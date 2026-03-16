יום שלישי, 17.03.2026 שעה 00:13
כדורגל עולמי

לפני המונדיאל: די מריה רוצה לחזור לנבחרת

דיווח בארגנטינה: הקיצוני בן ה-38 שמשחק בליגה המקומית מעוניין לשוב ולייצג את האלביסלסטה, שלושה חודשים לפני גביע העולם. ההחלטה בידי סקאלוני

אנחל די מריה מנשק את גביע העולם (רויטרס)
אחרי שבמשך שנים ליהטט באירופה ובמדי ארגנטינה, ולאחר שפרש ממדי האלביסלסטה אחרי הזכייה בקופה אמריקה ב-2024, גוברים הדיווחים כי אנחל די מריה ישוב לייצג את מדי הנבחרת, רגע לפני גביע העולם שיחל בעוד פחות משלושה חודשים.

לפי אותם דיווחים, הקיצוני בן ה-38, שמשחק כיום ברוסריו סנטרל בה החל את הקריירה, מעוניין לחזור לריקוד אחרון ולהגן על הכתר אחרי הזכייה בקטאר 2022, כשנבחרתו תפגוש את אוסטריה, אלג’יריה וירדן בשלב הבתים.

מבחינת די מריה, הוא רוצה לשוב כבר למשחקים הקרובים של הנבחרת שעתידים להיקבע בימים הקרובים אחרי שבוטל משחק הידידות נגד קטאר וכמובן הפיינליסימה עם ספרד, אך זה כמובן תלוי במאמן הלאומי ליאונל סקאלוני, שיקבע את עתידו

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
