"נקודות האור בנטס": מחמאות בארה"ב לשרף

לילה היסטורי עבור ישראל נרשם הלילה (בין שני לשלישי), כאשר לא פחות משלושה ישראלים חלקו את הפרקט בבמה הגדולה ביותר מכולן, ב-NBA. דני אבדיה, בן שרף ודני וולף נפגשו, כשפורטלנד רשמה בסופו של דבר 95:114 חד וחלק על ברוקלין בברקלייס סנטר בניו יורק, כדי לעשות צעד נוסף לעבר השתתפות בפליי-אין.

אבדיה היה הקלע המוביל של המנצחת עם 18 נקודות, אליהן הוא הוסיף 6 ריב’, 5 אס’, חטיפה אחת וחסימה אחת, כאשר בצד השני בן שרף רשם שיא קריירה של 15 נק’, עם 5 אס’ ו-4 חטיפות, ב-23 וחצי דקות. וולף שיחק את אותו הזמן, אך פתח בחמישייה ובמקרה שלו הוא רשם 8 נק’, 5 ריב’ ו-4 אס’, אך כן עם 4 איבודים.

בצד של ברוקלין החמיאו לא מעט לבן שרף, כשב’נטס דיילי’ שמו עליו את הזרקור אפילו: “כמו מול פילדלפיה, הספסל של הנטס הרשים יותר מאשר החמישייה, בן שרף קלע 10 מ-15 ברבע האחרון, ובכך הציל מה שהיה נראה בהתחלה כלילה פחות טוב. הקהל עודד לא מעט את בן שרף, בטח במשחק היסטורי כזה ששותפו שלושה ישראלים. היה נקודת האור”.

שרף: “רגע מיוחד, אתלה את הגופייה של אבדיה”

שרף אמר בסיום: “הייתה תחושה נהדרת, חיכיתי למשחק הזה במשך הרבה מאוד זמן. לילה מרגש מאוד, מבאס להפסיד אבל זה היה גדול מזה. דני עוזר לי תמיד, עוד לפני שהייתי ב-NBA. חיכיתי המון לרגע הזה, דני חבר, זה רגע מיוחד מאוד. החלפתי גופיות עם אבדיה ואני אתלה אותה בבית שלי”.

אגב, וולף דווקא קיבל קצת ביקורת באתר, כמו גם דני אבדיה: “התקשה התקפית בהתחלה, כאשר גם דני אבדיה לא זרח יתר על המידה. ללא קשר, הבלייזרס לא היו צריכים התעלות אמיתית של שחקן מסוים, והאחוזים שלהם סידרו להם ניצחון במשחק הזה”.