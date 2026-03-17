יום שלישי, 17.03.2026 שעה 08:24
כדורגל עולמי

"מאוכזב שלא זומנתי, לא יכול להישאר בשקט"

ניימאר לא נותר אדיש לבחירה של קרלו אנצ'לוטי לא לכלול אותו בסגל למשחקים מול צרפת וקרואטיה: "עצוב, אבל החלום חי כי יש עוד זימון. אשיג את המטרה"

|
ניימאר וקרלו אנצ'לוטי (IMAGO)
בחלון הנבחרות הקרוב לנבחרת ברזיל יהיו שני משחקי ידידות מעניינים כאשר היא תפגוש את צרפת ב-26.3 ולאחר מכן את קרואטיה ב-31.3, במשחקים שיהוו חזרה גנרלית למונדיאל.

הנושא הבוער לקראת זימון הסגל של קרלו אנצ’לוטי אמש (שני) היה האם הוא יכלול בו את ניימאר, אך לבסוף זה לא קרה, זאת למרות שהכוכב כשיר ואף שיחק במשחקה של סנטוס לפני יומיים מול קורינתיאנס.

ניימאר, שהתבטא בתקופה אחרונה מספר פעמים בקשר לנושא והדגיש עד כמה הוא רוצה וחולם לחזור אל הסגל של הסלסאו, לא נותר אדיש והגיב כשהביע אכזבה גדולה מהחלטתו של אנצ’לוטי. יחד עם זאת, הדגיש כי הוא עדיין מאמין שישוב לסגל לקראת המונדיאל.

הברזילאי, שלא שיחק במדי הנבחרת מאז אוקטובר 2023, הודה כי התחושות אינן פשוטות: "אני אדבר כי אני לא יכול להישאר בשקט. ברור שאני מאוכזב ועצוב שלא זומנתי, אבל הריכוז שלי נשאר אותו דבר – יום אחרי יום, אימון אחרי אימון, משחק אחרי משחק. החלום חי כי עוד יש זימון אחד. אשיג את המטרה שלי”.

במהלך פרסום הסגל, אנצ’לוטי הסביר כי ניימאר עדיין לא נמצא בכושר פיזי מלא, למרות היכולת הטכנית שהוא מציג במשחקיו עם סנטוס. בשל כך, המאמן בחר שלא לכלול אותו בסגל הנוכחי. עם זאת, המאמן האיטלקי הבהיר כי הדלת לא סגורה: ניימאר עשוי להיות חלק מהנבחרת למונדיאל 2026, בתנאי שיחזור לכושר שיא.

קרלו אנצ'לוטי (IMAGO)

ניימאר, מלך השערים בכל הזמנים של נבחרת ברזיל, לא שיחק במדי הנבחרת מאז שנפצע במשחק מול אורוגוואי במוקדמות המונדיאל. מאז, הוא בילה יותר זמן מחוץ למגרשים מאשר עליהם, בעקבות פציעות ובעיות שרירים. למרות האכזבה מההווה, המסר של ניימאר ברור: הוא לא מוותר – ומכוון לחזור לבמה הגדולה עם נבחרת ברזיל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */