יום שלישי, 17.03.2026 שעה 08:27
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5441-5430מנצ'סטר יונייטד3
5137-4030אסטון וילה4
4940-4930ליברפול5
4835-5330צ'לסי6
4542-4630ברנטפורד7
4335-3430אברטון8
4243-4330ניוקאסל9
4146-4430בורנמות'10
4143-4030פולהאם11
4036-3930ברייטון12
4035-3030סנדרלנד13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3248-3730לידס15
3047-4030טוטנהאם16
2943-2830נוטינגהאם פורסט17
2955-3630ווסטהאם18
2058-3230ברנלי19
1754-2431וולבס20

"קאריק מצליח עד כה, אבל צריך את הטוב ביותר"

שחקן העבר, רוי קין, הציע את סימאונה ולואיס אנריקה כמועמדים למנצ'סטר יונייטד והבהיר: "זה תפקיד שדורש ניסיון וזכייה בתארים, קאריק עוד לא שם"

|
קאריק ושחקני יונייטד (IMAGO)
מנצ'סטר יונייטד נמצא בכושר טוב מאז שמייקל קאריק קיבל את המושכות בינואר – שבעה ניצחונות בתשעה משחקים והקבוצה עלתה למקום השלישי בפרמייר ליג. עם זאת, לא כולם בטוחים שהאנגלי הוא המאמן הנכון עבור השדים האדומים. 

רוי קין, כוכב העבר, שיבח את קאריק על העבודה שלו, אך סבור שיש למועדון אפשרויות טובות יותר. "אני מוריד את הכובע בפניו, הוא עשה עבודה טובה מבחינת תוצאות, אבל הניצחונות הגיעו בלי סיכון והוא קיבל שבועות חופשיים להתכונן”, אמר.

"לאמן את מנצ'סטר יונייטד זה תפקיד שדורש מישהו עם הרבה יותר ניסיון ושיש לו רזומה עם זכייה בתארים, כולל תארים יבשתיים. זה לא קאריק, אולי בעוד כמה שנים, ואז הוא יהיה בין המועמדים, אבל לא עכשיו. צריך להביא את הטוב ביותר – קאריק לא הבחירה הטובה ביותר עבור יונייטד”, הסביר קין.

קאריק חתם בחוזה קצר עד סוף העונה, לאחר שהשדים האדומים פיטרו את רובן אמורים, והתחיל את דרכו במועדון ברגל ימין, אך קין סבור שהמועדון צריך לחפש את המועמד האידיאלי. כאשר נשאל על שמות, קין ציין שתומאס טוכל הוא אפשרות תאורטית, אך חוזהו החדש עם נבחרת אנגליה עד 2028 מונע זאת. במקום זאת, הוא הציע שני שמות מרכזיים: דייגו סימאונה ולואיס אנריקה.

"קאריק אולי זוכה לכבוד בחדר ההלבשה כי הוא טיפוס טוב, אבל אם אתה מביא אותך ואת קורות החיים שלך, אתה צריך להוכיח שאתה מסוגל לזכות בתארים. אני לא אומר שהוא לא כשיר להעביר אימונים, הוא בהחלט כן. הוא הביס מאמנים מנוסים והראה שהוא יכול לנצח משחקים, אבל עכשיו צריך לבדוק אם הוא יכול לזכות בתארים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
