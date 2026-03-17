יום שלישי, 17.03.2026 שעה 09:05
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%7358-785067דטרויט פיסטונס
68%7248-780768בוסטון סלטיקס
64%7529-792969ניו יורק ניקס
59%7820-806068קליבלנד קאבלירס
57%7437-753265אורלנדו מג'יק
56%7651-773968טורונטו ראפטורס
54%7939-801168אטלנטה הוקס
54%7967-792369פילדלפיה 76'
51%8075-823869מיאמי היט
51%7722-799269שארלוט הורנטס
43%7752-742367מילווקי באקס
43%8244-802069שיקגו בולס
26%7856-729768ברוקלין נטס
24%8215-759468אינדיאנה פייסרס
24%8103-743966וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%7342-795868אוקלהומה ת'אנדר
74%7369-785866סן אנטוניו ספרס
64%7388-768767יוסטון רוקטס
61%8011-826869דנבר נאגטס
58%7911-791169לוס אנג'לס לייקרס
58%8000-816169מינסוטה טימברוולבס
58%7421-755767פיניקס סאנס
51%7880-797869גולדן סטייט ווריורס
51%7460-754067לוס אנג'לס קליפרס
46%8107-797269פורטלנד בלייזרס
36%8066-779769דאלאס מאבריקס
34%8027-776167ניו אורלינס פליקנס
31%8133-785768ממפיס גריזליס
29%8492-803168יוטה ג'אז
28%8302-767069סקרמנטו קינגס

"נקודות האור בנטס": מחמאות בארה"ב לשרף

הרכז רשם שיא קריירה בלילה ההיסטורי של 3 ישראלים בפרקט וזכה לשבחים ב-95:114 של פורטלנד. שרף אמר: "באסה להפסיד, אבל זה מעבר. אתלה את הגופייה"

דני אבדיה ובן שרף בחיבוק חם (אינסטגרם)
דני אבדיה ובן שרף בחיבוק חם (אינסטגרם)

לילה היסטורי עבור ישראל נרשם הלילה (בין שני לשלישי), כאשר לא פחות משלושה ישראלים חלקו את הפרקט בבמה הגדולה ביותר מכולן, ב-NBA. דני אבדיה, בן שרף ודני וולף נפגשו, כשפורטלנד רשמה בסופו של דבר 95:114 חד וחלק על ברוקלין בברקלייס סנטר בניו יורק, כדי לעשות צעד נוסף לעבר השתתפות בפליי-אין.

אבדיה היה הקלע המוביל של המנצחת עם 18 נקודות, אליהן הוא הוסיף 6 ריב’, 5 אס’, חטיפה אחת וחסימה אחת, כאשר בצד השני בן שרף רשם שיא קריירה של 15 נק’, עם 5 אס’ ו-4 חטיפות, ב-23 וחצי דקות. וולף שיחק את אותו הזמן, אך פתח בחמישייה ובמקרה שלו הוא רשם 8 נק’, 5 ריב’ ו-4 אס’, אך כן עם 4 איבודים.

בצד של ברוקלין החמיאו לא מעט לבן שרף, כשב’נטס דיילי’ שמו עליו את הזרקור אפילו: “כמו מול פילדלפיה, הספסל של הנטס הרשים יותר מאשר החמישייה, בן שרף קלע 10 מ-15 ברבע האחרון, ובכך הציל מה שהיה נראה בהתחלה כלילה פחות טוב. הקהל עודד לא מעט את בן שרף, בטח במשחק היסטורי כזה ששותפו שלושה ישראלים. היה נקודת האור”.

דני אבדיה ובן שרף (אינסטגרם)דני אבדיה ובן שרף (אינסטגרם)

שרף: “רגע מיוחד, אתלה את הגופייה של אבדיה”

שרף אמר בסיום: “הייתה תחושה נהדרת, חיכיתי למשחק הזה במשך הרבה מאוד זמן. לילה מרגש מאוד, מבאס להפסיד אבל זה היה גדול מזה. דני עוזר לי תמיד, עוד לפני שהייתי ב-NBA. חיכיתי המון לרגע הזה, דני חבר, זה רגע מיוחד מאוד. החלפתי גופיות עם אבדיה ואני אתלה אותה בבית שלי”.

אגב, וולף דווקא קיבל קצת ביקורת באתר, כמו גם דני אבדיה: “התקשה התקפית בהתחלה, כאשר גם דני אבדיה לא זרח יתר על המידה. ללא קשר, הבלייזרס לא היו צריכים התעלות אמיתית של שחקן מסוים, והאחוזים שלהם סידרו להם ניצחון במשחק הזה”.

