ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"אמבפה ישחק. עדיף בלעדיו? הוא הטוב בעולם"

ארבלואה לקראת ריאל נגד סיטי: "בלינגהאם כאן, אבל לא ישחק". רודיגר: "אני הראשון שעצר את הולאנד. העבירה על חטאפה? אם הייתי רוצה, הוא לא היה קם"

אלברו ארבלואה (IMAGO)
אלברו ארבלואה (IMAGO)

ריאל מדריד נמצאת בתקופה נהדרת עם שלושה ניצחונות ברציפות בכל המסגרות כולל כושר מטורף של פדריקו ואלוורדה ו-0:3 על מנצ’סטר סיטי בשמינית גמר ליגת האלופות. הבלאנקוס ינסו להמשיך בפורמה גם מחר (שלישי, 22:00) בגומלין של אותה שמינית גמר, כשהם יתארחו אצל התכולים במטרה להשלים את המשימה ולהעפיל לרבע הגמר.

בינתיים, הקבוצה מבירת ספרד כבר הגיעה לאנגליה וערכה את האימון המסכם שלה באצטדיון האתיחאד, כאשר מיד לאחר מכן התיישבו על הכיסאות ומול המיקרופונים מאמן הקבוצה אלברו ארבלואה והבלם אנטוניו רודיגר, במסיבת העיתונאים המסורתית לפני כל מפגש. השניים ענו על השאלות הבוערות לקראת ההתמודדות.

ארבלואה: “אמבפה ישחק, בלינגהאם לא”

ארבלואה פתח: “נצא במטרה לנצח, עם אותה מחויבות, אפילו יותר. זה אצטדיון קשה, הקהל ידחוף, נצטרך צניעות והתמדה. טובים יותר בלי אמבפה? בעייתי לחשוב שאנחנו טובים יותר בלי השחקן הטוב בעולם. הוא זמין למשחק ונראה כמה הוא ישחק. ג’וד בלינגהאם רצה לבוא לכאן ולהיות עם הקבוצה, הוא ערך אימון חלקי ולא ישחק בכל מקרה, חשוב שהוא כאן, הוא אחד המנהיגים”.

אלברו ארבלואה (רויטרס)אלברו ארבלואה (רויטרס)

עוד ממאמן ריאל: “אמבפה נותן לנו דברים אחרים מברהים דיאס, אני מצפה לגולים שלו בקרוב, אבל הוא גם תורם בהרבה מעבר לכך. הצעירים? אין לי פרות קדושות בסגל, כן יש שחקנים כמו ויניסיוס או ואלוורדה שהרוויחו את המקום שלהם. כל שחקן מרוויח דקות, האקדמיה ברמה מאוד גבוהה, אבל בסוף המטרה שלי שה-11 הטובים ביותר יהיו על הדשא”.

הספרדי הוסיף: “אני לא חושב על האם זה משחק על עונה שלמה. סיטי לא התאמנה? פפ הסביר, זה קרה אצלם לדעתי כמה פעמים העונה. הוא אימן כמעט 1,000 משחקים, אני בטח לא אתן לו עצות. ארדה גולר עשה עבודה טובה על הולאנד בקרנות, נראה אם זה יקרה שוב. ואלוורדה חשוב כל כך, הוא בשיא שלו, נצטרך את הגרסה הזו שלו”.

רודיגר: “אוהב לפגוש את הולאנד, הייתי הראשון שעצר אותו”

רודיגר אמר: “היו לי בעיות פיזיות, אבל זה בעבר. רואים שבכל המשחקים האחרונים הייתי על הדשא. החוזה שלי בריאל? הכי חשוב זה שכרגע אני בריא, אני מרגיש טוב. אני בטוח שכל השאר יסתדר, זה לא הזמן לדבר על זה. אני מרגיש כאן טוב ומקבל הרבה אהבה וכבוד, לפעמים צריך לקבל החלטות שלא מרגש, אבל זה לא הזמן. יש לי עבודה ואני אוהב את ריאל, אוהב להיות כאן”.

אנטוניו רודיגר (IMAGO)אנטוניו רודיגר (IMAGO)

על המצ’אפ שלו מול ארלינג הולאנד: “אני לא חושב על המספרים יותר מידי, אין בזה חשיבות. הוא ניצח את הקרב נגדי בשלב הליגה. שחקנים כמו הולאנד קשים, זה תענוג להתמודד מול הטובים ביותר. אני נהנה מהקרבות נגדו, אבל הקרדיט לא רק לי, גם לדין האוסן היה משחק טוב, אני לא שומר לבד בהגנה. אני מצפה מאוד לעוד מפגש נגד סיטי ונגדו”.

עוד מהגרמני: “יש לי תפקיד חשוב בקבוצה, יש גם הרבה צעירים ואני צריך לעזור להם, זו העבודה שלי, להפוך אותם לטובים יותר. בזמנו, אני הייתי השחקן הראשון שעצר את הולאנד, אף אחד לא הצליח כשהייתי בעונה הראשונה שלי כאן. הוא בן אדם נהדר וכדורגלן אפילו טוב יותר. פנדלים? מקווה שזה לא יגיע לזה, אם צריך אקח אחריות”.

על העבירה הגסה מול דייגו ריקו מחטאפה: “ראיתי את ההילוך החוזר וזה זוועה, אבל אם צופים בזה באמת אז זה נראה אחרת. אני לא אתווכח איתו, אבל לא הרגתי אותו. לא צריך להגזים, אם הייתי מנסה באמת, הוא לא היה קם. דיברתי איתו אחרי המשחק, הקפאת התמונה לא מספרת את הסיפור, ועובדה שלא קיבלתי על זה אדום. לא רציתי לפגוע בו”.

