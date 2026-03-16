"ליאאו לא תורם למילאן השנה, הוא טוב להכנסות"

ימים לא פשוטים עוברים על מילאן. לאחר ההפסידו 1:0 ללאציו אתמול (ראשון), הרוסונרי איבדו הזדמנות לצמק את הפער מאינטר ל-5 נקודות בלבד. בעקבות ההפסד, הסיכויים של המועדון לזכות באליפות ירדו משמעותית. למרות שלא הצהירו על כך במשך העונה, אין ספק שזו אכזבה עבור הצד האדום של מילאנו.

אחד ממוקדי האש בתום המשחק היה כוכב הקבוצה, רפאל ליאאו. הפורטוגלי חוטף העונה הרבה אש בשל תרומתו הדלה (תשעה שערים ושני בישולים ב-22 הופעות). שחקן הכנף הספיק לייצר עוד נקודות לחובתו כאשר הוחלף בדקה ה-66 וירד בעצלתיים למרות תוצאת הפיגור של קבוצתו.

היום התראיין סוכנו של מסימיליאנו אלגרי, ג’ובאני בראנצ'יני, ותקף גם הוא את ליאאו: “ברור שלא נותן תרומה גדולה העונה, אך יש להתייחס להתפרצות הזעם שלו לאחר החילוף בעדינות מאחר והוא מקור הכנסה עבור המועדון”.

בעטה בדלי: מילאן מתרסקת עם הפסד ללאציו

האם ליאאו ייענש ואיך הגיב המנהל הספורטיבי?

בראנצ’יני נשאל האם לדעתו יענישו את שחקן הקבוצה על המקרה: “הדינמיקה בתוך המועדון מורכבת, הוא נשאר שחקן חשוב ויוגן עד הסוף, כפי שאלגרי עשה לאחר המשחק אמש, למרות הסיום הבוטה של החילוף”.

הסוכן לא היה היחיד שהביע ביקורת כלפי הפורטוגלי בשל תקרית החילוף. שוער הקבוצה, מייק מניאן, היה צריך לרוץ חצי מגרש על מנת לדחוף אותו החוצה, השחקן סירב להקשיב לאלגרי שבא לנחם אותו, וביציע נצפה המאמן הספורטיבי של מילאן, איגלי טארה, ממלמל “תראו את זה, מה הוא עושה”.

רפאל לאאו, יישאר או יעזוב בקיץ? (IMAGO)

מעניין יהיה לראות מהו עתידו של רפאל ליאאו במילאן. לפורטוגלי יש חוזה עד 2028 במועדון האדום. לפי דיווחים באיטליה, הנהלת הרוסונרי הקפיאה כל דיבור על הארכת חוזה עם שחקן ההתקפה, וככל הנראה התקרית האחרונה לא תעזור למשא ומתן להישארות הכוכב.