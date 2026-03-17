יום שלישי, 17.03.2026 שעה 11:05
ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"אמבפה מצטרף לחגיגה": בספרד ואנגליה מוכנים

דריכות שיא לסיטי - ריאל, שבאה עם 0:3 מהברנבאו: "תעצרו את הזמן". הצרפתי שב וצפוי להתחיל בספסל, פפ יבצע שינויים, ארבלואה אחד. המשוערים בפנים

|
הכותרות בספרד (צילום מסך)
זה אמנם קורה כבר עונה חמישית ברציפות בשלב נוקאאוט, אבל זה כל פעם אדיר מחדש. מנצ’סטר סיטי וריאל מדריד יעלו הערב (שלישי, 22:00) לדשא באצטדיון האתיחאד במסגרת הגומלין בשמינית גמר ליגת האלופות, כאשר הבלאנקוס מחזיקים ביתרון עם 0:3 הודות לשלושער מופלא של פדריקו ואלוורדה בסנטיאגו ברנבאו.

בספרד כבר מוכנים למפגש, כאשר הכותרת ב’מארקה’ זעקה הבוקר: “תעצרו שוב את הזמן”. ב’אס’ התעסקו בחזרתו של קיליאן אמבפה, שנמצא במנצ’סטר, נרשם בסגל ומאמנו אלברו ארבלואה כבר אישר שהוא ישחק בהתמודדות: “קיליאן אמבפה על המשמר, מצטרף לחגיגה”, נרשם בכותרת של העיתון. “יהיו דקות קשות לריאל מדריד, שתצטרך מאמץ של כולם לשרוד”.

בממלכה מדברים בעיקר על כך שפפ גווארדיולה בחר להעניק יום חופש לשחקנים שלו, ושבסוף הוא יזכה למחמאות רבות אם סיטי תבצע נס או ביקורות רבות בסיומת אחרת. בכל מקרה, לפי ההרכבים המשוערים באנגליה, המאמן הקטלוני לא צפוי לפתוח כמו שעשה במשחק הקודם, אלא לפתוח כמו ששיחק בחצי השני אחרי שהגיב עם חילופים.

פדריקו ואלוורדה בטירוף (רויטרס)פדריקו ואלוורדה בטירוף (רויטרס)

פפ יבצע שינויים, ארבלואה לא

כולמר טיג’אני ריינדרס אמור לעלות ב-11 לצד רודרי וברנרדו סילבה בקישור, כשג’רמי דוקו וארלינג הולאנד מקדימה. עוד שינוי מעבר להוצאתו של ניקו אוריילי הוא גם ראיין שרקי במקום אנטואן סמניו. בהגנה לפי המשוער ראיין אייט נורי יעבור שמאלה, מתיאוס נונש ישחק בימין ורובין דיאש ישתף פעולה פעם נוספת עם מארק גואהי, כשמאחוריהם ג’יאנלואיג’י דונארומה בין הקורות.

אצל האורחת קיליאן אמבפה הוא הסיפור ללא ספק, אבל הוא בכל מקרה צפוי לפתוח על הספסל לפי כל הדיווחים בספרד. ארבלואה צפוי להמשיך עם אותו הרכב בדיוק, למעט שינוי כפוי של פראן גארסיה במקום פרלאן מנדי שנפצע לא מעט תשומת לב תלך לפדריקו ואלוורדה, שמעבר לשלושער במפגש הראשון גם כבש לפני זה בליגה ואחרי זה בליגה. ויניסיוס צפוי לפתוח בחוד לצד ברהים דיאס.

ההרכב המשוער של מנצ’סטר סיטי: ג’יאנלואיג’י דונארומה, מתיאוש נונש, רובן דיאש, מארק גואהי, ראיין אייט נורי, רודרי, טיג’אני ריינדרס, ברנרדו סילבה, ג’רמי דוקו, ראיין שרקי וארלינג הולאנד.

ההרכב המשוער של ריאל מדריד: טיבו קורטואה, טרנט אלכסנדר ארנולד, אנטוניו רודיגר, דין האוסן, פראן גארסיה, אורליאן טשואמני, טיאגו פיטארץ’, פדריקו ואלוורדה, ארדה גולר, ברהים דיאס ו-ויניסיוס.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */