יום שני, 16.03.2026 שעה 21:13
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4929-6323מכבי ת"א1
4620-3723הפועל ת"א2
4328-4823מכבי חיפה3
4127-4323הפועל ב"ש4
4130-4123מכבי פ"ת5
4030-5222מכבי נתניה6
2839-3621הפועל פ"ת7
2847-3522בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
3730-3823בני יהודה1
3033-4023הפועל כפ"ס2
3030-3023מ.ס. אשדוד3
2751-3723הפועל ראשל"צ4
2743-2923מכבי הרצליה5
2637-3323הפועל רעננה6
2447-2923הפועל חיפה7
2246-2723עירוני ק"ש8
1461-3623הפועל רמה"ש9
1150-2423הפועל עכו10

הוראת השעה של ההתאחדות לחזרת ליגות הנוער

ההתאחדות פרסמה את הוראת השעה לחזרה, אם וכאשר הדבר יתרחש בעונה זו. הקפאה של עליות וירידות ליגה אינה על הפרק, ידרשו לשחק לפחות 75% מהמשחקים

דניאל דרזי מוקף (לילך וויס-רוזנברג)

ההתאחדות לכדורגל ניצבת בימים אלה בפני אתגר משמעותי: מוכנות לרגע החזרה לליגות, במידה ויתקבלו האישורים מפיקוד העורף וגורמי הביטחון. ועדת הנוער של ההתאחדות לכדורגל, שהתכנסה לאחרונה, הציגה את המלצותיה בנוגע למבנה התחרותי של ליגות הנוער והנערים מרגע החזרה למגרשים. הדבר כפוף לאישור הנהלת ההתאחדות ברביעי. כדי ליצור תוקף לזכייה באליפות, עליות וירידות בליגות התחרותיות (נוער ונערים), נדרש להגיע לרף מינימום של קיום 75 אחוז ממשחקי הליגה. השאיפה הראשונית היא להגיע לרף זה, עם תקווה שהמצב יאפשר קיום של אחוז גבוה יותר מהמשחקים.

מאחר וקיימות ליגות עם מספר אי זוגי של קבוצות, ייתכן מצב שבו קבוצות הנאבקות על אותה מטרה הישגית, זכייה באליפות, התמודדות נגד ירידת ליגה והתמודדות על כרטיס למשחקי הפלייאוף על עליה לליגה גבוהה יותר, ימצאו את עצמן עם מספר משחקים שונה מהקבוצות הנאבקות מולן. במקרים כאלה אחוזי ההצלחה ייקבעו מי הקבוצה שתזכה בדירוג הגבוה יותר. לדוגמה: קבוצה א’ מגיעה לקו הסיום של העונה עם 50 נקודות מ-20 משחקים (כ-83.5 אחוזי הצלחה), בעוד שקבוצה ב’ מגיעה לקו הסיום עם 49 נקודות מ-19 משחקים (כ-86 אחוזי הצלחה). במקרה כזה, קבוצה ב’ תזכה בדירוג הגבוה יותר, מאחר ואחוזי ההצלחה שצברה גבוהים מאלה של יריבתה.

ומה בנוגע לליגות הילדים והטרומים? מאחר ומדובר בליגות שאינן מוגדרות כתחרותיות ע”י ההתאחדות לכדורגל, הליגות יחזרו לפעילות כשיתאפשר, ישוחקו רק המשחקים שנותרו ע”פ לוח המשחקים של הליגה. משחקים שלא יתקיימו, לא יושלמו.

מתווה ההמשך בליגות העל לנוער ושנתוני הנערים

פלייאוף עליון: עד כה שוחקו כ-71 אחוזים מהמשחקים בנוער ובנערים א’, בעוד שבנערים ב’ ובנערים ג’ שוחקו 74.19 אחוזים מהמשחקים. אם המשחקים יחודשו, כך שבסוף השבוע של 10 באפריל 2026 יתקיים המחזור הראשון לאחר ההפסקה, ניתן יהיה להשלים את הליגה במלואה. חזרה לפעילות בתאריך זה מותנית בתחילת אימונים בטווח הימים שבין 31 במרץ 2026 ועד 3 באפריל 2026. אם ניתן יהיה לחזור מוקדם יותר, ניתן יהיה לפרוס את לוח המשחקים באופן מרווח יותר.

פלייאוף תחתון: עד כה שוחקו כ-66 אחוזים מהמשחקים בנוער, בנערים א’ שוחקו כ-63 אחוזים מהמשחקים, בנערים ב’ ובנערים ג’ שוחקו 68.5 אחוזים מהמשחקים. מאחר שנותרו עוד 12 מחזורים עד סיום הליגה, כבר כעת ברור כי לא ניתן יהיה להשלים את משחקי הפלייאוף התחתון במלואם. לכן ישוחקו רק מספר מחזורים, עד להשלמת 75 אחוזים ממשחקי הליגה. לאחר מכן, הקבוצה הרלוונטית ישחקו במשחק המבחן. נזכיר כי בשל החרגתן של קבוצות עירוני קרית שמונה מירידת ליגה, נקבע כי מליגות העל תהיה יורדת ישירה אחת וקבוצה נוספת תיאבק על מקומה בליגה באמצעות משחק מבחן מול המנצחת במשחק הפלייאוף בין סגניות אלופות הליגות השניות.

ליגות לאומיות לנוער

בשתי הליגות שיחקו קרוב ל-67 אחוזים מהמשחקים. המועד האחרון לחזרה לפעילות, כדי שניתן יהיה להשלים את הליגות, הוא סוף השבוע של 3-4 באפריל.  חזרה לפעילות בתאריך זה מותנית בתחילת אימונים בימים 26 במרץ ועד 29 במרץ 2026. אם לא תחודש הפעילות עד למועד זה, בכל ליגה ישוחקו רק מספר מחזורים עד להשלמת 75 אחוזים מהמשחקים, ולאחר מכן הקבוצות הרלוונטיות ישחקו בפלייאוף העלייה. מספר העולות והיורדות יישאר ללא שינוי.

ליגות ארציות לנוער

בשתי הליגות שוחקו כ-73 אחוזים מהמשחקים. המועד האחרון לחזרה לפעילות, כדי שניתן יהיה להשלים את הליגות, הוא סוף השבוע של 3-4 באפריל. חזרה לפעילות בתאריך זה מותנית בתחילת אימונים בימים 26 במרץ ועד 29 במרץ 2026. אם לא תחודש הפעילות עד למועד זה, בכל ליגה ישוחקו רק מספר מחזורים עד להשלמת 75 אחוזים מהמשחקים. מספר העולות והיורדות יישאר ללא שינוי.

ליגות מחוזיות לנוער

מספר המשחקים שנותרו משתנה בין הליגות, ונע בין 5 ל-11 משחקים. המועד האחרון לחזרה לפעילות, כדי שניתן יהיה להשלים את הליגות, הוא סוף השבוע של 3-4 באפריל. חזרה לפעילות בתאריך זה מותנית בתחילת אימונים בימים 26 במרץ ועד 29 במרץ 2026.

אם לא תחודש הפעילות עד למועד זה, בכל ליגה ישוחקו רק מספר מחזורים עד להשלמת 75% מהמשחקים. ליגה מחוזית צפון כוללת קבוצות הממוקמות בקו העימות. לפיכך, אם באזור זה יחולו הנחיות מחמירות יותר מאשר בשאר הארץ, לאחר שיושלמו 75% ממחזורי הליגה הבכירה, הליגה תופסק, והטבלה היום תיחשב סופית.

ליגות ארציות בשנתוני הנערים

בליגות אלה נותר מספר המשחקים הגבוה ביותר. בשנתון נערים א’ שוחקו כ-59 אחוז מהמשחקים, בשנתון נערים ב’ ונערים ג’ שוחקו כ-60.5 אחוזים מהמשחקים,. גם אם הליגות הללו יחודשו בסוף מרץ 2026, לא ניתן יהיה להשלים אותן עד סוף מאי. לכן בכל הליגות האמורות יחזרו לפעילות למספר מחזורים עד שכל ליגה תגיע ל-75 אחוזים ממחזורי הליגה. לאחר מכן הליגה תסתיים ויתקיימו הפלייאוף ומשחקי המבחן על העליה לליגת העל.

המועד האחרון לחזרה לפעילות, כדי שניתן יהיה להשלים 75 אחוזים מהליגות, הוא סוף השבוע של 16-17 באפריל. חזרה לפעילות בתאריך זה מותנית בתחילת אימונים בימים 8 ועד 10 אפריל 2026.

ליגות מחוזיות בשנתוני הנערים

בליגות אלה נותר מספר המשחקים הגבוה ביותר. גם אם הליגות הללו יחודשו בסוף מרץ 2026 לא ניתן יהיה להשלים אותן עד סוף מאי 2026. לכן, בכל הליגות האמורות יחזרו לפעילות למספר מחזורים עד שכל ליגה תגיע ל-75 אחוזים ממחזורי הליגה. לאחר מכן הליגה תסתיים ויתקיימו הפלייאוף ומשחקי המבחן על העליה לליגה הארצית.

המועד האחרון לחזרה לפעילות, כדי שניתן יהיה להשלים 75  אחוזים מהליגות, הוא סוף השבוע של 16-17 באפריל. חזרה לפעילות בתאריך זה מותנית בתחילת אימונים בימים 8 ועד 10 אפריל. יוער כי בליגות מחוזיות שבהן מספר המשחקים לצורך הגעה ל-75 אחוזים הוא נמוך יותר, ניתן יהיה להאריך תקופה זו.

