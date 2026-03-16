באיטליה מדווחים: סולומון רוצה לחזור מול אינטר

פיורנטינה תתארח הערב (שני, 21:45) במגרשה של קרמונזה לקרב תחתית רותח במסגרת המחזור ה-29 בליגה האיטלקית שמצד אחד יכול להרחיק את הוויולה מהתחתית אם ינצחו, או לסבך אותם עוד יותר במאבקי הירידה אם יפסידו. מי שיחסר מההתמודדות גם הערב הוא הכוכב הישראלי, מנור סולומון.

באיטליה מדווחים כי שחקן הכנף סימן לו למטרה לשוב למשחק ביום ראשון בשבוע הבא, נגד המוליכה אינטר, רגע לפני פגרת הנבחרות, כשנכתב שהוא כבר “מתאמן במתחם האימונים של הקבוצה, ועובד על החזרה שלו כשהמטרה היא לשוב נגד הנראזורי, אבל המטרה הריאלית עבורו היא קרב התחתית נגד הלאס ורונה ב-4 באפריל”.

בנוסף, בארץ המגף ניתחו את ההיעדרות שלו וההשפעה על כך לקבוצה וגילו כי היא גדולה יותר ממה שציפו בתחילה: “ההיעדרות של מנור סולומון הפכה לאחת הבעיות הגדולות של פיורנטינה בשבועות האחרונים, אם מסתכלים על הירידה ברמת הכדורגל והתוצאות. הווינגר הישראלי הפך להכרחי עבור המאמן פאולו ונולי ונפצע במשחק הקונפרנס ליג נגד יגילוניה ביאליסטוק, שם הוא לא היה אמור להיכנס מלכתחילה”.

פאולו ונולי. לא רגוע ללא סולומון? (IMAGO)

המספרים איתו ובלעדיו

השיפור ניכר לעין גם באיכות הכדורגל, אבל בעיקר בתוצאות. מאז שנפצע, סולומון החמיץ שני משחקי ליגה בהן הקבוצה שלו הפסידה 3:1 לאודינזה וסיימה ב-0:0 משמים עם פארמה. לעומת זאת איתו, הקבוצה השיגה 15 נקודות מתוך ה-25 שיש לה בסך הכל בתשעה משחקים, כולל תיקו נגד מילאן ולאציו וניצחונות על קומו ובולוניה, כשהקיצוני מרשים ברוב המשחקים ואף רשם כבר שני שערים בסרייה א’: נגד נאפולי וטורינו.