יום חמישי, 19.03.2026 שעה 00:40
ליגה ספרדית 25-26
7028-7728ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5725-4728אתלטיקו מדריד3
5533-5128ויאריאל4
4435-4328בטיס5
4131-3828סלטה ויגו6
3842-4328ריאל סוסיאדד7
3742-3528אספניול8
3530-2328חטאפה9
3540-3028אתלטיק בילבאו10
3435-3328אוססונה11
3443-3128ג'ירונה12
3234-2828ראיו וייקאנו13
3242-3028ולנסיה14
3147-3728סביליה15
2845-3328מיורקה16
2838-2628אלאבס17
2645-3628אלצ'ה18
2346-3028לבאנטה19
2144-1828אוביידו20

בתוספת הזמן: לבאנטה וראיו נפרדו ב-1:1 דרמטי

איבדה את זה: קבוצת התחתית הובילה משער של אספי (41'). אבל למרות שהייתה ביתרון מספרי, ספגה שוויון מרגליו של סיס (94'). תאי עבד לא שותף. צפו

שחקני לבאנטה בהלם (IMAGO)
בישראל לא משחקים ספורט כמובן בעקבות המלחמה עם איראן וחיזבאללה, אבל באירופה ממשיכים בכל הכוח ואף מגיעים כבר לישורת האחרונה של העונה. המחזור ה-28 בליגה הספרדית ננעל היום (שני) עם מפגש מסקרן במדריד, שם ראיו וייקאנו אירחה את לבאנטה ותאי עבד, שלא שותף.

המחצית הראשונה הייתה יחסית רגועה ללא הרבה מצבים, אך בדקה ה-41 האורחת הצליחה לעלות ליתרון מראשו של קרלוס אספי. המחצית השנייה המשיכה לא טוב עבור ראיו, שנשארה בעשרה שחקנים לאחר צהוב שני של נובל מנדי בדקה ה-53. למרות זאת, המארחת לחצה על הגז והצליחה להשוות בדקה האחרונה משער של פתה סיס בדקה ה-94.

שוב זה קרה: לבאנטה שומטת יתרון בדקה ה-94

לבאנטה חייבת להשיג ניצחונות בהמשך העונה, והיא תפגוש במחזור הבא את האחרונה בטבלה, אוביידו, במשחק שהיא חייבת לנצח על מנת לשמור על סיכוי להישאר בליגה. מנגד, ראיו וייקאנו תתמודד נגד סאמסונספור במסגרת הליגה האירופית, ולאחר מכן תפגוש את ברצלונה ביום ראשון ב-15:00.

