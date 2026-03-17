יום שלישי, 17.03.2026 שעה 08:26
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

פאצ'קו ואוגריסה נחתו בקפריסין, מוסה התאמן

צמד הפרואנים הצטרף למחנה של הפועל ת"א וב"ש, החלוץ ימריא שוב בתחילת השבוע כדי להצטרף לנבחרתו. הקשר הניגרי נחת בישראל. בשישי: משחק מול ראשל"צ

|
הברכות לאדריאן אוגריסה (רועי כפיר)
שחקני ההתקפה של עירוני ק"ש, פרננדו פאצ'קו ואדריאן אוגריסה, נחתו הלילה בקפריסין. הפרואנים יצטרפו לשחקנים הזרים של הפועל ת"א והפועל ב"ש במטרה לשמור על כושר, עד ההתקרבות לחזרת הליגה בישראל.

בנוגע לחלוץ, מדובר בשהות קצרה עד אשר ימריא שוב, שכן כבר בתחילת השבוע הוא אמור להמריא להתכנסות נבחרתו הלאומית לקראת משחק הידידות שלה מול נבחרת סנגל, שייערך ביום שבת הבא. אוגריסה אמור לחזור לקראת סוף החודש, אז יוודא כבר אם יהיה זה לקפריסין או ישירות לישראל.

בינתיים, מי שנחת בישראל הוא הקשר עלי מוסה, שלאחר מסע של מספר טיסות, הצליח להגיע דרך מצרים ואמור לערוך את אימון הבכורה המחודש שלו עם הקבוצה לאחר תקופה של שבועיים וחצי.

שי ברדה (חגי מיכאלי)שי ברדה (חגי מיכאלי)

לאחר הניצחון על חדרה ביום שישי האחרון, הקבוצה של שי ברדה תיאמה משחק אימון נוסף. גם הפעם יהיה מדובר ביריבה מהליגה הלאומית: הפועל ראשל"צ של דוד מרטן, מצמרת הליגה השנייה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
