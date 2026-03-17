ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5441-5430מנצ'סטר יונייטד3
5137-4030אסטון וילה4
4940-4930ליברפול5
4835-5330צ'לסי6
4542-4630ברנטפורד7
4335-3430אברטון8
4243-4330ניוקאסל9
4146-4430בורנמות'10
4143-4030פולהאם11
4036-3930ברייטון12
4035-3030סנדרלנד13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3248-3730לידס15
3047-4030טוטנהאם16
2943-2830נוטינגהאם פורסט17
2955-3630ווסטהאם18
2058-3230ברנלי19
1754-2431וולבס20

חלוקת נקודות: 2:2 בין ברנטפורד לוולבס

הדבורים כבר היו ביתרון כפול וראו עצמם נצמדים לצ'לסי, אך לאחרונה בטבלה היו תוכניות אחרות והיא איזנה כדי לקחת נקודה ולרשום משחק 3 ללא הפסד

שחקני וולבס חוגגים ביחד (IMAGO)
שחקני וולבס חוגגים ביחד (IMAGO)

המחזור ה-30 בפרמייר ליג המשיך אתמול (שני) עם המשחק בין ברנטפורד לוולבס. בסיומו של משחק עם שתי מגמות שונות, האורחת חזרה מפיגור 2:0, השוותה את התוצאה על 2:2 ולקחה נקודה חשובה במאבקי התחתית.

כאמור, ברנטפורד הובילה ביתרון כפול עוד במחצית הראשונה, כאשר מיכאל קאיודי כבש את השער הראשון בדקה ה-22, והחלוץ הלוהט איגור תיאגו הכפיל את התוצאה רבע שעה לאחר מכן.

הזאבים הספיקו לצמק את התוצאה עוד לפני השריקה למחצית על ידי אדם ארמסטרונג בדקה ה-44. לאחר חילופים מצד שני הצדדים, טולו ארוקודארה איזן את המשחק עם שער בדקה ה-78, מה שהחזיק עד לשריקה האחרונה.

בסיום, חלוקת נקודות בין הקבוצות, כאשר המארחת עם תיקו שני ברציפות, בעוד וולבס, שהייתה במומנטום רע מאוד, עם משחק שלישי ברציפות ללא הפסד לאחר שני ניצחונות קודמים.

