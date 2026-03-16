החוק שעלול להשאיר את באיירן מינכן ללא שוער

המצב בין הקורות של באיירן מינכן לא טוב. לאחר הפציעות של נוייר, אולרייך, קלאנץ ואורביג, שמו של לאונרד פרסקוט, בן 16 בלבד, עלה כאחד המועמדים המרכזיים להגן על שערה של הקבוצה במשחק מול אטאלנטה. עם זאת, ישנו מכשול חוקי שעלול להשאיר את המועדון הבווארי ללא שוער למשחק בליגת האלופות: סעיף 14 לחוק הגנת התעסוקה לנוער.

הוראה זו, שמסדירה את עבודתם של קטינים כדי להבטיח את בטיחותם, קובעת כי קטינים מתחת לגיל 18 אינם רשאים לעבוד לאחר השעה 20:00 בגרמניה. במקרה של מסעדות, הממשלה מאריכה את המועד עד השעה 22:00.

במקרה של פרסקוט, המצב נראה מורכב, השוער הגרמני-אמריקאי יצטרך לשחק את המשחק בשעה 21:00. לפיכך, באיירן מינכן, שככל הנראה מודעת לכך, פועלת להשיג היתר מיוחד לספורטאים שיאפשר לשוער להאריך את מגבלת השעות עד השעה 23:00. אם הדבר יאושר, השחקן יהפוך בגיל 16 ו-176 ימים בלבד לשוער הצעיר ביותר שמשתתף בליגת האלופות.

וינסנט קומפני, מזל שיש לו מקדמה משמעותית (רויטרס)

התקדים של המבורג, ומה קרה עם לאמין ימאל ביורו?

בשנת 2017 נאלץ יאן-פייטה ארפ, הכישרון של המבורג, להתמודד עם אותה בעיה בבונדסליגה. בליגה הגרמנית, משחקי יום שישי משוחקים בדרך כלל בשעה 20:30, דבר שיוצר קושי עבור שחקנים בגיל זה. במקרה שלו, השחקן ביקש אישור וקיבל היתר למשחק מול פרייבורג וגם למשחק מול בורוסיה מנשנגלדבאך.

יורו 2024 של לאמין ימאל ייזכר בזכות ההופעה המרשימה שלו מול צרפת, אך הסיפור יכול היה להיות שונה לגמרי. לפני המשחק מול אלבניה עלה חשש, אם השחקן ישתתף במשחק, ספרד עלולה להיחשף לקנס של עד 30,000 אירו. הסיבה? אותו חוק בדיוק.

לאמין ימאל במדי נבחרת ספרד (רויטרס)

העבודה כוללת גם את המקלחת, הראיונות שלאחר המשחק והמעבר באזור המעורב, ולכן לאמין ימאל היה עשוי לעבור את מגבלת השעות במהלך משחקי הטורניר, וכך גם שוער באיירן מינכן עשוי לעשות ביום רביעי הקרוב. כמו כן הובהר כי במקרה שתוטל סנקציה, היא תהיה כלכלית בלבד ולא ספורטיבית.