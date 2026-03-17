בכושר שיא: לברון ולוקה הובילו ל-92:100 ביוסטון

זה היה לילה (בין שני לשלישי) היסטורי עבור ישראל ב-NBA, כאשר שלושה שחקנים בכחול-לבן חלקו את הפרקט בדמות דני אבדיה, בן שרף ודני וולף, אבל מעבר לכך גם בשאר הליגה המאני טיים נמשך ולא פחות משבעה משחקים שוחקו בזה אחר זה, כולל כמה תוצאות מעניינות במיוחד.

אטלנטה הוקס (37:31) – אורלנדו מג’יק (38:29) 112:124

הקבוצה הכי חמה בליגה, נקודה. ההוקס המשיכו בכושר המטורף פשוט ודווקא כשהיה נראה שהעונה בדרך לטנקינג אחרי הטרייד על טריי יאנג, הם הגיבו בענק והניצחון על אורלנדו היה העשירי ברציפות (!) שלהם. זה גם היה ניצחון ישיר במאבק על ששת המקומות הראשונים, כאשר המארחת התקרבה עד כדי שני משחקים מהקבוצה מפלורידה. ג’יילן ג’ונסון רשם עוד טריפל דאבל ענק של 24 נק’, 15 ריב’ ו-13 אס’, ניקייל אלכסנדר ווקר התפוצץ עם 41 נק’. פאולו באנקרו תרם 18 נק’ אצל המפסידה.

וושינגטון וויזארדס (16:51) – גולדן סטייט (33:35) 125:117

עדיין ללא סטף קרי, הווריירס חזרו למסלול הניצחונות ונראה שהם יהיו בפליי-אין, כאשר ללא ספק מה שמחזיק אותם בעניינים זה גם הכושר הנוראי של ממפיס והיעדר התחרות. המארחת בהתפרקות מוחלטת ורשמה הפסד 12 ברציפות, כשהפנים ללא ספק לדראפט הקרוב. קריסטפס פורזינגיס רשם את משחקו הטוב ביותר בביי עם 30 נקודות, שישה שחקנים קלעו בספרות כפולות אצל החבורה מ-DC.

בוסטון סלטיקס (45:23) – פיניקס סאנס (39:29) 112:120

אולי שני השחקנים בכושר הכי טוב ב-NBA נפגשו והם ללא ספק המשיכו בפורמה המטורף, כאשר דווין בוקר תפר 40 נקודות, אבל זה לא הספיק אל מול 41 נקודות של ג’יילן בראון. בוסטון כרגע מעל ניו יורק ורחוקה ארבעה משחקים מדטרויט המוליכה במזרח, פיניקס הבטיחה פלייאוף, אבל כרגע היא בפליי-אין והיא עשתה צעד לאחור מבחינת הניסיון לסיים בטופ 6. ג’ייסון טייטום המשיך בקאמבק שלו ושיחק 32 דקות, בהן תרם 21 נקודות.

שיקגו בולס (28:40) – ממפיס גריזליס (23:44) 107:132

שתי קבוצות לא מרשימות בכלל שנראה שהן לא רוצות להגיע לפלייאוף העונה נפגשו, ונראה שממפיס רצתה טיפה יותר להפסיד בקרב הזה. האורחת מקום אחד בלבד מכניסה לפליי-אין, אבל היא רחוקה שמונה משחקים מפורטלנד ועם רצף נורא של שמונה הפסדים. שיקגו גם אחרי הניצחון רחוקה שני מקומות משם, ושישה משחקים בסך הכל. ג’וש גידי כיכב עם טריפל דאבל של 16 נק’, 15 ריב’ ו-13 אס’, מאטאס בוזליס הוסיף 29 נק’. סדריק קוורד תרם 17 נק’ עבור הגריזליס.

ניו אורלינס (23:46) – דאלאס מאבריקס (23:46) 111:129

עוד שתי קבוצות שכנראה מעדיפות ללכת על בחירת דראפט, אבל בסוף מנצחת חייבת להיות וזו הייתה ניו אורלינס, שאף השוותה במדויק את המאזן שלה ללזה של היריבה שלה על הפרקט. המאבס חזרו להפסיד, הפליקנס שבו לנצח ושני הצדדים רחוקים 10 משחקים מלהיות בפליי-אין, מה שלבטח לא יקרה כבר. זאיון וויליאמסון קלע 27 נק’, נאג’י מרשל הוסיף 32 נק’ אצל המפסידה, קופר פלאג קלע 21 נק’.

יוסטון רוקטס (41:26) – לוס אנג’לס לייקרס (43:25) 100:92

למעט אטלנטה ואולי אוקלהומה, אין ספק מי הלהיט של הליגה. חזרת לברון ג’יימס לפני כמה משחקים לא פגעה בכלום והלייקרס רשמו כבר ניצחון שישי ברציפות, ואחד מרשים במיוחד בטקסס. החבורה של ג’יי ג’יי רדיק ניצחה במאבק ישיר על המקום השלישי וכעת מחזיקה במקום הזה, כאשר לוקה דונצ’יץ’ היה שוב בלתי ניתן לעצירה עם 36 נק’. לברון ג’יימס הוסיף 18 נק’ משלו עם 5 ריב’ ו-5 אס’, קווין דוראנט קלע 18 נק’ בצד השני וג’בארי סמית’ ג’וניור הוסיף 22 נק’ ו-8 ריב’.

לוס אנג’לס קליפרס (34:34) – סן אנטוניו (50:18) 119:115

הקבוצה מ-LA הפסידה לסן אנטוניו בתחילת החודש, אבל מאז יצאה לרצף של ארבעה ניצחונות שנעצר מול סקרמנטו, וכעת הגיע הפסד שני ברציפות, פעם נוספת לספרס. הקליפרס לא הסתדרו ללא קוואי לנארד כשדאריוס גרלנד הוביל עם 25 נק’ ו-10 אס’, אבל בצד השני החבורה מטקסס רשמה ניצחון שני ברציפות ולא נתנה ללייקרס להתקרב, כשנראה שהיא תסיים לכל הפחות במקום השני במערב בסיום העונה הסדירה. ויקטור וומבניאמה קלע 21 נק’ והוריד 13 ריב’, סטפון קאסל סיפק 23 נק’. הספרס רחוקים שלושה משחקים מ-OKC ושבעה מהלייקרס.