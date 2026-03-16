יום שני, 16.03.2026 שעה 22:59
כדורסל עולמי  >> ליגת האלופות של פיב"א
ליגת האלופות של פיב"א 25-26
 בית 1 
62%704-7558ריטאס וילנה1
50%507-4816פרומיתאס2
43%579-5657היידלברג3
33%467-4686לגיה ורשה4
 בית 2 
75%661-7238אלבה ברלין1
75%695-7008שאלון2
22%780-7289נימבורק3
17%544-4866סבאח באקו4
 בית 3 
100%679-7949חובנטוד בדאלונה1
50%524-5396שולה2
44%738-7359הפועל חולון3
0%542-4416בורסאספור4
 בית 4 
75%632-7048טנריפה1
50%681-6748טופאש בורסה2
43%554-5267טראפני שארק3
33%543-5096בני הרצליה4
 בית 5 
75%649-7068גלאטסראיי1
44%713-7239וירצבורג2
38%674-6608טרייסטה3
17%522-4526איגוקאה4
 בית 6 
88%584-6708א.א.ק. אתונה1
50%439-4516סולנוקי אולאי2
50%467-4616לוויצה פטריוטי3
17%480-4116ו.א.פ ריגה4
 בית 7 
88%591-7318מלאגה1
67%504-4926מרסין2
25%700-6138קרדיצה3
0%556-4866אוסטנד4
 בית 8 
88%566-6568גראן קנאריה1
50%628-6808לה מאן2
50%462-4696סובוטיקה ספרטק3
17%553-4296בנפיקה ליסבון4

מאתגר במיוחד: המסע המפרך של חולון ללה מאן

הצהובים סגולים עומדים בפני משחקם האחרון העונה בליגת האלופות, שייערך בצרפת, אך נתקלו בקשיים לא צפויים שכללו את פיצול הקבוצה ואף ביטול טיסה

שחקני הפועל חולון (רועי כפיר)
שחקני הפועל חולון (רועי כפיר)

הפועל חולון תתארח ביום רביעי (18:30) בלה-מאן במה שיהיה משחקה האחרון של הקבוצה העונה בליגת האלופות של פיב"א, והסיומת, כך נראה לפחות, כרוכה במסע של ממש ההגעה למחזור השישי והאחרון, כפי שעדכנו במועדון מוקדם יותר הערב.

הסגולים צהובים מגיעים למחזור הנוכחי של ליגת האלופות של פיב"א כשהם הפסידו את כל חמשת המשחקים שלהם בשלב 16 האחרונות. חולוניה אמורה הייתה לצאת בטיסה מהארץ לפריז, שם השחקנים ואנשי הצוות היו אמורים לחבור לחלק השני של הקבוצה ולאנשי הצוות שהגיעו מסופיה, שם נשארו והתאמנו מאז המשחק בשבוע שעבר.

ביטול הטיסה הצריך היערכות מיוחדת ומסובכת מצד המועדון, כזו שתאפשר את ההגעה לפריז ואת ההמשך ללה מאן. זו כללה פיצול של היוצאים לשתי קבוצות במסלולים נפרדים.

אקסבייר מנפורד ועידן זלמנסון (רועי כפיר)אקסבייר מנפורד ועידן זלמנסון (רועי כפיר)



שחקני הקבוצה הישראלים טסו לסופיה ומשם המשיכו לפריז, כאשר הצוות שנשאר בארץ טס ללונדון ומשם לפריז. מי שיגיע ישירות לפריז הוא אקסבייר מנפורד, שטס לאחר המשחק בשבוע שעבר לארה"ב לעניינים משפחתיים.

כשיגיעו כולם לפריז תצא הקבוצה לנסיעה של חמש שעות עד ללה מאן, שם תתמודד כאמור מול הקבוצה המקומית במשחק האחרון לעונה במסגרת האירופית.

המשחק מול הקבוצה הצרפתית יהיה האחרון של חולוניה וכאן בעצם עולה השאלה הגדולה. הרי הליגה לא משוחקת וזרי הליגה לא בארץ כך שהסגולים צהובים צריכים לקבל החלטות בנוגע להמשך העונה בתוך עננה של אי ודאות מהסיבה שעדין לא ברור מתי ואיך תחודש הליגה. בכל הנוגע לסוגייה הזו עדכנו בהפועל חולון שלאחר המשחק תתקבל החלטה לגבי המשך הפעילות בתקופה הקרובה עד שיוחלט על חידוש משחקי הליגה.

