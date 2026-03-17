ריאל עלתה לרבע הגמר אחרי 1:5 על סיטי בסיכום

דעת המבקר

השחקן המצטיין ויניסיוס, ציון: 7

הגיע חם, כבש צמד והעלה את קבוצתו לשלב הבא. ויניסיוס, ציון: 7

חיסל לקבוצתו את הסיכוי כבר בפתיחה אחרי טעות ענק שעלתה בהרחקה ופנדל. ברנרדו סילבה, ציון: 2

הרכבים וציונים

המפעל שלה. ריאל מדריד השלימה הערב (שלישי) את המשימה ועלתה לשלב רבע גמר ליגת האלופות, לאחר שניצחה 1:2 את מנצ'סטר סיטי באיתיחאד. אחרי ה-0:3 המוחץ מהמשחק הראשון בספרד, הבלאנקוס חגגו גם בבית של התכולים אחרי 1:2 ו-1:5 מהדהד בסיכום שני המפגשים ושלחו את אלופת אנגליה הביתה מוקדם מהצפוי.

התוכניות של פפ גווארדיולה השתבשו כבר בדקות הפתיחה של הגומלין. ברנרדו סילבה ניסה להציל שער בטוח בעזרת היד, מה שהוביל לכרטיס אדום ישיר ולהרחקתו. ויניסיוס ג'וניור לא התבלבל מול הנקודה הלבנה, קבע 0:1 מהיר והפך את משימת הקאמבק של הסיטיזנס לבלתי אפשרית עם 0:4 בסיכום הכללי.

למרות הנחיתות המספרית, סיטי לא הרימה ידיים. ארלינג הולאנד הצליח לאזן ל-1:1 לפני הירידה להפסקה והפיח מעט תקווה בקהל המקומי. במחצית השנייה התכולים לחצו וחיפשו את המהפך בנחישות, אך ההגנה של אנצ'לוטי עמדה בפרץ. בתוספת הזמן, ויניסיוס שוב היה שם כדי להעניש את המארחת, השלים צמד אישי וקבע את תוצאת הסיום.

שחקני ריאל מדריד חוגגים (רויטרס)

היריבות המרה בין המועדונים הורגשה היטב לאורך כל הערב. כוכב המשחק, ויניסיוס, בחר להתגרות באוהדים המקומיים: לאחר השער הראשון סימן בתנועת בכי לעבר היציעים, ואחרי השער השני בתוספת הזמן הניף את חולצתו בהתרסה. זו הפעם השלישית בשנים האחרונות שריאל מדיחה את סיטי משלבי הנוקאאוט, מה שמבסס את העליונות של הבלאנקוס על הקבוצה הכחולה ממנצ'סטר.

ארלינג הולאנד וקיליאן אמבפה (רויטרס)

ריאל מדריד צפויה לפגוש ברבע הגמר את באיירן מינכן, שמגיעה עם יתרון 1:6 מבטיח על אטאלנטה, במה שצפוי לספק מפגש ענקיות לוהט נוסף כבר בשלב הבא.