי יצאה עם ידה על העליונה. רודריגו כבש ראשון, אבל ניקו אוריילי וארלינג הולאנד השלימו מהפך עוד במחצית הראשונה בדרך ל-1:2.
מחצית שניה
-
'80
- טרנט אלכסנדר ארנולד ספג כרטיס צהוב
-
'78
- צ׳רקי הקפיץ כדור נפלא לאיט נורי שנגח מקרוב לרשת, אך השער נפסל לאחר שהמגן היה בנבדל
-
'76
- קיליאן אמבפה ספג כרטיס צהוב
-
'74
- מנואל אנחל נכנס במקום תיאגו פיטארץ׳
-
'74
- חילוף כפול בריאל. קמאבינגה נכנס במקום ארדה גולר
-
'74
- חילוף אחרון בסיטי. ניקו קונזאלס נכנס במקום רודרי
-
'71
- הפעם הקרן הייתה מכוונת לאמבפה, שבעט בנגיעה מהאוויר, אך פספס את המסגרת
-
'70
- קרן נהדרת של טרנט הגיעה לראשו של צ׳ואמני שנגח למשקוף ולחיבור, דונארומה התעופף והדף בהצלה גדולה
-
'69
- הוא חזר. קיליאן אמבפה נכנס על חשבונו של ברהים דיאס
-
'66
- חוסאנוב שלח כדור מסוכן מכ-30 מטרים, אך פספס במעט את המסגרת
-
'63
- סמניו קיבל כדור עומק טוב, ומול לונין בעט לרשת. השער נפסל לאחר שהיה בנבדל
-
'57
- אנטואן סמניו נכנס על חשבונו של מתיאוס נונייס
-
'57
- חילוף כפול נוסף של פפ. ארלינג הולאנד פינה את מקומו במפתיע, עומאר מרמוש נכנס במקומו
-
'54
- הולאנד קיבל כדרו עומק ומזווית לא פשוטה שלח בעיטה חזקה למסגרת, לונין הדף. הריבאונד הגיע לרודרי שבעט בנגיעה מחוץ לרחבה, אך פספס את המסגרת
-
'50
- כדור רוחב הגיע להולאנד שבעט חד למסגרת, לונין עמד במבחן הראשון והדף טוב
-
'46
- נייתן אקה נכנס על חשבון טיג׳אני ריינדרס
-
'46
- חילוף כפול אצל סיטי. מארק גהי נכנס במקום רובן דיאש
-
'46
- חילוף מפתיע של ריאל עם פתיחת המחצית השנייה. טיבו קורטואה יצא, אנדריי לונין נכנס אל בין הקורות. ככל הנראה השוער הבלגי נפצע
מחצית ראשונה
-
'45+4
- עבדוקודיר חוסאנוב ספג כרטיס צהוב אחרי עבירה ללא כדור בויניסיוס
-
'42
- שער! מנצ׳סטר סיטי חזרה ל-1:1: דוקו ביצע סיבוב יפה ברחבה, הוציא רוחב טוב שפגע בדרך בטרנט והגיע להולאנד. האחרון מקרוב לא התקשה ושלח את הכדור פנימה
-
'35
- מבצע אישי אדיר של ברהים בתוך הרחבה, הסתיים אחרי שהוא היטל בהגנת סיטי ושלח פצצה למסגרת, דונארומה היה במקום והדף
-
'34
- צ׳ואמני ניסה את מזלו עם בעיטה מרחוק, דונארומה לא התקשה וקלט
-
'28
- עוד החמצת ענק לויניסיוס. הברזילאי יכול היה להיות כבר עם שלושער. ארדה גולר הוציא כדור רוחב מושלם, ויני בעט בנגיעה מתוך הרחבה, כדור שחלף ממש ליד הקורה
-
'24
- ומנגד כמעט השני של ריאל. התקפה מתפרצת הובילה את הכדור לויניסיוס, שדהר לרחבה, היטל בשחקני הגנת סיטי ומשישה מטרים בעט גבוה מעל השער. פספוס גדול
-
'23
- כמעט סיטי איזנה מיד. הולאנד קיבל כדור רוחב ומקרוב בעט למסגרת, קורטואה הגיב באינסטינקט אדיר ומנע שער בטוח
-
'22
- שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:1: ויניסיוס דייק את הפנדל לפינה הימנית והגדיל את היתרון של ריאל ל-0:4 בסיכום שני המפגשים
-
'20
- בעקבות נגיעת היד, ברנרדו סילבה הורחק באדום ישיר והשאיר את סיטי בעשרה שחקנים
-
'17
- ויניסיוס בעט ממצב טוב ישר לקורה, עט על הריבאונד ושלח בעיטה נוספת שפגעה בידו של ברנרדו סילבה. שחקני ריאל דרשו פנדל, אך השופט שרק לנבדל בתחילת המהלך. האירוע נבדק בוואר, וההחלטה שונתה!
-
'13
- שוב ניסיון נהדר של רודרי, הפעם עם בעיטה מחוץ לרחבה שחלפה ליד החיבורים של קורטואה
-
'5
- עוד מצב נהדר לסיטי. רודרי הגיע למצב נהדר ומתוך הרחבה בעט למסגרת, קורטואה שוב הגיב נהדר והדף לקרן
-
'3
- קצב מטורף בפתיחה. הפעם מצב נהדר לסיטי שהסתיים בבעיטה של צ׳רקי מתוך הרחבה, קורטואה היה במקום והדף
-
'1
- ריאל פתחה בסערה עם מצב מצוין כבר לאחר פחות מדקה. ויניסיוס הכניס כדור עומק גדול לוואלוורדה, שממצב נוח בעט ישר לידיים של דונארומה
-
'1
- השופט קלמאן טורפאן הוציא את המשחק לדרך!