יום רביעי, 18.03.2026 שעה 01:41

ויניסיוס מאושר (רויטרס)

ריאל עלתה לרבע הגמר אחרי 1:5 על סיטי בסיכום

הבלאנקוס ניצחו גם בבית של התכולים המאכזבים, אחרי 1:2 קצבי, צמד ל-ויניסיוס. ברנרדו הורחק בדקה ה-20. הולאנד רק איזן זמנית. בשלב הבא: באיירן

מערכת ONE | 17/03/2026 22:00
יום שלישי, 17/03/2026, 22:00אצטדיון אתיחאדליגת האלופות - שמינית גמר
ריאל מדריד
הסתיים
1 2
שופט: קלמאן טורפאן (ציון: 7)
מנצ'סטר סיטי
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36
דעת המבקר
השחקן המצטיין
ויניסיוס, ציון: 7
הגיע חם, כבש צמד והעלה את קבוצתו לשלב הבא.
השחקן המאכזב
ברנרדו סילבה, ציון: 2
חיסל לקבוצתו את הסיכוי כבר בפתיחה אחרי טעות ענק שעלתה בהרחקה ופנדל.
הרכבים וציונים
 
 

המפעל שלה. ריאל מדריד השלימה הערב (שלישי) את המשימה ועלתה לשלב רבע גמר ליגת האלופות, לאחר שניצחה 1:2 את מנצ'סטר סיטי באיתיחאד. אחרי ה-0:3 המוחץ מהמשחק הראשון בספרד, הבלאנקוס חגגו גם בבית של התכולים אחרי 1:2 ו-1:5 מהדהד בסיכום שני המפגשים ושלחו את אלופת אנגליה הביתה מוקדם מהצפוי.

התוכניות של פפ גווארדיולה השתבשו כבר בדקות הפתיחה של הגומלין. ברנרדו סילבה ניסה להציל שער בטוח בעזרת היד, מה שהוביל לכרטיס אדום ישיר ולהרחקתו. ויניסיוס ג'וניור לא התבלבל מול הנקודה הלבנה, קבע 0:1 מהיר והפך את משימת הקאמבק של הסיטיזנס לבלתי אפשרית עם 0:4 בסיכום הכללי.

למרות הנחיתות המספרית, סיטי לא הרימה ידיים. ארלינג הולאנד הצליח לאזן ל-1:1 לפני הירידה להפסקה והפיח מעט תקווה בקהל המקומי. במחצית השנייה התכולים לחצו וחיפשו את המהפך בנחישות, אך ההגנה של אנצ'לוטי עמדה בפרץ. בתוספת הזמן, ויניסיוס שוב היה שם כדי להעניש את המארחת, השלים צמד אישי וקבע את תוצאת הסיום.

שחקני ריאל מדריד חוגגים (רויטרס)שחקני ריאל מדריד חוגגים (רויטרס)

היריבות המרה בין המועדונים הורגשה היטב לאורך כל הערב. כוכב המשחק, ויניסיוס, בחר להתגרות באוהדים המקומיים: לאחר השער הראשון סימן בתנועת בכי לעבר היציעים, ואחרי השער השני בתוספת הזמן הניף את חולצתו בהתרסה. זו הפעם השלישית בשנים האחרונות שריאל מדיחה את סיטי משלבי הנוקאאוט, מה שמבסס את העליונות של הבלאנקוס על הקבוצה הכחולה ממנצ'סטר.

ארלינג הולאנד וקיליאן אמבפה (רויטרס)ארלינג הולאנד וקיליאן אמבפה (רויטרס)

ריאל מדריד צפויה לפגוש ברבע הגמר את באיירן מינכן, שמגיעה עם יתרון 1:6 מבטיח על אטאלנטה, במה שצפוי לספק מפגש ענקיות לוהט נוסף כבר בשלב הבא.

מחצית שניה
אכזבה במנצ׳סטר סיטי (רויטרס)אכזבה במנצ׳סטר סיטי (רויטרס)
אושר בריאל מדריד (רויטרס)אושר בריאל מדריד (רויטרס)
ויניסיוס חוגג (רויטרס)ויניסיוס חוגג (רויטרס)
ויניסיוס מאושר (רויטרס)ויניסיוס מאושר (רויטרס)
  • '90+3
  • שער
  • שער! ריאל מדריד עלתה ל-1:2: הפעם זה חוקי. צ׳ואמני הגביה כדור נהדר לרחבה, ויניסיוס הסתנן מאחורי כולם ודחק מקרוב בדרך לצמד נהדר
  • '90
  • נבדל
  • ויניסיוס כבש מקרוב, אך השער נפסל בעקבות נבדל של הברזילאי
  • '83
  • חילוף
  • דני קרבחאל נכנס על חשבונו של טרנט אלכסנדר ארנולד
קיליאן אמבפה במאבק עם ניית׳ן אקה (רויטרס)קיליאן אמבפה במאבק עם ניית׳ן אקה (רויטרס)
  • '80
  • כרטיס צהוב
  • טרנט אלכסנדר ארנולד ספג כרטיס צהוב
ריאן איט נורי חוגג מוקדם מדי (רויטרס)ריאן איט נורי חוגג מוקדם מדי (רויטרס)
  • '78
  • נבדל
  • צ׳רקי הקפיץ כדור נפלא לאיט נורי שנגח מקרוב לרשת, אך השער נפסל לאחר שהמגן היה בנבדל
קיליאן אמבפה סופג כרטיס צהוב (רויטרס)קיליאן אמבפה סופג כרטיס צהוב (רויטרס)
  • '76
  • כרטיס צהוב
  • קיליאן אמבפה ספג כרטיס צהוב
קיליאן אמבפה חוזר למגרשים (רויטרס)קיליאן אמבפה חוזר למגרשים (רויטרס)
  • '74
  • חילוף
  • מנואל אנחל נכנס במקום תיאגו פיטארץ׳
  • '74
  • חילוף
  • חילוף כפול בריאל. קמאבינגה נכנס במקום ארדה גולר
  • '74
  • חילוף
  • חילוף אחרון בסיטי. ניקו קונזאלס נכנס במקום רודרי
פפ גווארדיולה מתוסכל (רויטרס)פפ גווארדיולה מתוסכל (רויטרס)
  • '71
  • החמצה
  • הפעם הקרן הייתה מכוונת לאמבפה, שבעט בנגיעה מהאוויר, אך פספס את המסגרת
  • '70
  • החמצה
  • קרן נהדרת של טרנט הגיעה לראשו של צ׳ואמני שנגח למשקוף ולחיבור, דונארומה התעופף והדף בהצלה גדולה
  • '69
  • חילוף
  • הוא חזר. קיליאן אמבפה נכנס על חשבונו של ברהים דיאס
רודרי שומר על הכדור (רויטרס)רודרי שומר על הכדור (רויטרס)
  • '66
  • החמצה
  • חוסאנוב שלח כדור מסוכן מכ-30 מטרים, אך פספס במעט את המסגרת
  • '63
  • נבדל
  • סמניו קיבל כדור עומק טוב, ומול לונין בעט לרשת. השער נפסל לאחר שהיה בנבדל
ארלינג הולאנד מוחלף ומתוסכל (רויטרס)ארלינג הולאנד מוחלף ומתוסכל (רויטרס)
ארלינג הולאנד ופפ גווארדיולה (רויטרס)ארלינג הולאנד ופפ גווארדיולה (רויטרס)
  • '57
  • חילוף
  • אנטואן סמניו נכנס על חשבונו של מתיאוס נונייס
  • '57
  • חילוף
  • חילוף כפול נוסף של פפ. ארלינג הולאנד פינה את מקומו במפתיע, עומאר מרמוש נכנס במקומו
מארק גהי בפעולה (רויטרס)מארק גהי בפעולה (רויטרס)
  • '54
  • החמצה
  • הולאנד קיבל כדרו עומק ומזווית לא פשוטה שלח בעיטה חזקה למסגרת, לונין הדף. הריבאונד הגיע לרודרי שבעט בנגיעה מחוץ לרחבה, אך פספס את המסגרת
  • '50
  • החמצה
  • כדור רוחב הגיע להולאנד שבעט חד למסגרת, לונין עמד במבחן הראשון והדף טוב
פפ גווארדיולה מתוסכל (רויטרס)פפ גווארדיולה מתוסכל (רויטרס)
  • '46
  • חילוף
  • נייתן אקה נכנס על חשבון טיג׳אני ריינדרס
  • '46
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל סיטי. מארק גהי נכנס במקום רובן דיאש
אנדריי לונין נכנס (רויטרס)אנדריי לונין נכנס (רויטרס)
  • '46
  • חילוף
  • חילוף מפתיע של ריאל עם פתיחת המחצית השנייה. טיבו קורטואה יצא, אנדריי לונין נכנס אל בין הקורות. ככל הנראה השוער הבלגי נפצע
מחצית ראשונה
  • '45+4
  • כרטיס צהוב
  • עבדוקודיר חוסאנוב ספג כרטיס צהוב אחרי עבירה ללא כדור בויניסיוס
ארלינג הולאנד לאחר השער (רויטרס)ארלינג הולאנד לאחר השער (רויטרס)
  • '42
  • שער
  • שער! מנצ׳סטר סיטי חזרה ל-1:1: דוקו ביצע סיבוב יפה ברחבה, הוציא רוחב טוב שפגע בדרך בטרנט והגיע להולאנד. האחרון מקרוב לא התקשה ושלח את הכדור פנימה
ארלינג הולאנד כובש מקרוב (רויטרס)ארלינג הולאנד כובש מקרוב (רויטרס)
ברהים דיאס נעצר אצל דונארומה (רויטרס)ברהים דיאס נעצר אצל דונארומה (רויטרס)
  • '35
  • החמצה
  • מבצע אישי אדיר של ברהים בתוך הרחבה, הסתיים אחרי שהוא היטל בהגנת סיטי ושלח פצצה למסגרת, דונארומה היה במקום והדף
  • '34
  • החמצה
  • צ׳ואמני ניסה את מזלו עם בעיטה מרחוק, דונארומה לא התקשה וקלט
ג׳רמי דוקו בפעולה (רויטרס)ג׳רמי דוקו בפעולה (רויטרס)
  • '28
  • החמצה
  • עוד החמצת ענק לויניסיוס. הברזילאי יכול היה להיות כבר עם שלושער. ארדה גולר הוציא כדור רוחב מושלם, ויני בעט בנגיעה מתוך הרחבה, כדור שחלף ממש ליד הקורה
ברהים דיאס וראין איט נורי במאבק (רויטרס)ברהים דיאס וראין איט נורי במאבק (רויטרס)
  • '24
  • החמצה
  • ומנגד כמעט השני של ריאל. התקפה מתפרצת הובילה את הכדור לויניסיוס, שדהר לרחבה, היטל בשחקני הגנת סיטי ומשישה מטרים בעט גבוה מעל השער. פספוס גדול
ארלינג הולאנד מחמיץ מקרוב (רויטרס)ארלינג הולאנד מחמיץ מקרוב (רויטרס)
  • '23
  • החמצה
  • כמעט סיטי איזנה מיד. הולאנד קיבל כדור רוחב ומקרוב בעט למסגרת, קורטואה הגיב באינסטינקט אדיר ומנע שער בטוח
שחקני מנצ׳סטר סיטי מאוכזבים (רויטרס)שחקני מנצ׳סטר סיטי מאוכזבים (רויטרס)
ויניסיוס מאושר (רויטרס)ויניסיוס מאושר (רויטרס)
ויניסיוס חוגג (רויטרס)ויניסיוס חוגג (רויטרס)
שמחה בריאל מדריד (רויטרס)שמחה בריאל מדריד (רויטרס)
ויניסיוס מאושר (רויטרס)ויניסיוס מאושר (רויטרס)
  • '22
  • שער בפנדל
  • שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:1: ויניסיוס דייק את הפנדל לפינה הימנית והגדיל את היתרון של ריאל ל-0:4 בסיכום שני המפגשים
ויניסיוס כובש את הפנדל (רויטרס)ויניסיוס כובש את הפנדל (רויטרס)
ברנרדו סילבה מאוכזב (רויטרס)ברנרדו סילבה מאוכזב (רויטרס)
  • '20
  • כרטיס אדום
  • בעקבות נגיעת היד, ברנרדו סילבה הורחק באדום ישיר והשאיר את סיטי בעשרה שחקנים
קלמאן טורפאן שולף אדום ישיר (רויטרס)קלמאן טורפאן שולף אדום ישיר (רויטרס)
  • '17
  • החלטת שופט
  • ויניסיוס בעט ממצב טוב ישר לקורה, עט על הריבאונד ושלח בעיטה נוספת שפגעה בידו של ברנרדו סילבה. שחקני ריאל דרשו פנדל, אך השופט שרק לנבדל בתחילת המהלך. האירוע נבדק בוואר, וההחלטה שונתה!
אורליאן צ׳ואמני (רויטרס)אורליאן צ׳ואמני (רויטרס)
  • '13
  • החמצה
  • שוב ניסיון נהדר של רודרי, הפעם עם בעיטה מחוץ לרחבה שחלפה ליד החיבורים של קורטואה
טיבו קורטואה הודף את הבעיטה של רודרי (רויטרס)טיבו קורטואה הודף את הבעיטה של רודרי (רויטרס)
  • '5
  • החמצה
  • עוד מצב נהדר לסיטי. רודרי הגיע למצב נהדר ומתוך הרחבה בעט למסגרת, קורטואה שוב הגיב נהדר והדף לקרן
  • '3
  • החמצה
  • קצב מטורף בפתיחה. הפעם מצב נהדר לסיטי שהסתיים בבעיטה של צ׳רקי מתוך הרחבה, קורטואה היה במקום והדף
ברנרדו סילבה (רויטרס)ברנרדו סילבה (רויטרס)
  • '1
  • החמצה
  • ריאל פתחה בסערה עם מצב מצוין כבר לאחר פחות מדקה. ויניסיוס הכניס כדור עומק גדול לוואלוורדה, שממצב נוח בעט ישר לידיים של דונארומה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט קלמאן טורפאן הוציא את המשחק לדרך!
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
