"מאוכזב שלא זומנתי, לא יכול להישאר בשקט"

בחלון הנבחרות הקרוב לנבחרת ברזיל יהיו שני משחקי ידידות מעניינים כאשר היא תפגוש את צרפת ב-26.3 ולאחר מכן את קרואטיה ב-31.3, במשחקים שיהוו חזרה גנרלית למונדיאל.

הנושא הבוער לקראת זימון הסגל של קרלו אנצ’לוטי אמש (שני) היה האם הוא יכלול בו את ניימאר, אך לבסוף זה לא קרה, זאת למרות שהכוכב כשיר ואף שיחק במשחקה של סנטוס לפני יומיים מול קורינתיאנס.

ניימאר, שהתבטא בתקופה אחרונה מספר פעמים בקשר לנושא והדגיש עד כמה הוא רוצה וחולם לחזור אל הסגל של הסלסאו, לא נותר אדיש והגיב כשהביע אכזבה גדולה מהחלטתו של אנצ’לוטי. יחד עם זאת, הדגיש כי הוא עדיין מאמין שישוב לסגל לקראת המונדיאל.

ניימאר (IMAGO)

הברזילאי, שלא שיחק במדי הנבחרת מאז אוקטובר 2023, הודה כי התחושות אינן פשוטות: "אני אדבר כי אני לא יכול להישאר בשקט. ברור שאני מאוכזב ועצוב שלא זומנתי, אבל הריכוז שלי נשאר אותו דבר – יום אחרי יום, אימון אחרי אימון, משחק אחרי משחק. החלום חי כי עוד יש זימון אחד. אשיג את המטרה שלי”.

במהלך פרסום הסגל, אנצ’לוטי הסביר כי ניימאר עדיין לא נמצא בכושר פיזי מלא, למרות היכולת הטכנית שהוא מציג במשחקיו עם סנטוס. בשל כך, המאמן בחר שלא לכלול אותו בסגל הנוכחי. עם זאת, המאמן האיטלקי הבהיר כי הדלת לא סגורה: ניימאר עשוי להיות חלק מהנבחרת למונדיאל 2026, בתנאי שיחזור לכושר שיא.

קרלו אנצ'לוטי (IMAGO)

ניימאר, מלך השערים בכל הזמנים של נבחרת ברזיל, לא שיחק במדי הנבחרת מאז שנפצע במשחק מול אורוגוואי במוקדמות המונדיאל. מאז, הוא בילה יותר זמן מחוץ למגרשים מאשר עליהם, בעקבות פציעות ובעיות שרירים. למרות האכזבה מההווה, המסר של ניימאר ברור: הוא לא מוותר – ומכוון לחזור לבמה הגדולה עם נבחרת ברזיל.