יום שלישי, 17.03.2026 שעה 00:16
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
6823-6529אינטר1
6021-4429מילאן2
5930-4529נאפולי3
5422-4829קומו4
5328-5129יובנטוס5
5123-3929רומא6
4727-4029אטאלנטה7
4234-3829בולוניה8
4028-2929לאציו9
3839-3529ססואולו10
3642-3329אודינזה11
3436-2129פארמה12
3340-3629גנואה13
3350-3229טורינו14
3041-3129קליארי15
2843-3429פיורנטינה16
2739-2129לצ'ה17
2444-2329קרמונזה18
1849-2329פיזה19
1851-2229ורונה20

פיורנטינה חגגה עם 1:4 מהדהד על קרמונזה

זו שעולה וזו שצוללת: האורחת מפירנצה, ללא מנור, התרחקה מהתחתית על חשבון המארחת שנותרה מתחת לקו. פאריסי, פיקולי, דודו וגודמונדסון כבשו. צפו

שחקני פיורנטינה מאושרים (IMAGO)
שחקני פיורנטינה מאושרים (IMAGO)

המאני טיים ברחבי אירופה מתקרב בצעדי ענק, והיום (שני), ננעל לו המחזור ה-29 של הליגה האיטלקית עם תצוגה גדולה של פיורנטינה, שהתארחה אצל קרמונזה ללא מנור סולומון הפצוע והביסה אותו 1:4 בקרב התחתית שהיה אמור להיות מותח, אבל הסתיים במעמד צד אחד.

כבר אחרי 25 דקות לוח התוצאות הראה על יתרון לוויולה, אחרי שפביאנו פאריסי היתל ברומאנו פלוריאני מוסוליני וגלגל את הכדור בין רגליו של שוער המארחת, אמיל אאודרו, כששבע דקות מאוחר יותר רוברטו פיקולי הקפיץ מעל האיש בין הקורות והכפיל את התוצאה.

בדקה ה-49 דודו יצא למבצע אישי מופלא שהסתיים בכך שזרק את אאודרו האומלל וגלגל אל הרשת, כשאלברט גודמונדסון סיים מבצע קבוצתי יפהפה עם כדור ברשת בדקה ה-70. דוידה אוקרקה צימק בתווך (57’).

פיורנטינה בורחת מהתחתית עם 1:4 ענק!

עם התוצאה המהדהדת, הסגולים התרחקו עד כדי ארבע נקודות מהקו האדום, בו ממוקמים הגריגורוסי, כשבין שתי הקבוצות מפרידה קבוצה שמשחק בה ישראלי נוסף, לצ’ה של עומרי גאנדלמן, הנמצאים במקום ה-17 ורחוקים שלוש נקודות מקרמונזה, נקודה פחות מפיורנטינה.

