הישגים נאים לנבחרת ישראל בג'יו ג'יטסו ביוון

על רקע המלחמה, נבחרת ישראל בענף הג’יו ג’יטסו ממשיכה להתחרות באליפות אירופה המתקיימת בימים אלו ביוון, וזאת לאחר התערבות וסיוע משרד התרבות והספורט.

ביום התחרות הראשון בקטגוריית הבוגרים רשמה הנבחרת הישגים מרשימים נוספים. חניאל שוקמן, שחזר מפציעה, זכה במדליית הכסף בקטגוריית משקל עד 77 ק״ג לאחר יום תחרות מרשים. שוקמן ניצח בסיבוב הראשון יריב מטורקיה בהכנעה, בסיבוב השני גבר על יריב מגרמניה בהכנעה, ובחצי הגמר ניצח יריב מנורבגיה. בקרב הגמר הפסיד ליריב מרוסיה לאחר שהוביל לאורך הקרב, אך בחמש השניות האחרונות נכנע בהכנעה.

מיתר רוזנפלד זכה במדליית הארד בקטגוריית משקל עד 77 ק״ג. רוזנפלד ניצח בדרך למדליה יריבים מיוון וקרואטיה עד להפסד בחצי הגמר ליריב מרוסיה. כמו כן, עמרי חביב זכה במדליית הארד בקטגוריית משקל עד 69 ק״ג. חביב ניצח יריב מרוסיה בסיבוב הראשון, גבר ברבע הגמר על יריב מאוקראינה בהכנעה, ובחצי הגמר הפסיד ליריב מגאורגיה.

זוכי המדליות בג'יו ג'יטסו (קרדיט: התאחדות הגיו ג׳יטסו)

בנוסף אליהם, סהר שמש זכה במדליית הארד בקטגוריית משקל עד 85 ק״ג. שמש הפסיד ברבע הגמר אך בהמשך בבית התנחומים ובקרב על מדליית הארד ניצח יריב מנורבגיה בהכנעה.

עידו ברש הצעיר שזכה שלשום במדליית זהב בקטגוריית גיל עד 21, סיים במקום החמישי בקטגוריית משקל עד 85 ק״ג לאחר חמישה קרבות, ורון דגטיאר סיים במקום השביעי בקטגוריית משקל עד 69 ק״ג.

נבחרת ישראל יצאה לאליפות עם מספר ספורטאים מצומצם יחסית, למרות שספורטאים נוספים השיגו את הקריטריון להשתתפות, וזאת לאור הנסיבות והמגבלות בתקופה הנוכחית.

ארז אלראי, נשיא התאחדות הג׳יו ג׳יטסו בישראל, דיבר: “יום תחרות מצוין לנבחרת. חניאל שוקמן הגיע עד הגמר וזכה במדליית כסף, ולצדו עמרי חביב, מיתר רוזנפלד וסהר שמש עלו על הפודיום עם מדליות ארד. עבור משלחת שיצאה לאליפות בתקופה מורכבת, זה הישג משמעותי מאוד לנבחרת”.

אריק קפלן, נשיא ומנכ״ל התאחדות ׳אילת’ לענפי ספורט שאינם אולימפיים, הוסיף: “הספורטאים הישראלים ממשיכים להביא הישגים בזירה הבינלאומית גם בתקופה מורכבת למדינה. לראות את דגל ישראל על הפודיום באליפות אירופה זו גאווה גדולה לספורט הישראלי”.

אליפות אירופה תימשך בימים הקרובים כאשר ספורטאים נוספים מנבחרת ישראל צפויים להתחרות בקטגוריות השונות.