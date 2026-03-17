שרף ואבדיה החליפו גופיות, דני הודה לאוהדים

היסטוריה בכחול לבן התרחשה הלילה (בין שני לשלישי), כשלראשונה אי פעם, שלושה שחקנים ישראלים – דני אבדיה, בן שרף ודני וולף, שיתפו פעולה על אותו פרקט ב-NBA, כאשר פורטלנד של אבדיה ניצחה 95:114 את ברוקלין של וולף ושרף.

אל הברקלייס סנטר בברוקלין הגיעו אלפי אוהדים ישראלים ויהודים, שיצרו אווירה נהדרת והריעו לישראלים שהיו על הפרקט, ומי שלא פספס את ההזדמנות להודות להם היה דני אבדיה.

האולסטאר הישראלי כתב בעמוד האינסטגרם שלו בעברית ובאנגלית: “מילאתם את האולם היום וגרמתם לי להרגיש בבית, אני אוהב אתכם כל כך”, והוסיף לכך לב בצבע כחול ודגל ישראל.

דני אבדיה ובן שרף בחיבוק חם (אינסטגרם)

בנוסף, בסיום המשחק, אבדיה, שהוביל את קלעי פורטלנד (בצוותא עם טומאני קמארה) עם 18 נקודות, ושרף, שהיה סגן קלעי ברוקלין (ביחד עם טייסון אטיין) עם 15 נקודות, החליפו גופיות, הצטלמו יחדיו והעלו את התמונות כל אחד לעמוד האינסטגרם שלו, כשגם שתי הקבוצות העלו את התמונה ההיסטורית בכחול לבן אל העמודים שלהן, מה שלא מובן מאליו בתקופה כזו.