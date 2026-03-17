ריאל עלתה לרבע הגמר אחרי 1:5 על סיטי בסיכום

השחקן המצטיין
ויניסיוס, ציון: 7
הגיע חם, כבש צמד והעלה את קבוצתו לשלב הבא.
השחקן המאכזב
ברנרדו סילבה, ציון: 2
חיסל לקבוצתו את הסיכוי כבר בפתיחה אחרי טעות ענק שעלתה בהרחקה ופנדל.
המפעל שלה. ריאל מדריד השלימה הערב (שלישי) את המשימה ועלתה לשלב רבע גמר ליגת האלופות, לאחר שניצחה 1:2 את מנצ'סטר סיטי באיתיחאד. אחרי ה-0:3 המוחץ מהמשחק הראשון בספרד, הבלאנקוס חגגו גם בבית של התכולים אחרי 1:2 ו-1:5 מהדהד בסיכום שני המפגשים ושלחו את אלופת אנגליה הביתה מוקדם מהצפוי.
התוכניות של פפ גווארדיולה השתבשו כבר בדקות הפתיחה של הגומלין. ברנרדו סילבה ניסה להציל שער בטוח בעזרת היד, מה שהוביל לכרטיס אדום ישיר ולהרחקתו. ויניסיוס ג'וניור לא התבלבל מול הנקודה הלבנה, קבע 0:1 מהיר והפך את משימת הקאמבק של הסיטיזנס לבלתי אפשרית עם 0:4 בסיכום הכללי.
למרות הנחיתות המספרית, סיטי לא הרימה ידיים. ארלינג הולאנד הצליח לאזן ל-1:1 לפני הירידה להפסקה והפיח מעט תקווה בקהל המקומי. במחצית השנייה התכולים לחצו וחיפשו את המהפך בנחישות, אך ההגנה של אנצ'לוטי עמדה בפרץ. בתוספת הזמן, ויניסיוס שוב היה שם כדי להעניש את המארחת, השלים צמד אישי וקבע את תוצאת הסיום.
היריבות המרה בין המועדונים הורגשה היטב לאורך כל הערב. כוכב המשחק, ויניסיוס, בחר להתגרות באוהדים המקומיים: לאחר השער הראשון סימן בתנועת בכי לעבר היציעים, ואחרי השער השני בתוספת הזמן הניף את חולצתו בהתרסה. זו הפעם השלישית בשנים האחרונות שריאל מדיחה את סיטי משלבי הנוקאאוט, מה שמבסס את העליונות של הבלאנקוס על הקבוצה הכחולה ממנצ'סטר.
ריאל מדריד צפויה לפגוש ברבע הגמר את באיירן מינכן, שמגיעה עם יתרון 1:6 מבטיח על אטאלנטה, במה שצפוי לספק מפגש ענקיות לוהט נוסף כבר בשלב הבא.
מחצית שניה
-
'90+3
- שער! ריאל מדריד עלתה ל-1:2: הפעם זה חוקי. צ׳ואמני הגביה כדור נהדר לרחבה, ויניסיוס הסתנן מאחורי כולם ודחק מקרוב בדרך לצמד נהדר
-
'90
- ויניסיוס כבש מקרוב, אך השער נפסל בעקבות נבדל של הברזילאי
-
'83
- דני קרבחאל נכנס על חשבונו של טרנט אלכסנדר ארנולד
-
'80
- טרנט אלכסנדר ארנולד ספג כרטיס צהוב
-
'78
- צ׳רקי הקפיץ כדור נפלא לאיט נורי שנגח מקרוב לרשת, אך השער נפסל לאחר שהמגן היה בנבדל
-
'76
- קיליאן אמבפה ספג כרטיס צהוב
-
'74
- מנואל אנחל נכנס במקום תיאגו פיטארץ׳
-
'74
- חילוף כפול בריאל. קמאבינגה נכנס במקום ארדה גולר
-
'74
- חילוף אחרון בסיטי. ניקו קונזאלס נכנס במקום רודרי
-
'71
- הפעם הקרן הייתה מכוונת לאמבפה, שבעט בנגיעה מהאוויר, אך פספס את המסגרת
-
'70
- קרן נהדרת של טרנט הגיעה לראשו של צ׳ואמני שנגח למשקוף ולחיבור, דונארומה התעופף והדף בהצלה גדולה
-
'69
- הוא חזר. קיליאן אמבפה נכנס על חשבונו של ברהים דיאס
-
'66
- חוסאנוב שלח כדור מסוכן מכ-30 מטרים, אך פספס במעט את המסגרת
-
'63
- סמניו קיבל כדור עומק טוב, ומול לונין בעט לרשת. השער נפסל לאחר שהיה בנבדל
-
'57
- אנטואן סמניו נכנס על חשבונו של מתיאוס נונייס
-
'57
- חילוף כפול נוסף של פפ. ארלינג הולאנד פינה את מקומו במפתיע, עומאר מרמוש נכנס במקומו
-
'54
- הולאנד קיבל כדרו עומק ומזווית לא פשוטה שלח בעיטה חזקה למסגרת, לונין הדף. הריבאונד הגיע לרודרי שבעט בנגיעה מחוץ לרחבה, אך פספס את המסגרת
-
'50
- כדור רוחב הגיע להולאנד שבעט חד למסגרת, לונין עמד במבחן הראשון והדף טוב
-
'46
- נייתן אקה נכנס על חשבון טיג׳אני ריינדרס
-
'46
- חילוף כפול אצל סיטי. מארק גהי נכנס במקום רובן דיאש
-
'46
- חילוף מפתיע של ריאל עם פתיחת המחצית השנייה. טיבו קורטואה יצא, אנדריי לונין נכנס אל בין הקורות. ככל הנראה השוער הבלגי נפצע
מחצית ראשונה
-
'45+4
- עבדוקודיר חוסאנוב ספג כרטיס צהוב אחרי עבירה ללא כדור בויניסיוס
-
'42
- שער! מנצ׳סטר סיטי חזרה ל-1:1: דוקו ביצע סיבוב יפה ברחבה, הוציא רוחב טוב שפגע בדרך בטרנט והגיע להולאנד. האחרון מקרוב לא התקשה ושלח את הכדור פנימה
-
'35
- מבצע אישי אדיר של ברהים בתוך הרחבה, הסתיים אחרי שהוא היטל בהגנת סיטי ושלח פצצה למסגרת, דונארומה היה במקום והדף
-
'34
- צ׳ואמני ניסה את מזלו עם בעיטה מרחוק, דונארומה לא התקשה וקלט
-
'28
- עוד החמצת ענק לויניסיוס. הברזילאי יכול היה להיות כבר עם שלושער. ארדה גולר הוציא כדור רוחב מושלם, ויני בעט בנגיעה מתוך הרחבה, כדור שחלף ממש ליד הקורה
-
'24
- ומנגד כמעט השני של ריאל. התקפה מתפרצת הובילה את הכדור לויניסיוס, שדהר לרחבה, היטל בשחקני הגנת סיטי ומשישה מטרים בעט גבוה מעל השער. פספוס גדול
-
'23
- כמעט סיטי איזנה מיד. הולאנד קיבל כדור רוחב ומקרוב בעט למסגרת, קורטואה הגיב באינסטינקט אדיר ומנע שער בטוח
-
'22
- שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:1: ויניסיוס דייק את הפנדל לפינה הימנית והגדיל את היתרון של ריאל ל-0:4 בסיכום שני המפגשים
-
'20
- בעקבות נגיעת היד, ברנרדו סילבה הורחק באדום ישיר והשאיר את סיטי בעשרה שחקנים
-
'17
- ויניסיוס בעט ממצב טוב ישר לקורה, עט על הריבאונד ושלח בעיטה נוספת שפגעה בידו של ברנרדו סילבה. שחקני ריאל דרשו פנדל, אך השופט שרק לנבדל בתחילת המהלך. האירוע נבדק בוואר, וההחלטה שונתה!
-
'13
- שוב ניסיון נהדר של רודרי, הפעם עם בעיטה מחוץ לרחבה שחלפה ליד החיבורים של קורטואה
-
'5
- עוד מצב נהדר לסיטי. רודרי הגיע למצב נהדר ומתוך הרחבה בעט למסגרת, קורטואה שוב הגיב נהדר והדף לקרן
-
'3
- קצב מטורף בפתיחה. הפעם מצב נהדר לסיטי שהסתיים בבעיטה של צ׳רקי מתוך הרחבה, קורטואה היה במקום והדף
-
'1
- ריאל פתחה בסערה עם מצב מצוין כבר לאחר פחות מדקה. ויניסיוס הכניס כדור עומק גדול לוואלוורדה, שממצב נוח בעט ישר לידיים של דונארומה
-
'1
- השופט קלמאן טורפאן הוציא את המשחק לדרך!