עירוני קריית אתא יצאה למחנה אימונים באילת

על רקע עצירת הליגה בשל המלחמה, הקבוצה מהקריות תתאמן חמישה ימים באילת ותשחק פעמיים מול הקבוצה המקומית: "הזדמנות להתנתק ולהתרכז בכדורסל"

שחקני עירוני קריית אתא (עמרי שטיין)
שחקני עירוני קריית אתא (עמרי שטיין)

עירוני קריית אתא, עדיין רק עם שניים מחמשת זריה, אדוניס ארמס ואריק גיינס, יצאה היום (ראשון) למחנה אימונים באילת, עד יום חמישי. במהלך המחנה תתמודד הקבוצה של דל אלדד בנטוב פעמיים מול עירוני אילת מהליגה הלאומית. 

בתוך כך, מי שמממן את המחנה הם נותני החסות של הקבוצה, לאטי יזמות ובנייה וגלובל נטוורקס. כמו כן, בקבוצה אמרו: "הזדמנות טובה להתנתק קצת באופן יחסי מהאזעקות, להתגבש ולהתרכז בכדורסל". 

הזרים התחייבו לחזור ברגע שיתאפשר לשחק

מבחינת שלושת הזרים שלא נמצאים בארץ: מאליק הול, דריוס האנה ובודי יום, כולם התחייבו לחזור ברגע שייקראו ויוכלו לחזור לשחק. הול אף התראיין בשבוע שעבר לרשת CNN. 

ואמר שהוא סומך על כך שאפשר יהיה לחזור ולשחק העונה והוא יחזור לישראל ברגע שיתאפשר. 

