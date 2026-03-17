יום שלישי, 17.03.2026 שעה 07:21
ליגה ספרדית 25-26
7028-7728ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5725-4728אתלטיקו מדריד3
5533-5128ויאריאל4
4435-4328בטיס5
4131-3828סלטה ויגו6
3842-4328ריאל סוסיאדד7
3742-3528אספניול8
3530-2328חטאפה9
3540-3028אתלטיק בילבאו10
3435-3328אוססונה11
3443-3128ג'ירונה12
3234-2828ראיו וייקאנו13
3242-3028ולנסיה14
3147-3728סביליה15
2845-3328מיורקה16
2838-2628אלאבס17
2645-3628אלצ'ה18
2346-3028לבאנטה19
2144-1828אוביידו20

מנהיג שקט: השינוי של ויניסיוס בחדר ההלבשה

במדריד מזהים שינוי: יותר מעורבות ואחריות ופחות רעש סביב הברזילאי, שמגלה בגרות, עוזר לצעירים ויצטרך לקחת על עצמו את הקבוצה ב-22:00 מול סיטי

ויניסיוס (IMAGO)
במתחם האימונים של ריאל מדריד, ואלדבבאס, רואים בחודשים האחרונים גרסה שונה של ויניסיוס ג’וניור. רגוע יותר, נגיש יותר ובעיקר מעורב הרבה יותר במה שקורה בתוך הקבוצה. שינוי שמתבטא בעיקר ביום יום, באימונים ובחדר ההלבשה.

התבגרות ותפקיד חדש

בגיל 25, ואחרי שבע עונות במועדון, הברזילאי מתחיל לקחת על עצמו תפקיד שונה. הוא כבר לא רק שחקן שמכריע משחקים מהאגף השמאלי, אלא דמות משמעותית יותר בתוך הקבוצה. במועדון מזהים שחקן בוגר יותר, שמבין את המשקל שלו בחדר ההלבשה ומתקרב במיוחד לשחקני מחלקת הנוער. מדובר במנהיגות שקטה – בלי הצהרות גדולות, אבל כזו שמורגשת היטב בתוך המערכת.

תקופה לא פשוטה וההתאוששות

ההתפתחות הזו מגיעה אחרי תקופה מורכבת. במהלך החודשים האחרונים, תחת צ’אבי אלונסו, נראה ויניסיוס כבוי יותר, והשניים לא הצליחו להתחבר מקצועית. גם בתקופה האחרונה של קרלו אנצ’לוטי, הוא לא חזר לחלוטין ליכולת שאפיינה אותו לפני כן. האכזבה מהפסד כדור הזהב לרודרי השפיעה עליו יותר מהצפוי, אך עם הזמן הוא הצליח לתפוס מחדש את מקומו בקבוצה ולהסתכל אחרת על הדברים.

ויניסיוס חוגג עם פדריקו ואלוורדה (רויטרס)ויניסיוס חוגג עם פדריקו ואלוורדה (רויטרס)

חיבור לשחקני הנוער

השינוי הבולט ביותר אינו דווקא במספרים, אלא בהתנהלות. בוולדבבאס רואים אותו מדבר עם שחקני נוער באימונים, מסביר להם מהלכים ומלווה אותם. כך למשל, דני יאנייס, שחקן התקפה צעיר, קיבל ממנו תמיכה ועצות לפני הופעת הבכורה שלו בברנבאו. מחוות קטנות, אך כאלה שמסמלות שינוי משמעותי.

שינוי בגישה

במשך שנים אנצ’לוטי, שמדריך אותו כיום בנבחרת ברזיל, שימש עבורו כמעין מנטור, דרש ממנו יותר אך גם הגן עליו ברגעים מורכבים. הוא אף אמר בעבר כי "כולם צריכים לשנות את היחס כלפי ויניסיוס". כיום נראה שהתהליך הזה מתחיל לשאת פרי. ויניסיוס עדיין אמוציונלי ותחרותי, אך מחוץ למגרש ניכרת התבגרות ברורה.

ויניסיוס ואנצויניסיוס ואנצ'לוטי (IMAGO)

בדרך להפוך למנהיג

בריאל מדריד רואים כיום שחקן שמבין טוב יותר את מקומו, מחובר לקבוצה ולחיי היומיום של חדר ההלבשה, ובעיקר כזה שמתחיל להפוך לאחד המנהיגים הבאים של המועדון. הערב (שלישי, 22:00), כשקיליאן אמבפה ככל הנראה שוב לא יפתח בהרכב, הברזילאי יצטרך לקחת את הבלאנקוס על הכתפיים שלו.

/* LAST / NEXT ROUNDs */