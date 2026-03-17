ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

קורנו יחל בשיקום ארוך, פיינגזיכט זומן לצעירה

הצרפתי לא יחל עם הקבוצה את ההכנות לעונה הבאה. מי שיתחיל כמגן הבכיר יהיה פיינגזיכט, שלא זומן לנבחרת הבוגרת למרות שכבר עבר בדיקות. הסיבה בפנים

פייר קורנו אחרי הניתוח (אינסטגרם)
פייר קורנו אחרי הניתוח (אינסטגרם)

הצוות המקצועי במכבי חיפה בראשותו של המאמן ברק בכר והמנהל המקצועי ליאור רפאלוב, כמו גם שאר בעלי התפקידים, אמור היום (שלישי) להתכנס ולדון כיצד לפעול בתקופה הקרובה עד לתאריך המסתמן לחידוש הליגה ב-4.4.

ההיערכות החדשה נובעת בין היתר בגלל הדחייה של המשחקים בעקבות המלחמה הנמשכת. אם היה מישהו שחשב שניתן לחזור לשחק כבר בסוף השבוע הזה, הרי שהוראות השעה של פיקוד העורף אינן מאפשרות חזרה לפחות עד לסוף השבוע שיגיע לאחר פגרת הנבחרות וליל הסדר.

פועל יוצא מכך שחלק מהשחקנים ימריאו בתקופה הקרובה למשחקים של הנבחרות שלהם ובכללם שחקנים כמו עבדולאי סק מנבחרת סנגל, קנג'י גורה מנבחרת קורסאו וליסב עיסאת, שמשחק בנבחרת רומניה, שאמורה לפגוש בסוף החודש את נבחרת טורקיה.

ברק בכר וליאור רפאלוב (עמרי שטיין)

במקביל, בחיפה יחכו לשמוע מי מבין שחקני הקבוצה יוזמנו להתכנסות של נבחרת ישראל, שתשחק ב-26.3 בטביליסי מול נבחרת גיאורגיה. בעקבות העובדה שהנבחרת תשחק רק משחק ידידות אחד בחלון הנוכחי ולא שניים כפי שרצתה, ינון פיינגזיכט, שהיה אמור להיות חלק מסגל הנבחרת הבוגרת ואף נשלח לבדיקות מטעמה, הוזמן אתמול לסגל הנבחרת הצעירה של גיא לוזון.

פייר קורנו, שעלה אתמול על שולחן הניתוחים בצרפת, ניתוח שמן הסתם מומן ע"י המועדון, יחל בשיקום ארוך ובחיפה אומרים שכל תהליך ההחלמה עומד לפי לוח זמנים מדויק וללא חריגות. בכל מקרה, המגן הצרפתי לא יהיה חלק מההכנות לפתיחת העונה הבאה ומי שיהיה המגן השמאלי הבכיר של הקבוצה הוא פיינגזיכט.

ינון פיינגזיכט (עמרי שטיין)

ג'ורג'ה יובאנוביץ', שערב המלחמה יצא לסרביה וטרם חזר בגלל הרצון להיות לצד משפחתו, ימשיך לשהות במולדתו לפחות עד לאחר פגרת הנבחרת. החלוץ, שהושאל בתחילת העונה לקבוצה של ברק בכר, מודע לכך שהפרק המאכזב מבחינתו בירוק יסתיים בתום העונה הקרובה.

