חלוקת נקודות: 2:2 בין ברנטפורד לוולבס

המחזור ה-30 בפרמייר ליג המשיך אתמול (שני) עם המשחק בין ברנטפורד לוולבס. בסיומו של משחק עם שתי מגמות שונות, האורחת חזרה מפיגור 2:0, השוותה את התוצאה על 2:2 ולקחה נקודה חשובה במאבקי התחתית.

כאמור, ברנטפורד הובילה ביתרון כפול עוד במחצית הראשונה, כאשר מיכאל קאיודי כבש את השער הראשון בדקה ה-22, והחלוץ הלוהט איגור תיאגו הכפיל את התוצאה רבע שעה לאחר מכן.

הזאבים הספיקו לצמק את התוצאה עוד לפני השריקה למחצית על ידי אדם ארמסטרונג בדקה ה-44. לאחר חילופים מצד שני הצדדים, טולו ארוקודארה איזן את המשחק עם שער בדקה ה-78, מה שהחזיק עד לשריקה האחרונה.

בסיום, חלוקת נקודות בין הקבוצות, כאשר המארחת עם תיקו שני ברציפות, בעוד וולבס, שהייתה במומנטום רע מאוד, עם משחק שלישי ברציפות ללא הפסד לאחר שני ניצחונות קודמים.