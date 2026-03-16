"אם ריאל תספוג תוך 25 דקות, הכל יהיה פתוח"

שלוש שנים אחרי שתלה את הנעליים, דויד סילבה עדיין עוקב מקרוב אחרי הכדורגל האירופי, ויש לו גם מה להגיד על המפגש המסקרן בין מנצ'סטר סיטי ל-ריאל מדריד בליגת האלופות מחר (שלישי, 22:00), כשנזכיר שהספרדים ניצחו 0:3 במפגש הראשון בברנבאו ויגיעו לאתחיאד עם מקדמה לא רעה בכלל, אחריה סיטי צריכה נס.

הקשר הספרדי האגדי, שרשם 125 הופעות בנבחרת ספרד והיה מהכוכבים הגדולים של סיטי בין 2010 ל-2020, העניק ראיון ל’אס’ הספרדי וסיפר על החיים אחרי הפרישה: “אני נהנה מיותר זמן עם החברים והמשפחה ולא להיות עסוק כל הזמן בנסיעות. אבל האמת היא שלפני זמן לא רב הייתי במשחק של בוקה ג'וניורס בארגנטינה, וכשעמדתי על המגרש פתאום חזר לי החשק לשחק”.

על המפגש בין סיטי למדריד בליגת האלופות, לאחר ה-0:3 של הבלאנקוס במשחק הראשון, אמר סילבה: “כולם יודעים שכשמדובר בליגת האלופות, מדריד משתנה. גם כשהיא לא בעונה גדולה בליגה, היא מסוגלת לנצח. הם משחקים הרבה פעמים עם קו הגנה נמוך ומחפשים את המתפרצות עם השחקנים המהירים שלהם, וזה יכול להקשות מאוד על סיטי”.

פדריקו ואלוורדה בטירוף (רויטרס)

“היה ברור שקומפאני יאמן. ספרד של 2010? דור מדהים”

סילבה הדגיש שההכרעה עדיין לא סופית: “אם סיטי תלחץ מהפתיחה ותכבוש שער מוקדם, היא מיד תחזור לעניינים. אבל אם מדריד תצליח להחזיק 25 דקות בלי לספוג, המשחק כבר יהיה אחר לגמרי”. הקשר לשעבר גם החמיא לאקס חברו לקבוצה וינסנט קומפאני, שמאמן כיום את באיירן מינכן: “כבר כששיחק היה ברור שהוא רוצה להיות מאמן. הוא מנתח הכל, עובד קשה מאוד והמסר שלו עובר לשחקנים. הוא עושה עבודה פנטסטית”.

בנוסף התייחס סילבה גם לנבחרת ספרד והסיכוי לזכייה במונדיאל הבא: “אחרי היורו הנהדר שהיה להם, ברור שהם בין הפייבוריטיות. יש להם קבוצה מצוינת ומאמן שבנה משהו חזק מאוד. כדי לזכות במונדיאל צריך גם מזל ברגעים הנכונים, חיבור טוב בין השחקנים וקבוצה חזקה. אני מקווה שהם יעשו את זה”. על של ספרד במונדיאל 2010: “זה היה דור מדהים. כולנו מסכימים שהקבוצה והאווירה בינינו היו המפתח, במיוחד ברגעים הקשים”.