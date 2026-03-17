פאצ'קו ואוגריסה נחתו בקפריסין, מוסה התאמן

שחקני ההתקפה של עירוני ק"ש, פרננדו פאצ'קו ואדריאן אוגריסה, נחתו הלילה בקפריסין. הפרואנים יצטרפו לשחקנים הזרים של הפועל ת"א והפועל ב"ש במטרה לשמור על כושר, עד ההתקרבות לחזרת הליגה בישראל.

בנוגע לחלוץ, מדובר בשהות קצרה עד אשר ימריא שוב, שכן כבר בתחילת השבוע הוא אמור להמריא להתכנסות נבחרתו הלאומית לקראת משחק הידידות שלה מול נבחרת סנגל, שייערך ביום שבת הבא. אוגריסה אמור לחזור לקראת סוף החודש, אז יוודא כבר אם יהיה זה לקפריסין או ישירות לישראל.

בינתיים, מי שנחת בישראל הוא הקשר עלי מוסה, שלאחר מסע של מספר טיסות, הצליח להגיע דרך מצרים ואמור לערוך את אימון הבכורה המחודש שלו עם הקבוצה לאחר תקופה של שבועיים וחצי.

לאחר הניצחון על חדרה ביום שישי האחרון, הקבוצה של שי ברדה תיאמה משחק אימון נוסף. גם הפעם יהיה מדובר ביריבה מהליגה הלאומית: הפועל ראשל"צ של דוד מרטן, מצמרת הליגה השנייה.