בתוספת הזמן: לבאנטה וראיו נפרדו ב-1:1 דרמטי

בישראל לא משחקים ספורט כמובן בעקבות המלחמה עם איראן וחיזבאללה, אבל באירופה ממשיכים בכל הכוח ואף מגיעים כבר לישורת האחרונה של העונה. המחזור ה-28 בליגה הספרדית ננעל היום (שני) עם מפגש מסקרן במדריד, שם ראיו וייקאנו אירחה את לבאנטה ותאי עבד, שלא שותף.

המחצית הראשונה הייתה יחסית רגועה ללא הרבה מצבים, אך בדקה ה-41 האורחת הצליחה לעלות ליתרון מראשו של קרלוס אספי. המחצית השנייה המשיכה לא טוב עבור ראיו, שנשארה בעשרה שחקנים לאחר צהוב שני של נובל מנדי בדקה ה-53. למרות זאת, המארחת לחצה על הגז והצליחה להשוות בדקה האחרונה משער של פתה סיס בדקה ה-94.

שוב זה קרה: לבאנטה שומטת יתרון בדקה ה-94

לבאנטה חייבת להשיג ניצחונות בהמשך העונה, והיא תפגוש במחזור הבא את האחרונה בטבלה, אוביידו, במשחק שהיא חייבת לנצח על מנת לשמור על סיכוי להישאר בליגה. מנגד, ראיו וייקאנו תתמודד נגד סאמסונספור במסגרת הליגה האירופית, ולאחר מכן תפגוש את ברצלונה ביום ראשון ב-15:00.