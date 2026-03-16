ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"אם ריאל תספוג תוך 25 דקות, הכל יהיה פתוח"

אגדת מנצ'סטר סיטי, דויד סילבה, התראיין לקראת הגולמין: "כשמדובר באלופות, ריאל שונה". וגם: קומפאני ("היה ברור שיאמן"), ספרד הזו וספרד של 2010

דויד סילבה מול קאסמירו (IMAGO)
דויד סילבה מול קאסמירו (IMAGO)

שלוש שנים אחרי שתלה את הנעליים, דויד סילבה עדיין עוקב מקרוב אחרי הכדורגל האירופי, ויש לו גם מה להגיד על המפגש המסקרן בין מנצ'סטר סיטי ל-ריאל מדריד בליגת האלופות מחר (שלישי, 22:00), כשנזכיר שהספרדים ניצחו 0:3 במפגש הראשון בברנבאו ויגיעו לאתחיאד עם מקדמה לא רעה בכלל, אחריה סיטי צריכה נס.

הקשר הספרדי האגדי, שרשם 125 הופעות בנבחרת ספרד והיה מהכוכבים הגדולים של סיטי בין 2010 ל-2020, העניק ראיון ל’אס’ הספרדי וסיפר על החיים אחרי הפרישה: “אני נהנה מיותר זמן עם החברים והמשפחה ולא להיות עסוק כל הזמן בנסיעות. אבל האמת היא שלפני זמן לא רב הייתי במשחק של בוקה ג'וניורס בארגנטינה, וכשעמדתי על המגרש פתאום חזר לי החשק לשחק”.

על המפגש בין סיטי למדריד בליגת האלופות, לאחר ה-0:3 של הבלאנקוס במשחק הראשון, אמר סילבה: “כולם יודעים שכשמדובר בליגת האלופות, מדריד משתנה. גם כשהיא לא בעונה גדולה בליגה, היא מסוגלת לנצח. הם משחקים הרבה פעמים עם קו הגנה נמוך ומחפשים את המתפרצות עם השחקנים המהירים שלהם, וזה יכול להקשות מאוד על סיטי”.

פדריקו ואלוורדה בטירוף (רויטרס)פדריקו ואלוורדה בטירוף (רויטרס)

“היה ברור שקומפאני יאמן. ספרד של 2010? דור מדהים”

סילבה הדגיש שההכרעה עדיין לא סופית: “אם סיטי תלחץ מהפתיחה ותכבוש שער מוקדם, היא מיד תחזור לעניינים. אבל אם מדריד תצליח להחזיק 25 דקות בלי לספוג, המשחק כבר יהיה אחר לגמרי”. הקשר לשעבר גם החמיא לאקס חברו לקבוצה וינסנט קומפאני, שמאמן כיום את באיירן מינכן: “כבר כששיחק היה ברור שהוא רוצה להיות מאמן. הוא מנתח הכל, עובד קשה מאוד והמסר שלו עובר לשחקנים. הוא עושה עבודה פנטסטית”.

בנוסף התייחס סילבה גם לנבחרת ספרד והסיכוי לזכייה במונדיאל הבא: “אחרי היורו הנהדר שהיה להם, ברור שהם בין הפייבוריטיות. יש להם קבוצה מצוינת ומאמן שבנה משהו חזק מאוד. כדי לזכות במונדיאל צריך גם מזל ברגעים הנכונים, חיבור טוב בין השחקנים וקבוצה חזקה. אני מקווה שהם יעשו את זה”. על של ספרד במונדיאל 2010: “זה היה דור מדהים. כולנו מסכימים שהקבוצה והאווירה בינינו היו המפתח, במיוחד ברגעים הקשים”.

