יום שלישי, 17.03.2026 שעה 08:28
כדורגל עולמי

מאחורי הקלעים: כך פוצצה הפינאליסימה בקטאר

מחלוקות על מיקום, תאריך וניהול חד צדדי של אופ"א, התעקשות כל הצדדים וסירוב מצד ההתאחדות בארגנטינה: כל הדרך לביטול המפגש בין אלופת העולם לספרד

ליאו מסי ולאמין ימאל (IMAGO)
משחק הפינאליסימה, שאמור היה להפגיש בין נבחרת ארגנטינה לאלופת אירופה, תוכנן תחילה להתקיים ב-27 במרץ בקטאר. אלא שההסלמה הביטחונית באזור הובילה לביטול האירוח במדינה, והצדדים נאלצו לחפש פתרון חלופי תוך זמן קצר. לפני כעשרה ימים העלתה אופ”א הצעה לקיים את המשחק בספרד, באצטדיון סנטיאגו ברנבאו.

לפי התכנון, חלוקת הכרטיסים הייתה אמורה להיות שווה, 50% לקהל הספרדי ו-50% לארגנטינאי. אלא שכאן החלה הבעיה: אופ”א כבר הגיעה להבנות עם הגורמים בספרד, אך לא עדכנה מראש את ההתאחדות הארגנטינאית. שני הגופים גילו על ההסכם רק כאשר אופ”א פרסמה הודעה רשמית לציבור.

הזעם בדרום אמריקה

התגובה לא איחרה לבוא. נשיא קונמבול זעם על ההתנהלות, והמריא מיד לארגנטינה לפגישה דחופה עם נשיא ההתאחדות הארגנטינאית. מבחינתם, מדובר היה בפגיעה בכבוד ובשיתוף הפעולה בין הארגונים. לאחר הפגישה, ארגנטינה וקונמבול הבהירו לאופ״א כי לא יסכימו בשום אופן לשחק “משחק חוץ” בספרד.

ליאו מסי מניף את גביע העולם (רדאד גליאו מסי מניף את גביע העולם (רדאד ג'בארה)

במקום זאת, הוצע לקיים את המפגש באצטדיון האולימפיקו ברומא. בנוסף, הוצע גם שינוי תאריך, מעבר מ-27 במרץ ל-31 במרץ. הסיבה: ביטול משחק ידידות נוסף של ארגנטינה מול קטאר, שתוכנן לאותו תאריך, מה שאפשר לנבחרת להתכונן טוב יותר.

התנגשות נוספת: קרב על התאריך

אופ״א מצידה טענה כי כבר סגרה את אצטדיון סנטיאגו ברנבאו וכי שינוי מיקום מורכב מבחינה לוגיסטית. עם זאת, לבסוף הסכימה להעביר את המשחק לרומא, אך התעקשה על קיום המשחק ב-27 במרץ. ארגנטינה וקונמבול לא נסוגו מדרישתן לשחק ב-31 במרץ, והפערים בין הצדדים רק הלכו והעמיקו.

יום לאחר מכן, וללא עדכון מוקדם לארגנטינה או לקונמבול, אופ״א פרסמה הודעה רשמית כי הפינאליסימה מבוטלת, בטענה לחוסר רצון מצד הדרום אמריקאים. מבחינת ארגנטינה וקונמבול, מדובר היה במהלך חד צדדי נוסף, שהגיע ללא כל שיח ישיר, כאשר כל ההתנהלות של אופ״א נעשתה דרך הודעות פומביות בלבד.

