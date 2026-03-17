יום שלישי, 17.03.2026 שעה 09:05
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%7358-785067דטרויט פיסטונס
68%7248-780768בוסטון סלטיקס
64%7529-792969ניו יורק ניקס
59%7820-806068קליבלנד קאבלירס
57%7437-753265אורלנדו מג'יק
56%7651-773968טורונטו ראפטורס
54%7939-801168אטלנטה הוקס
54%7967-792369פילדלפיה 76'
51%8075-823869מיאמי היט
51%7722-799269שארלוט הורנטס
43%7752-742367מילווקי באקס
43%8244-802069שיקגו בולס
26%7856-729768ברוקלין נטס
24%8215-759468אינדיאנה פייסרס
24%8103-743966וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%7342-795868אוקלהומה ת'אנדר
74%7369-785866סן אנטוניו ספרס
64%7388-768767יוסטון רוקטס
61%8011-826869דנבר נאגטס
58%7911-791169לוס אנג'לס לייקרס
58%8000-816169מינסוטה טימברוולבס
58%7421-755767פיניקס סאנס
51%7880-797869גולדן סטייט ווריורס
51%7460-754067לוס אנג'לס קליפרס
46%8107-797269פורטלנד בלייזרס
36%8066-779769דאלאס מאבריקס
34%8027-776167ניו אורלינס פליקנס
31%8133-785768ממפיס גריזליס
29%8492-803168יוטה ג'אז
28%8302-767069סקרמנטו קינגס

שרף ואבדיה החליפו גופיות, דני הודה לאוהדים

בסיום ה-95:114 של פורטלנד על ברוקלין, שני הישראלים הצטלמו יחדיו. האולסטאר הודה לאוהדים הישראלים שהגיעו לברקלייס סנטר: "גרמתם לי להרגיש בבית"

דני אבדיה ובן שרף (אינסטגרם)
דני אבדיה ובן שרף (אינסטגרם)

היסטוריה בכחול לבן התרחשה הלילה (בין שני לשלישי), כשלראשונה אי פעם, שלושה שחקנים ישראלים – דני אבדיה, בן שרף ודני וולף, שיתפו פעולה על אותו פרקט ב-NBA, כאשר פורטלנד של אבדיה ניצחה 95:114 את ברוקלין  של וולף ושרף.

אל הברקלייס סנטר בברוקלין הגיעו אלפי אוהדים ישראלים ויהודים, שיצרו אווירה נהדרת והריעו לישראלים שהיו על הפרקט, ומי שלא פספס את ההזדמנות להודות להם היה דני אבדיה.

האולסטאר הישראלי כתב בעמוד האינסטגרם שלו בעברית ובאנגלית: “מילאתם את האולם היום וגרמתם לי להרגיש בבית, אני אוהב אתכם כל כך”, והוסיף לכך לב בצבע כחול ודגל ישראל.

דני אבדיה ובן שרף בחיבוק חם (אינסטגרם)

בנוסף, בסיום המשחק, אבדיה, שהוביל את קלעי פורטלנד (בצוותא עם טומאני קמארה) עם 18 נקודות, ושרף, שהיה סגן קלעי ברוקלין (ביחד עם טייסון אטיין) עם 15 נקודות, החליפו גופיות, הצטלמו יחדיו והעלו את התמונות כל אחד לעמוד האינסטגרם שלו, כשגם שתי הקבוצות העלו את התמונה ההיסטורית בכחול לבן אל העמודים שלהן, מה שלא מובן מאליו בתקופה כזו.

