ליגה איטלקית 25-26
6823-6529אינטר1
6021-4429מילאן2
5930-4529נאפולי3
5422-4829קומו4
5328-5129יובנטוס5
5123-3929רומא6
4727-4029אטאלנטה7
4234-3829בולוניה8
4028-2929לאציו9
3839-3529ססואולו10
3642-3329אודינזה11
3436-2129פארמה12
3340-3629גנואה13
3350-3229טורינו14
3041-3129קליארי15
2739-2129לצ'ה16
2542-3028פיורנטינה17
2440-2228קרמונזה18
1849-2329פיזה19
1851-2229ורונה20

"ליאאו לא תורם למילאן השנה, הוא טוב להכנסות"

סוכנו של מאמן הקבוצה, מסימיליאנו אלגרי, תקף את כוכב הקבוצה לאחר ההפסד 1:0 ללאציו. וגם: חוסר הסבלנות בתוך המועדון והאם לדעתו יענישו את השחקן

רפאל לאאו (IMAGO)
רפאל לאאו (IMAGO)

ימים לא פשוטים עוברים על מילאן. לאחר ההפסידו 1:0 ללאציו אתמול (ראשון), הרוסונרי איבדו הזדמנות לצמק את הפער מאינטר ל-5 נקודות בלבד. בעקבות ההפסד, הסיכויים של המועדון לזכות באליפות ירדו משמעותית. למרות שלא הצהירו על כך במשך העונה, אין ספק שזו אכזבה עבור הצד האדום של מילאנו.

אחד ממוקדי האש בתום המשחק היה כוכב הקבוצה, רפאל ליאאו. הפורטוגלי חוטף העונה הרבה אש בשל תרומתו הדלה (תשעה שערים ושני בישולים ב-22 הופעות). שחקן הכנף הספיק לייצר עוד נקודות לחובתו כאשר הוחלף בדקה ה-66 וירד בעצלתיים למרות תוצאת הפיגור של קבוצתו.

היום התראיין סוכנו של מסימיליאנו אלגרי, ג’ובאני בראנצ'יני, ותקף גם הוא את ליאאו: “ברור שלא נותן תרומה גדולה העונה, אך יש להתייחס להתפרצות הזעם שלו לאחר החילוף בעדינות מאחר והוא מקור הכנסה עבור המועדון”.

האם ליאאו ייענש ואיך הגיב המנהל הספורטיבי?

בראנצ’יני נשאל האם לדעתו יענישו את שחקן הקבוצה על המקרה: “הדינמיקה בתוך המועדון מורכבת, הוא נשאר שחקן חשוב ויוגן עד הסוף, כפי שאלגרי עשה לאחר המשחק אמש, למרות הסיום הבוטה של החילוף”.

הסוכן לא היה היחיד שהביע ביקורת כלפי הפורטוגלי בשל תקרית החילוף. שוער הקבוצה, מייק מניאן, היה צריך לרוץ חצי מגרש על מנת לדחוף אותו החוצה, השחקן סירב להקשיב לאלגרי שבא לנחם אותו, וביציע נצפה המאמן הספורטיבי של מילאן, איגלי טארה, ממלמל “תראו את זה, מה הוא עושה”.

רפאל לאאו, יישאר או יעזוב בקיץ? (IMAGO)רפאל לאאו, יישאר או יעזוב בקיץ? (IMAGO)

מעניין יהיה לראות מהו עתידו של רפאל ליאאו במילאן. לפורטוגלי יש חוזה עד 2028 במועדון האדום. לפי דיווחים באיטליה, הנהלת הרוסונרי הקפיאה כל דיבור על הארכת חוזה עם שחקן ההתקפה, וככל הנראה התקרית האחרונה לא תעזור למשא ומתן להישארות הכוכב.

