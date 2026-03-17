ליגת העל בכדורסל נשים תחזור לפעילות ב-30 במרץ

לאחר תקופה של השבתה, מנהלת ליגת העל בכדורסל לנשים פרסמה אתמול (שני) את עקרונות המתווה להשבת פעילות הליגה, שצפויה להתחדש ב-30.3.2026 ולהימשך עד לסיום העונה לא יאוחר מה-7.5.2026. על פי ההודעה, הליגה תחודש בדיוק מהנקודה בה הופסקה, כלומר מהמחזור האחרון שלא הושלם, ותמשיך כסדרה בהתאם ללוח המשחקים המקורי, במטרה לשמור על הרציפות הספורטיבית עד לסיום העונה.

אחד הנושאים המרכזיים במתווה הוא סוגיית השחקניות הזרות. הקבוצות יקבלו חלון זמן של עשרה ימים ממועד חידוש הליגה, עד ה-9.4.2026 (כולל), על מנת להשיב לישראל את השחקניות הזרות שהיו בסגליהן טרם הפסקת הפעילות. בכל הנוגע לשיתוף זרות במשחקים, נקבע כי בכל רגע נתון תוכל כל קבוצה לשתף לפחות שחקנית זרה אחת על המגרש, ללא תלות ביריבה.

בנוסף, מספר הזרות שישותפו בו-זמנית יוגבל לפי הקבוצה עם מספר הזרות הנמוך יותר מבין השתיים, אך לא יפחת משחקנית זרה אחת. עוד נקבע כי לא תתאפשר החתמה או החלפה של שחקניות זרות חדשות, כאשר האפשרות היחידה היא החזרת הזרות שכבר היו רשומות בסגל הקבוצה ערב הפסקת הליגה.

אפשרות להשלים את הסגל

במקביל, תינתן לקבוצות אפשרות להשלים סגלים באמצעות שחקניות מאגודת האם, בהתאם לתקנון, וזאת עד לתום פרק הזמן שנקבע להשבת הזרות. המתווה מתייחס גם להיבטי הבטיחות, ומדגיש כי קיום המשחקים מותנה בעמידה מלאה בהנחיות פיקוד העורף. בין היתר, נדרש לעמוד במגבלות הקהל, בהימצאות מרחב מוגן תקני ובכל דרישה נוספת שתיקבע.

קבוצה שלא תוכל לארח באולמה תידרש לעדכן את המנהלת, שתפעל למציאת אולם חלופי העומד בתנאים. במנהלת הדגישו כי מדובר במתווה דינמי שעשוי להשתנות בהתאם להתפתחויות ולהנחיות הגורמים המוסמכים, ובהם פיקוד העורף ומשרד התרבות והספורט. יו"ר המנהלת, דנה סנדר, סיכמה: “מטרת המתווה היא לאפשר חזרה סדורה, אחראית ושוויונית לפעילות, תוך שמירה על ביטחון המשתתפים ועל ההוגנות הספורטיבית של הליגה”.