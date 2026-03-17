נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%7358-785067דטרויט פיסטונס
68%7248-780768בוסטון סלטיקס
64%7529-792969ניו יורק ניקס
59%7820-806068קליבלנד קאבלירס
57%7437-753265אורלנדו מג'יק
56%7651-773968טורונטו ראפטורס
54%7939-801168אטלנטה הוקס
54%7967-792369פילדלפיה 76'
51%8075-823869מיאמי היט
51%7722-799269שארלוט הורנטס
43%7752-742367מילווקי באקס
43%8244-802069שיקגו בולס
26%7856-729768ברוקלין נטס
24%8215-759468אינדיאנה פייסרס
24%8103-743966וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%7342-795868אוקלהומה ת'אנדר
74%7369-785866סן אנטוניו ספרס
64%7388-768767יוסטון רוקטס
61%8011-826869דנבר נאגטס
58%7911-791169לוס אנג'לס לייקרס
58%8000-816169מינסוטה טימברוולבס
58%7421-755767פיניקס סאנס
51%7880-797869גולדן סטייט ווריורס
51%7460-754067לוס אנג'לס קליפרס
46%8107-797269פורטלנד בלייזרס
36%8066-779769דאלאס מאבריקס
34%8027-776167ניו אורלינס פליקנס
31%8133-785768ממפיס גריזליס
29%8492-803168יוטה ג'אז
28%8302-767069סקרמנטו קינגס

בכושר שיא: לברון ולוקה הובילו ל-92:100 ביוסטון

הסלובני רשם 36 נק' והמלך 18 בניצחון ה-6 ברצף של הלייקרס, הפעם על דוראנט (18). ניצחון 10 ברצף לאטלנטה, בוסטון גברה על פיניקס, גם הספרס ניצחו

לוקה דונצ'יץ' מול קווין דוראנט (רויטרס)
לוקה דונצ'יץ' מול קווין דוראנט (רויטרס)

זה היה לילה (בין שני לשלישי) היסטורי עבור ישראל ב-NBA, כאשר שלושה שחקנים בכחול-לבן חלקו את הפרקט בדמות דני אבדיה, בן שרף ודני וולף, אבל מעבר לכך גם בשאר הליגה המאני טיים נמשך ולא פחות משבעה משחקים שוחקו בזה אחר זה, כולל כמה תוצאות מעניינות במיוחד.

אטלנטה הוקס (37:31) – אורלנדו מג’יק (38:29) 112:124

הקבוצה הכי חמה בליגה, נקודה. ההוקס המשיכו בכושר המטורף פשוט ודווקא כשהיה נראה שהעונה בדרך לטנקינג אחרי הטרייד על טריי יאנג, הם הגיבו בענק והניצחון על אורלנדו היה העשירי ברציפות (!) שלהם. זה גם היה ניצחון ישיר במאבק על ששת המקומות הראשונים, כאשר המארחת התקרבה עד כדי שני משחקים מהקבוצה מפלורידה. ג’יילן ג’ונסון רשם עוד טריפל דאבל ענק של 24 נק’, 15 ריב’ ו-13 אס’, ניקייל אלכסנדר ווקר התפוצץ עם 41 נק’. פאולו באנקרו תרם 18 נק’ אצל המפסידה.

שחקני אטלנטה חוגגים (רויטרס)

וושינגטון וויזארדס (16:51) – גולדן סטייט (33:35) 125:117

עדיין ללא סטף קרי, הווריירס חזרו למסלול הניצחונות ונראה שהם יהיו בפליי-אין, כאשר ללא ספק מה שמחזיק אותם בעניינים זה גם הכושר הנוראי של ממפיס והיעדר התחרות. המארחת בהתפרקות מוחלטת ורשמה הפסד 12 ברציפות, כשהפנים ללא ספק לדראפט הקרוב. קריסטפס פורזינגיס רשם את משחקו הטוב ביותר בביי עם 30 נקודות, שישה שחקנים קלעו בספרות כפולות אצל החבורה מ-DC.

קריסטפס פורזינגיס זורק (רויטרס)

בוסטון סלטיקס (45:23) – פיניקס סאנס (39:29) 112:120

אולי שני השחקנים בכושר הכי טוב ב-NBA נפגשו והם ללא ספק המשיכו בפורמה המטורף, כאשר דווין בוקר תפר 40 נקודות, אבל זה לא הספיק אל מול 41 נקודות של ג’יילן בראון. בוסטון כרגע מעל ניו יורק ורחוקה ארבעה משחקים מדטרויט המוליכה במזרח, פיניקס הבטיחה פלייאוף, אבל כרגע היא בפליי-אין והיא עשתה צעד לאחור מבחינת הניסיון לסיים בטופ 6. ג’ייסון טייטום המשיך בקאמבק שלו ושיחק 32 דקות, בהן תרם 21 נקודות.

דווין בוקר מול ג'יילן בראון (רויטרס)

שיקגו בולס (28:40) – ממפיס גריזליס (23:44) 107:132

שתי קבוצות לא מרשימות בכלל שנראה שהן לא רוצות להגיע לפלייאוף העונה נפגשו, ונראה שממפיס רצתה טיפה יותר להפסיד בקרב הזה. האורחת מקום אחד בלבד מכניסה לפליי-אין, אבל היא רחוקה שמונה משחקים מפורטלנד ועם רצף נורא של שמונה הפסדים. שיקגו גם אחרי הניצחון רחוקה שני מקומות משם, ושישה משחקים בסך הכל. ג’וש גידי כיכב עם טריפל דאבל של 16 נק’, 15 ריב’ ו-13 אס’, מאטאס בוזליס הוסיף 29 נק’. סדריק קוורד תרם 17 נק’ עבור הגריזליס.

שחקני שיקגו מרוצים (רויטרס)

ניו אורלינס (23:46) – דאלאס מאבריקס (23:46) 111:129

עוד שתי קבוצות שכנראה מעדיפות ללכת על בחירת דראפט, אבל בסוף מנצחת חייבת להיות וזו הייתה ניו אורלינס, שאף השוותה במדויק את המאזן שלה ללזה של היריבה שלה על הפרקט. המאבס חזרו להפסיד, הפליקנס שבו לנצח ושני הצדדים רחוקים 10 משחקים מלהיות בפליי-אין, מה שלבטח לא יקרה כבר. זאיון וויליאמסון קלע 27 נק’, נאג’י מרשל הוסיף 32 נק’ אצל המפסידה, קופר פלאג קלע 21 נק’. 

זאיון וויליאמסון חודר (רויטרס)

יוסטון רוקטס (41:26) – לוס אנג’לס לייקרס (43:25) 100:92

למעט אטלנטה ואולי אוקלהומה, אין ספק מי הלהיט של הליגה. חזרת לברון ג’יימס לפני כמה משחקים לא פגעה בכלום והלייקרס רשמו כבר ניצחון שישי ברציפות, ואחד מרשים במיוחד בטקסס. החבורה של ג’יי ג’יי רדיק ניצחה במאבק ישיר על המקום השלישי וכעת מחזיקה במקום הזה, כאשר לוקה דונצ’יץ’ היה שוב בלתי ניתן לעצירה עם 36 נק’. לברון ג’יימס הוסיף 18 נק’ משלו עם 5 ריב’ ו-5 אס’, קווין דוראנט קלע 18 נק’ בצד השני וג’בארי סמית’ ג’וניור הוסיף 22 נק’ ו-8 ריב’.

לברון ג'יימס שומר על קווין דוראנט (רויטרס)

לוס אנג’לס קליפרס (34:34) – סן אנטוניו (50:18) 119:115

הקבוצה מ-LA הפסידה לסן אנטוניו בתחילת החודש, אבל מאז יצאה לרצף של ארבעה ניצחונות שנעצר מול סקרמנטו, וכעת הגיע הפסד שני ברציפות, פעם נוספת לספרס. הקליפרס לא הסתדרו ללא קוואי לנארד כשדאריוס גרלנד הוביל עם 25 נק’ ו-10 אס’, אבל בצד השני החבורה מטקסס רשמה ניצחון שני ברציפות ולא נתנה ללייקרס להתקרב, כשנראה שהיא תסיים לכל הפחות במקום השני במערב בסיום העונה הסדירה. ויקטור וומבניאמה קלע 21 נק’ והוריד 13 ריב’, סטפון קאסל סיפק 23 נק’. הספרס רחוקים שלושה משחקים מ-OKC ושבעה מהלייקרס.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
