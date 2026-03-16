מאתגר במיוחד: המסע המפרך של חולון ללה מאן

הפועל חולון תתארח ביום רביעי (18:30) בלה-מאן במה שיהיה משחקה האחרון של הקבוצה העונה בליגת האלופות של פיב"א, והסיומת, כך נראה לפחות, כרוכה במסע של ממש ההגעה למחזור השישי והאחרון, כפי שעדכנו במועדון מוקדם יותר הערב.

הסגולים צהובים מגיעים למחזור הנוכחי של ליגת האלופות של פיב"א כשהם הפסידו את כל חמשת המשחקים שלהם בשלב 16 האחרונות. חולוניה אמורה הייתה לצאת בטיסה מהארץ לפריז, שם השחקנים ואנשי הצוות היו אמורים לחבור לחלק השני של הקבוצה ולאנשי הצוות שהגיעו מסופיה, שם נשארו והתאמנו מאז המשחק בשבוע שעבר.

ביטול הטיסה הצריך היערכות מיוחדת ומסובכת מצד המועדון, כזו שתאפשר את ההגעה לפריז ואת ההמשך ללה מאן. זו כללה פיצול של היוצאים לשתי קבוצות במסלולים נפרדים.

אקסבייר מנפורד ועידן זלמנסון (רועי כפיר)





שחקני הקבוצה הישראלים טסו לסופיה ומשם המשיכו לפריז, כאשר הצוות שנשאר בארץ טס ללונדון ומשם לפריז. מי שיגיע ישירות לפריז הוא אקסבייר מנפורד, שטס לאחר המשחק בשבוע שעבר לארה"ב לעניינים משפחתיים.



כשיגיעו כולם לפריז תצא הקבוצה לנסיעה של חמש שעות עד ללה מאן, שם תתמודד כאמור מול הקבוצה המקומית במשחק האחרון לעונה במסגרת האירופית.



המשחק מול הקבוצה הצרפתית יהיה האחרון של חולוניה וכאן בעצם עולה השאלה הגדולה. הרי הליגה לא משוחקת וזרי הליגה לא בארץ כך שהסגולים צהובים צריכים לקבל החלטות בנוגע להמשך העונה בתוך עננה של אי ודאות מהסיבה שעדין לא ברור מתי ואיך תחודש הליגה. בכל הנוגע לסוגייה הזו עדכנו בהפועל חולון שלאחר המשחק תתקבל החלטה לגבי המשך הפעילות בתקופה הקרובה עד שיוחלט על חידוש משחקי הליגה.