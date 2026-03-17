"קאריק מצליח עד כה, אבל צריך את הטוב ביותר"

מנצ'סטר יונייטד נמצא בכושר טוב מאז שמייקל קאריק קיבל את המושכות בינואר – שבעה ניצחונות בתשעה משחקים והקבוצה עלתה למקום השלישי בפרמייר ליג. עם זאת, לא כולם בטוחים שהאנגלי הוא המאמן הנכון עבור השדים האדומים.

רוי קין, כוכב העבר, שיבח את קאריק על העבודה שלו, אך סבור שיש למועדון אפשרויות טובות יותר. "אני מוריד את הכובע בפניו, הוא עשה עבודה טובה מבחינת תוצאות, אבל הניצחונות הגיעו בלי סיכון והוא קיבל שבועות חופשיים להתכונן”, אמר.

"לאמן את מנצ'סטר יונייטד זה תפקיד שדורש מישהו עם הרבה יותר ניסיון ושיש לו רזומה עם זכייה בתארים, כולל תארים יבשתיים. זה לא קאריק, אולי בעוד כמה שנים, ואז הוא יהיה בין המועמדים, אבל לא עכשיו. צריך להביא את הטוב ביותר – קאריק לא הבחירה הטובה ביותר עבור יונייטד”, הסביר קין.

קאריק חתם בחוזה קצר עד סוף העונה, לאחר שהשדים האדומים פיטרו את רובן אמורים, והתחיל את דרכו במועדון ברגל ימין, אך קין סבור שהמועדון צריך לחפש את המועמד האידיאלי. כאשר נשאל על שמות, קין ציין שתומאס טוכל הוא אפשרות תאורטית, אך חוזהו החדש עם נבחרת אנגליה עד 2028 מונע זאת. במקום זאת, הוא הציע שני שמות מרכזיים: דייגו סימאונה ולואיס אנריקה.

"קאריק אולי זוכה לכבוד בחדר ההלבשה כי הוא טיפוס טוב, אבל אם אתה מביא אותך ואת קורות החיים שלך, אתה צריך להוכיח שאתה מסוגל לזכות בתארים. אני לא אומר שהוא לא כשיר להעביר אימונים, הוא בהחלט כן. הוא הביס מאמנים מנוסים והראה שהוא יכול לנצח משחקים, אבל עכשיו צריך לבדוק אם הוא יכול לזכות בתארים”.