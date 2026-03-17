ליברפול עלולה להצטער שלא החתימה את אוסימן

ויקטור אוסימן יגיע ביום רביעי לאנפילד. הוא נחוש להדיח את ליברפול בשמינית גמר ליגת האלופות ולסייע לגלאטסראיי לשמור על יתרון 0:1 אותו השיגה בזכותו בשבוע שעבר, אבל בתסריט אחר הוא היה אמור ללבוש העונה את החולצה האדומה. למעשה, זה יכול היה לקרות כבר מזמן, כי ליברפול עקבה אחריו עוד בתחילת העשור ולא הייתה רחוקה מלהחתים אותו על תקן חלוץ צעיר ומבטיח.

לקראת קיץ 2020, בעיצומו של משבר הקורונה, סימן יורגן קלופ את הניגרי כיעד מרכזי בשוק ההעברות. אוסימן נהנה אז מעונת פריצה במדי ליל, ובליברפול סברו כי ניתן יהיה להשיגו במחיר סביר יחסית על תקן חלוץ עם מאפיינים שונים מהותית מאלה של רוברטו פירמינו. המגעים התנהלו במשך מספר חודשים, אבל אז נכנסה לתמונה במלוא עוצמתה נאפולי. המנהל הספורטיבי כריסטיאנו ג'ונטולי החליט שהוא חייב להביא את אוסימן לדרום איטליה בכל מחיר.

הוא הציע לליל 70 מיליון יורו עם בונוסים נדיבים, כלומר הרבה מעל מחיר השוק של שחקן שעדיין נתפס כלא מוכח. הוא בילה שלושה ימים רצופים עם הניגרי במלון כדי לשכנעו כי נאפולי היא היעד הנכון ביותר עבורו. זה עבד, וליברפול הבינה שאין טעם להיאבק על שחקן שלא יועד בכל מקרה להרכב הראשון באופן מיידי. בנאפולי בנו על אוסימן ככוכב המרכזי בחוד מהרגע הראשון, ובהדרגה התברר שזה היה בינגו עבור כל המעורבים.

ויקטור אוסימן בועט (רויטרס)

חלום שהפך לסיוט

אוסימן היה מאושר, במיוחד אחרי מינויו של לוצ'אנו ספאלטי למאמן בחלוף שנה. לימים סיפר החלוץ על המשבר הנפשי הקשה שעבר בליל כאשר המועדון לא איפשר לו לבקר את אביו החולה לפני מותו. זעמו ותסכולו היו כה עצומים שהוא שקל לפרוש מכדורגל כי הוא הרגיש כסוג של עבד ללא זכויות אנושיות בסיסיות. ספאטלי שימש עבורו דמות אב והחזיר לו את התשוקה למשחק. ביחד, עם זכו באליפות המזהירה ב-2023, ואוסימן הוכתר לאחד החלוצים הטובים בעולם עם 26 כיבושים בליגה בדרך לכתר. זה היה חלום שהתגשם, אך במהרה הוא הפך לסיוט בצל עזיבתו של ספאלטי.

ללא המנטור הנערץ, נקלע אוסימן לעימות חזיתי עם המועדון, ובעיקר עם הבעלים השנוי במחלוקת אאורליו דה לאורנטיס. תקריות מוזרות התרחשו באשמת נאפולי, ובין היתר מנהל המדיה של הקבוצה לעג לאוסימן בסרטון טיקטוק אחרי החמצת פנדל. במהרה הבין הניגרי שלא ניתן יהיה לשקם את היחסים, וכך החלו החיפושים אחרי היעד הבא בקריירה. בשלב זה, בינואר 2024, הוזכרה ליברפול כמועמדת להחתימו באמצע העונה, אך דה לאורנטיס חסם את האופציות, והשידוך הזה שוב לא יצא לפועל.

הפעם השלישית בה קושר אוסימן לליברפול הייתה בתחילת הקיץ האחרון. בשלב זה, הוא כבר סיים עונת השאלה נהדרת בגלאטסראיי אליה הצטרף בספטמבר 2024 כי כל האפשרויות האחרות נחסמו לפתע. צ'לסי הייתה המועמדת המובילה לרכוש אותו לפני המעבר המוזר לטורקיה, אך המשא ומתן עם דה לאורנטיס התפוצץ, חלון ההעברות באירופה נסגר, סעודיה ירדה מהפרק, ואיסטנבול התבררה כיעד האפשרי היחיד. הייתה זו פשרה, ורוב הפרשנים העריכו כי הכוכב לא יישאר שם יותר מעונה אחת. סעיף השחרור בחוזהו בנאפולי עמד על 75 מיליון אירו עבור מועדונים מחוץ לאיטליה, ובניגוד ל-2020 זה היה מתחת לערכו האמיתי בשוק.

אאורליו דה לאורנטיס (IMAGO)

אז ליברפול, שהייתה זקוקה מאוד לחלוץ חדש, שקלה ברצינות את אוסימן. היא עמדה בקשר קבוע עם סוכנו, ובוני נפוצו באנגליה הדיווחים לפיהם העסקה עשויה להבשיל במהירות. דה לאורנטיס דרש לקבל בתמורה את דרווין נונייס, פדריקו קייזה ו-20 מיליון, ומבחינת ליברפול היה בכך הגיון לא מבוטל. העניין הוא כי הניגרי לא היה בראש סדר העדיפויות של האדומים. אלכסנדר איסאק היה היעד המרכזי, ובשלב מסוים רוכזו בו כל המאמצים. ניוקאסל סירבה למכור, השבדי הכריז על שביתה איטלקית, והסאגה המייגעת עברה בשלב מסוים את גבולות הטעם הטוב. בנסיבות אלה יכולה הייתה ליברפול לוותר על התענוג המפוקפק וללכת בבטחה על אוסימן, אך התקבלה החלטה אחרת. הניגרי, שראה כי העניין באנגליה לא רציני מספיק, חתם בגלאטסראיי באופן קבוע תמורת שכר עתק.

לא רע גם באיסטנבול

מובן שהחלוץ היה מעדיף לעבור לליגה חזקה יותר בגיל 26, אבל יש עבורו יתרונות גם באיסטנבול. עם האוהדים החמים של גלאטסראיי הוא מרגיש בבית, והאהבה כלפיו לא יודעת גבול. בעונה שעברה שיחק אוסימן רק בליגה האירופית, אבל העונה הוא מככב בליגת האלופות, ועושה כותרות חיוביות כמעט בכל משחק. את הקמפיין הוא החל עם פנדל ניצחון והופעה נהדרת מכל הבחינות ב-0:1 על ליברפול בכבודה ובעצמה, ואז הגיעו גם הצמד ב-1:3 על בודו גלימט ושלושער ב-0:3 על אייאקס באמסטרדם.

התוצאות האלה הספיקו כדי לסלול את דרכה של אלופת טורקיה לשלב הנוקאאוט, ושם זוהר אוסימן אפילו יותר. הוא היה חתום על שני אסיסטים ב-2:5 על יובנטוס של ספאלטי במשחק הראשון בפלייאוף, ואז הבקיע את השער הקריטי בהארכה בגומלין, ולא חגג כאות הערכה למאמנו האהוב. בשבוע שעבר הגיעה ליברפול בפעם השנייה לאיסטנבול, ושוב הפסידה 1:0. הפעם היה חתום אוסימן על בישול בנגיחה, ובאופן כללי סיפק עוד משחק גדול עם השקעה אדירה לא רק עם הכדור, אלא גם בלעדיו. תרומתו לא מסתכמת בשבעה שערים ושלושה בישולים ב-9 משחקים באירופה, אם כי מדובר במאזן מעולה. הוא נותן את הלב והנשמה בכל רגע נתון, וביציעים מתים עליו. הם יודעים שגם באנפילד הוא יעשה את המקסימום מול הקבוצה שצריכה להצטער על כך שלא בחרה בו בקיץ.

לוצ'יאנו ספאלטי (IMAGO)

כידוע, איסאק הגיע בסופו של דבר לליברפול תמורת שיא בריטי של 125 מיליון ליש"ט, התקשה להתאקלם תוך כדי תנועה מבלי שהתאמן באופן סדיר בקיץ, ואז גם נפצע וגמר את העונה. במועדון ימתינו לעונה הבאה בתקווה ליהנות ממנו באמת, אבל בינתיים די ברור כי אוסימן היה מביא תפוקה גדולה הרבה יותר לו ארנה סלוט היה מעדיף אותו. עם כל הכבוד להוגו אקיטיקה, הניגרי יהיה החלוץ הטוב ביותר על המגרש ביום רביעי, והוא שחקן המפתח בניסיונה של גלאטסראיי להשלים את הסנסציה. ואז, אולי, מישהו כבר ישלם תמורתו הון עתק בקיץ הקרוב.