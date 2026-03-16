פיורנטינה חגגה עם 1:4 מהדהד על קרמונזה

המאני טיים ברחבי אירופה מתקרב בצעדי ענק, והיום (שני), ננעל לו המחזור ה-29 של הליגה האיטלקית עם תצוגה גדולה של פיורנטינה, שהתארחה אצל קרמונזה ללא מנור סולומון הפצוע והביסה אותו 1:4 בקרב התחתית שהיה אמור להיות מותח, אבל הסתיים במעמד צד אחד.

כבר אחרי 25 דקות לוח התוצאות הראה על יתרון לוויולה, אחרי שפביאנו פאריסי היתל ברומאנו פלוריאני מוסוליני וגלגל את הכדור בין רגליו של שוער המארחת, אמיל אאודרו, כששבע דקות מאוחר יותר רוברטו פיקולי הקפיץ מעל האיש בין הקורות והכפיל את התוצאה.

בדקה ה-49 דודו יצא למבצע אישי מופלא שהסתיים בכך שזרק את אאודרו האומלל וגלגל אל הרשת, כשאלברט גודמונדסון סיים מבצע קבוצתי יפהפה עם כדור ברשת בדקה ה-70. דוידה אוקרקה צימק בתווך (57’).

עם התוצאה המהדהדת, הסגולים התרחקו עד כדי ארבע נקודות מהקו האדום, בו ממוקמים הגריגורוסי, כשבין שתי הקבוצות מפרידה קבוצה שמשחק בה ישראלי נוסף, לצ’ה של עומרי גאנדלמן, הנמצאים במקום ה-17 ורחוקים שלוש נקודות מקרמונזה, נקודה פחות מפיורנטינה.