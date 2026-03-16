לפני המונדיאל: די מריה רוצה לחזור לנבחרת

אחרי שבמשך שנים ליהטט באירופה ובמדי ארגנטינה, ולאחר שפרש ממדי האלביסלסטה אחרי הזכייה בקופה אמריקה ב-2024, גוברים הדיווחים כי אנחל די מריה ישוב לייצג את מדי הנבחרת, רגע לפני גביע העולם שיחל בעוד פחות משלושה חודשים.

לפי אותם דיווחים, הקיצוני בן ה-38, שמשחק כיום ברוסריו סנטרל בה החל את הקריירה, מעוניין לחזור לריקוד אחרון ולהגן על הכתר אחרי הזכייה בקטאר 2022, כשנבחרתו תפגוש את אוסטריה, אלג’יריה וירדן בשלב הבתים.

מבחינת די מריה, הוא רוצה לשוב כבר למשחקים הקרובים של הנבחרת שעתידים להיקבע בימים הקרובים אחרי שבוטל משחק הידידות נגד קטאר וכמובן הפיינליסימה עם ספרד, אך זה כמובן תלוי במאמן הלאומי ליאונל סקאלוני, שיקבע את עתידו