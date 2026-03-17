לילה היסטורי ב-NBA: אבדיה גבר על וולף ושרף

לילה היסטורי לכדורסל הישראלי התרחש הלילה (בין שני לשלישי), כשלראשונה אי פעם, שלושה ישראלים – דני אבדיה, בן שרף ודני וולף, שיתפו פעולה על אותו פרקט ב-NBA, כאשר פורטלנד של אבדיה ניצחה 95:114 את ברוקלין בברקלייס סנטר, אליו הגיעו אלפי אוהדים ישראלים ויהודים, שיצרו אווירה נהדרת.

שרף בלט בשורות הנטס עם שיא קריירה של 15 נקודות, לצד 4 אסיסטים ו-4 חטיפות, בעוד וולף תרם 8 נקודות, 5 ריבאונדים ו-4 אסיסטים. מנגד, אבדיה סיים עם 18 נקודות, 6 ריבאונדים ו-5 אסיסטים והיה מהקלעים הבולטים של קבוצתו.

שלושת הישראלים שיחקו דקות משותפות, אך לא הצליחו לקלוע זה על זה. שרף, שעלה מהספסל רק באמצע הרבע השני, סיפק את רוב תרומתו במחצית השנייה עם 13 נקודות והגיע לספרות כפולות בפעם הרביעית ברציפות.

דני וולף מול דני אבדיה (רויטרס)

ברוקלין ניסתה לחזור מפיגור גדול ואף צימקה ל-91:76 לקראת הסיום, אך פורטלנד שמרה על היתרון והשיגה ניצחון, יום לאחר ההפסד לפילדלפיה. הקבוצה של אבדיה עלתה למאזן 33:36 במקום העשירי במערב, בעוד ברוקלין רשמה הפסד רביעי ברציפות וירדה ל-51:17 במזרח, כשהיא איבדה מזמן סיכוי להעפיל לפלייאוף.

דני אבדיה קולע (רויטרס)

אבדיה התקשה באחוזי הקליעה אך עדיין הוביל את קלעי קבוצתו יחד עם טומאני קמארה, שקלע גם הוא 18 נקודות. סקוט הנדרסון קלע 16, דונובן קלינגן (11 ריבאונדים) וקריס מארי 14. בצד של הנטס, צ’אניי ג’ונסון הוביל עם 17 נקודות וטייסון אטיין קלע גם הוא כמות שווה לשרף – 15 נקודות. ניק קלקסטון רשם דאבל דאבל של 12 נקודות ו-11 ריבאונדים.

בן שרף ודני וולף (רויטרס)

במהלך המשחק נרשם גם מפגש ישיר בין אבדיה לשרף, כולל חטיפה של שרף עליו שלא הסתיימה בנקודות, וגם ניסיונות קליעה הדדיים שלא נכנסו. פורטלנד תפגוש את אינדיאנה בהמשך השבוע, בעוד ברוקלין תארח את אוקלהומה סיטי. המפגש הבא בין שתי הקבוצות ייערך בשבוע הבא ויהיה האחרון ביניהן העונה.