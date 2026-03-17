יום שלישי, 17.03.2026 שעה 07:46
7028-7728ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5725-4728אתלטיקו מדריד3
5533-5128ויאריאל4
4435-4328בטיס5
4131-3828סלטה ויגו6
3842-4328ריאל סוסיאדד7
3742-3528אספניול8
3530-2328חטאפה9
3540-3028אתלטיק בילבאו10
3435-3328אוססונה11
3443-3128ג'ירונה12
3234-2828ראיו וייקאנו13
3242-3028ולנסיה14
3147-3728סביליה15
2845-3328מיורקה16
2838-2628אלאבס17
2645-3628אלצ'ה18
2346-3028לבאנטה19
2144-1828אוביידו20

לאחר הבחירות: התוכנית לגבי פליק ולבנדובסקי

אחרי שלאפורטה נבחר לקדנציה נוספת, עתידם של המאמן והחלוץ בברצלונה ייקבע בשבועות הקרובים. וגם: השהייה של סוכנם פיני זהבי בעיר ותמיכתו בנשיא

האנזי פליק ורוברט לבנדובסקי (IMAGO)
לאחר ניצחונו המוחץ של ז’ואן לאפורטה בבחירות לנשיאות ברצלונה, ההנהלה הספורטיבית בראשות דקו מתחילה לגבש את הצעדים הבאים לחיזוק הקבוצה, כולל חידוש החוזים של כמה מהשחקנים המרכזיים והצוות המקצועי.

חוזהו של פליק

מאמן הקבוצה והמנהיג הבלתי מעורער של הפרויקט הספורטיבי, האנסי פליק, מחזיק בחוזה עד יוני 2027. למרות זאת, כוונת לאפורטה ודקו היא להאריך את החוזה שלו לפחות בעוד שנה. עד כה, פליק נוטה להעדיף חוזים קצרים – לא רק כדי להישאר גמיש לעונות הבאות, אלא גם מתוך מחשבה על העתיד הרחוק, שבו הוא רוצה להקדיש זמן למשפחה ולהיות סבא ללא הלחץ של עמידה על הקווים, במיוחד במועדון כמו ברצלונה.

נוכחותו של פיני זהבי

סוכן העל הישראלי, פיני זהבי, שמייצג את פליק ובין היתר גם את חלוץ הקטלונים, רוברט לבנדובסקי, ביקר בסוף השבוע בברצלונה כדי לתמוך בחברו לאפורטה במהלך הבחירות ולאחר מכן גם לחגוג עמו את היבחרו מחדש. עם זאת, ביקורו לא נועד כרגע לדון בחידוש החוזים של פליק או לבנדובסקי – נושא שידון רק בעוד מספר שבועות, עם חזרת זהבי לברצלונה ועם השתתפות דקו ולאפורטה.

עתידו של לבנדובסקי

בפני החלוץ הפולני, שיסיים את חוזהו בבארסה ב-30 ביוני, עומדות מספר הצעות, בין השאר משיקגו פייר מליגת ה-MLS ומקבוצות בליגה בערב הסעודית, אך העדיפות שלו היא להמשיך בברצלונה. לבנדובסקי מוכן להפחית בשכרו כדי להישאר במועדון ולחיות בעיר עם משפחתו. בחודש אוגוסט הוא יחגוג 38, ולכן הוא מוכן לקבל תפקיד משני יותר בקבוצה, כשגם לאפורטה עצמו הביע בעבר את רצונו שהפולני ימשיך במועדון. ברגע שזהבי יחזור לברצלונה, תתנהל פגישה רשמית עם דקו ולאפורטה כדי לדון בעתידם של שני הכוכבים.

