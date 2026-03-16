דמבלה: אני לא מקבל את ההחלטות בנוגע לחוזה

פאריס סן ז’רמן תפגוש מחר (שלישי) את צ’לסי בלונדון, זאת לאחר שגברה עליה עם 2:5 מרשים בפארק דה פראנס בשבוע שעבר. במסיבת העיתונאים לפני המשחק דיברו מאמן הקבוצה, לואיס אנריקה, וזוכה כדור הזהב, אוסמן דמבלה.

לואיס אנריקה התייחס בהתחלה לכך שצ’לסי מחוץ למאבק בשל התוצאה מהמשחק הראשון: “צ’לסי תבוא כדי לשנות את המשחק, בגלל זה אלו מאבקים מסובכים וקשים. אנחנו חושבים על להציג את הביצועים הטובים ביותר שאפשר”.

לאחר מכן הספרדי התייחס למעבר אפשרי לצ’לסי בסוף העונה: “אני מאוד גאה להיות המאמן של המועדון הזה, וזה הדבר הכי חשוב עבורי”. בנוסף המאמן שיבח את דמבלה: “כמאמן זה תענוג שיש שחקן כמוהו, הוא היה מסוגל לשנות את המנטליות שלו וזה לא מובן מאליו”.

לואיס אנריקה (IMAGO)

דמבלה על חידוש החוזה: “לא תלוי בי”. וגם: הסגל למשחק

אוסמן דמבלה נשאל על האמירה שלו לאחר המשחק נגד ראן (בו אמר שיש שחקנים שחושבים על עצמם יותר מעל הקבוצה): “אני לא מתחרט שאמרתי את זה. זו הייתה אמירה קטנה לשאר הסגל. אני חושב שזה השפיע. לא יותר מזה”.

בהמשך הצרפתי נשאל על חידוש החוזה עם פ.ס.ז’ וענה: “אין סיבה לא לחדש, אבל אני לא זה שמקבל את ההחלטות, המשא ומתן על החוזה שלי הוא בין המועדון לסוכן שלי בלבד. לא השתתפתי בזה מאז תחילת הקריירה שלי”.

אוסמן דמבלה, ימשיך במועדון? (רויטרס)

מבחינת סטטוס הפצועים של אלופת אירופה, פביאן רואיס ממשיך להיעדר ולא יהיה זמין עבור לואיס אנריקה. פ.ס.ז’ תצא עם אותו סגל בדיוק לסטמפורד ברידג’, והיא תגיע גם עם יותר אנרגיות מאחר ומשחק הליגה שלה בסוף השבוע נדחה, זאת על מנת לאפשר לה מנוחה אידיאלית למפגש.