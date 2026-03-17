יום שלישי, 17.03.2026 שעה 07:12
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%7358-785067דטרויט פיסטונס
68%7248-780768בוסטון סלטיקס
64%7529-792969ניו יורק ניקס
59%7820-806068קליבלנד קאבלירס
57%7437-753265אורלנדו מג'יק
56%7651-773968טורונטו ראפטורס
54%7939-801168אטלנטה הוקס
54%7967-792369פילדלפיה 76'
51%8075-823869מיאמי היט
51%7722-799269שארלוט הורנטס
43%7752-742367מילווקי באקס
43%8244-802069שיקגו בולס
26%7856-729768ברוקלין נטס
24%8215-759468אינדיאנה פייסרס
24%8103-743966וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%7342-795868אוקלהומה ת'אנדר
74%7369-785866סן אנטוניו ספרס
64%7388-768767יוסטון רוקטס
61%8011-826869דנבר נאגטס
58%7911-791169לוס אנג'לס לייקרס
58%8000-816169מינסוטה טימברוולבס
58%7421-755767פיניקס סאנס
51%7880-797869גולדן סטייט ווריורס
51%7460-754067לוס אנג'לס קליפרס
46%8107-797269פורטלנד בלייזרס
36%8066-779769דאלאס מאבריקס
34%8027-776167ניו אורלינס פליקנס
31%8133-785768ממפיס גריזליס
29%8492-803168יוטה ג'אז
28%8302-767069סקרמנטו קינגס

לילה היסטורי ב-NBA: אבדיה גבר על וולף ושרף

לראשונה אי פעם, 3 ישראלים שיחקו על אותו פרקט בליגה הטובה בעולם, כשפורטלנד גברה 95:114 על הנטס. 18 לאולסטאר, הרכז עם שיא קריירה של 15, 8 לסנטר

בן שרף מול דני אבדיה (רויטרס)
בן שרף מול דני אבדיה (רויטרס)

לילה היסטורי לכדורסל הישראלי התרחש הלילה (בין שני לשלישי), כשלראשונה אי פעם, שלושה ישראלים – דני אבדיה, בן שרף ודני וולף, שיתפו פעולה על אותו פרקט ב-NBA, כאשר פורטלנד של אבדיה ניצחה 95:114 את ברוקלין בברקלייס סנטר, אליו הגיעו אלפי אוהדים ישראלים ויהודים, שיצרו אווירה נהדרת.

שרף בלט בשורות הנטס עם שיא קריירה של 15 נקודות, לצד 4 אסיסטים ו-4 חטיפות, בעוד וולף תרם 8 נקודות, 5 ריבאונדים ו-4 אסיסטים. מנגד, אבדיה סיים עם 18 נקודות, 6 ריבאונדים ו-5 אסיסטים והיה מהקלעים הבולטים של קבוצתו.

שלושת הישראלים שיחקו דקות משותפות, אך לא הצליחו לקלוע זה על זה. שרף, שעלה מהספסל רק באמצע הרבע השני, סיפק את רוב תרומתו במחצית השנייה עם 13 נקודות והגיע לספרות כפולות בפעם הרביעית ברציפות.

דני וולף מול דני אבדיה (רויטרס)

ברוקלין ניסתה לחזור מפיגור גדול ואף צימקה ל-91:76 לקראת הסיום, אך פורטלנד שמרה על היתרון והשיגה ניצחון, יום לאחר ההפסד לפילדלפיה. הקבוצה של אבדיה עלתה למאזן 33:36 במקום העשירי במערב, בעוד ברוקלין רשמה הפסד רביעי ברציפות וירדה ל-51:17 במזרח, כשהיא איבדה מזמן סיכוי להעפיל לפלייאוף.

דני אבדיה קולע (רויטרס)

אבדיה התקשה באחוזי הקליעה אך עדיין הוביל את קלעי קבוצתו יחד עם טומאני קמארה, שקלע גם הוא 18 נקודות. סקוט הנדרסון קלע 16, דונובן קלינגן (11 ריבאונדים) וקריס מארי 14. בצד של הנטס, צ’אניי ג’ונסון הוביל עם 17 נקודות וטייסון אטיין קלע גם הוא כמות שווה לשרף – 15 נקודות. ניק קלקסטון רשם דאבל דאבל של 12 נקודות ו-11 ריבאונדים.

בן שרף ודני וולף (רויטרס)

במהלך המשחק נרשם גם מפגש ישיר בין אבדיה לשרף, כולל חטיפה של שרף עליו שלא הסתיימה בנקודות, וגם ניסיונות קליעה הדדיים שלא נכנסו. פורטלנד תפגוש את אינדיאנה בהמשך השבוע, בעוד ברוקלין תארח את אוקלהומה סיטי. המפגש הבא בין שתי הקבוצות ייערך בשבוע הבא ויהיה האחרון ביניהן העונה.

