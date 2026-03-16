71 דקות לגלזר, קייראט ניצחה 0:1 את אקטובה

הכדורגל הישראלי עדיין מושבת לאור המצב בין ישראל לאיראן ולחיזבאללה, אבל הספורטאים שלנו ברחבי אירופה ובשאר הגלובוס ממשיכים לייצג את המדינה במדי הקבוצות בהן הם משחקים. היום (שני), מספר כדורגלנים עלו לכר הדשא וייצגו את קבוצתם, אבל גם את המדינה.

# בקזחסטן, דן גלזר וקבוצתו הצליחו להשיג ניצחון שני רצוף אחרי שני מחזורי ליגה ונותרו מושלמים בפתיחת העונה בליגה המקומית, אחרי שהשיגו 0:1 על אקטובה. הקשר הישראלי עלה בהרכב ושיחק במשך 71 דקות.

# אחרי שערך את הופעת הבכורה שלו במדי א.א.ק לרנקה ב-0:0 מול קריסטל פאלאס בשמינית גמר הקונפרנס ליג בחמישי האחרון, יהב גורפינקל רשם גם דקות ראשונות בליגה בקפריסין כשעלה כמחליף בדקה ה-64 במצב של 0:0 וסייע לחבריו לכבוש שני שערים בדרך ל-0:2 על אכנאס.

# ברומניה, גיא דהן ואוניראה סלובוציה המשיכו להסתבך בתחתית כשרשמו הפסד נוסף, רביעי בחמשת המשחקים האחרונים. החלוץ הישראלי עלה מהספסל בדקה ה-60 במצב של 1:2 לזכות קבוצתו, אבל יחד עם חבריו נפלו מהרגליים והפסידו 3:2 לבוטוסאני, במשחק הפתיחה של פלייאוף הירידה.