"אמבפה מצטרף לחגיגה": בספרד ואנגליה מוכנים

זה אמנם קורה כבר עונה חמישית ברציפות בשלב נוקאאוט, אבל זה כל פעם אדיר מחדש. מנצ’סטר סיטי וריאל מדריד יעלו הערב (שלישי, 22:00) לדשא באצטדיון האתיחאד במסגרת הגומלין בשמינית גמר ליגת האלופות, כאשר הבלאנקוס מחזיקים ביתרון עם 0:3 הודות לשלושער מופלא של פדריקו ואלוורדה בסנטיאגו ברנבאו.

בספרד כבר מוכנים למפגש, כאשר הכותרת ב’מארקה’ זעקה הבוקר: “תעצרו שוב את הזמן”. ב’אס’ התעסקו בחזרתו של קיליאן אמבפה, שנמצא במנצ’סטר, נרשם בסגל ומאמנו אלברו ארבלואה כבר אישר שהוא ישחק בהתמודדות: “קיליאן אמבפה על המשמר, מצטרף לחגיגה”, נרשם בכותרת של העיתון. “יהיו דקות קשות לריאל מדריד, שתצטרך מאמץ של כולם לשרוד”.

בממלכה מדברים בעיקר על כך שפפ גווארדיולה בחר להעניק יום חופש לשחקנים שלו, ושבסוף הוא יזכה למחמאות רבות אם סיטי תבצע נס או ביקורות רבות בסיומת אחרת. בכל מקרה, לפי ההרכבים המשוערים באנגליה, המאמן הקטלוני לא צפוי לפתוח כמו שעשה במשחק הקודם, אלא לפתוח כמו ששיחק בחצי השני אחרי שהגיב עם חילופים.

פדריקו ואלוורדה בטירוף (רויטרס)

פפ יבצע שינויים, ארבלואה לא

כולמר טיג’אני ריינדרס אמור לעלות ב-11 לצד רודרי וברנרדו סילבה בקישור, כשג’רמי דוקו וארלינג הולאנד מקדימה. עוד שינוי מעבר להוצאתו של ניקו אוריילי הוא גם ראיין שרקי במקום אנטואן סמניו. בהגנה לפי המשוער ראיין אייט נורי יעבור שמאלה, מתיאוס נונש ישחק בימין ורובין דיאש ישתף פעולה פעם נוספת עם מארק גואהי, כשמאחוריהם ג’יאנלואיג’י דונארומה בין הקורות.

אצל האורחת קיליאן אמבפה הוא הסיפור ללא ספק, אבל הוא בכל מקרה צפוי לפתוח על הספסל לפי כל הדיווחים בספרד. ארבלואה צפוי להמשיך עם אותו הרכב בדיוק, למעט שינוי כפוי של פראן גארסיה במקום פרלאן מנדי שנפצע לא מעט תשומת לב תלך לפדריקו ואלוורדה, שמעבר לשלושער במפגש הראשון גם כבש לפני זה בליגה ואחרי זה בליגה. ויניסיוס צפוי לפתוח בחוד לצד ברהים דיאס.

ההרכב המשוער של מנצ’סטר סיטי: ג’יאנלואיג’י דונארומה, מתיאוש נונש, רובן דיאש, מארק גואהי, ראיין אייט נורי, רודרי, טיג’אני ריינדרס, ברנרדו סילבה, ג’רמי דוקו, ראיין שרקי וארלינג הולאנד.

ההרכב המשוער של ריאל מדריד: טיבו קורטואה, טרנט אלכסנדר ארנולד, אנטוניו רודיגר, דין האוסן, פראן גארסיה, אורליאן טשואמני, טיאגו פיטארץ’, פדריקו ואלוורדה, ארדה גולר, ברהים דיאס ו-ויניסיוס.