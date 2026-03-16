ליגה איטלקית 25-26
6823-6529אינטר1
6021-4429מילאן2
5930-4529נאפולי3
5422-4829קומו4
5328-5129יובנטוס5
5123-3929רומא6
4727-4029אטאלנטה7
4234-3829בולוניה8
4028-2929לאציו9
3839-3529ססואולו10
3642-3329אודינזה11
3436-2129פארמה12
3340-3629גנואה13
3350-3229טורינו14
3041-3129קליארי15
2739-2129לצ'ה16
2542-3028פיורנטינה17
2440-2228קרמונזה18
1849-2329פיזה19
1851-2229ורונה20

באיטליה מדווחים: סולומון רוצה לחזור מול אינטר

הכוכב הישראלי שמשחק בפיורנטינה ונפצע, שם לעצמו מטרה לשוב למגרש נגד הנראזורי כבר ביום ראשון. בארץ המגף ניתחו: "היעדרותו הפכה לבעיה גדולה"

מנור סולומון (IMAGO)
פיורנטינה תתארח הערב (שני, 21:45) במגרשה של קרמונזה לקרב תחתית רותח במסגרת המחזור ה-29 בליגה האיטלקית שמצד אחד יכול להרחיק את הוויולה מהתחתית אם ינצחו, או לסבך אותם עוד יותר במאבקי הירידה אם יפסידו. מי שיחסר מההתמודדות גם הערב הוא הכוכב הישראלי, מנור סולומון.

באיטליה מדווחים כי שחקן הכנף סימן לו למטרה לשוב למשחק ביום ראשון בשבוע הבא, נגד המוליכה אינטר, רגע לפני פגרת הנבחרות, כשנכתב שהוא כבר “מתאמן במתחם האימונים של הקבוצה, ועובד על החזרה שלו כשהמטרה היא לשוב נגד הנראזורי, אבל המטרה הריאלית עבורו היא קרב התחתית נגד הלאס ורונה ב-4 באפריל”.

בנוסף, בארץ המגף ניתחו את ההיעדרות שלו וההשפעה על כך לקבוצה וגילו כי היא גדולה יותר ממה שציפו בתחילה: “ההיעדרות של מנור סולומון הפכה לאחת הבעיות הגדולות של פיורנטינה בשבועות האחרונים, אם מסתכלים על הירידה ברמת הכדורגל והתוצאות. הווינגר הישראלי הפך להכרחי עבור המאמן פאולו ונולי ונפצע במשחק הקונפרנס ליג נגד יגילוניה ביאליסטוק, שם הוא לא היה אמור להיכנס מלכתחילה”.

פאולו ונולי. לא רגוע ללא סולומון?

המספרים איתו ובלעדיו

השיפור ניכר לעין גם באיכות הכדורגל, אבל בעיקר בתוצאות. מאז שנפצע, סולומון החמיץ שני משחקי ליגה בהן הקבוצה שלו הפסידה 3:1 לאודינזה וסיימה ב-0:0 משמים עם פארמה. לעומת זאת איתו, הקבוצה השיגה 15 נקודות מתוך ה-25 שיש לה בסך הכל בתשעה משחקים, כולל תיקו נגד מילאן ולאציו וניצחונות על קומו ובולוניה, כשהקיצוני מרשים ברוב המשחקים ואף רשם כבר שני שערים בסרייה א’: נגד נאפולי וטורינו.

