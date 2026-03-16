הגרלת מיאמי: סבלנקה וריבקינה באותו החצי

ארינה סבלנקה מגיעה לטורניר מיאמי במומנטום אדיר. המדורגת ראשונה בעולם זכתה רק ביום ראשון האחרון באינדיאן וולס אחרי גמר בלתי נשכח מול אלנה ריבקינה, בו הצילה נקודת אליפות וניצחה בשלוש מערכות בסיומו של קרב מותח. כעת, כשהיא חוזרת לעיר המהווה את מקום מגוריה המרכזי ומרגישה כמו בבית, הבלארוסית תנסה להגן על תוארה במיאמי ולהשלים את ה"סאנשיין דאבל" היוקרתי.

מדובר באחד ההישגים הנדירים בסבב הנשים, ועד היום רק ארבע שחקניות הצליחו לזכות באינדיאן וולס ובמיאמי באותה שנה: שטפי גראף, קים קלייסטרס, ויקטוריה אזרנקה ואיגה שוויונטק. סבלנקה עצמה התייחסה להכנות שלה לאחר הזכייה האחרונה וסיפרה בחיוך: "ההכנה שלי למיאמי הייתה כנראה כמה כוסות אספרסו מרטיני והמבורגר. הלו"ז כל כך צפוף שאי אפשר להירגע יותר מדי. אני אלופה מכהנת שם ואני אוהבת לשחק במיאמי, אז אנסה להישאר משוחררת אך ממוקדת".

הגרלת הטורניר, שמשחקיו יחלו ביום שלישי, זימנה אפשרות למפגש ענקיות נוסף. ריבקינה, שתעלה למקום השני בדירוג העולמי אך מדורגת שלישית בטורניר, הוגרלה לאותו החצי יחד עם סבלנקה, והשתיים עשויות להיפגש לקרב ענק כבר בחצי הגמר. ריבקינה אגב, הייתה קרובה מאוד להשלים את הדאבל לפני שלוש שנים, אך הפסידה בגמר מיאמי לפטרה קביטובה.

דרכה של סבלנקה לתואר עשויה להפגיש אותה עם וואנג שיניו בסיבוב השלישי, מדיסון קיז בסיבוב הרביעי וג'סמין פאוליני ברבע הגמר. מנגד, ריבקינה צפויה להיתקל במשוכות לא פשוטות כמו מרטה קוסטיוק, נאומי אוסקה וג'סיקה פגולה שעשויה להמתין לה ברבע הגמר. פגולה עצמה הוגרלה לבית מעניין שעשוי להפגיש אותה עם ונוס וויליאמס בסיבוב השני, ואמה רדוקאנו או אקטרינה אלכסנדרובה בהמשך.

החצי התחתון של ההגרלה מספק גם הוא סיפורים מרתקים, בראשם איגה שוויונטק. המדורגת שנייה, שזכתה בטורניר ב-2022, עשויה לפגוש בסיבוב השלישי את אלכס אאלה הפיליפינית, שהדהימה אותה בדיוק באותו השלב לפני שנה. אם תעבור אותה, שוויונטק צפויה להמשך מאתגר מול קרולינה מוחובה או הכוכבות הצעירות מירה אנדרייבה וויקטוריה אמבוקו. בחצי הזה נמצאת גם קוקו גוף, שתחזור לשחק לאחר שפרשה עקב פציעה באינדיאן וולס. האמריקאית עשויה לפגוש ברבע הגמר את בת ארצה, אמנדה אניסימובה, שמחפשת למצוא יציבות העונה.

הטורניר השנה מתאפיין בנוכחות בולטת של שחקניות צעירות שמחפשות פריצה. מעבר לאאלה בת ה-20 ולאמבוקו בת ה-19 שכבר הוכיחו את עצמן, אפשר למצוא גם את טליה גיבסון בת ה-21 שרשמה ריצה נהדרת מהמוקדמות עד לרבע הגמר באינדיאן וולס. בסיבוב הראשון של ההגרלה הראשית, אחד המשחקים המסקרנים יפגיש בין היילי בפטיסט, שמגיעה אחרי טורניר מוצלח בו מתחה את ריבקינה, לבין טטיאנה מריה, במשחק של סגנונות מנוגדים בו העוצמות של בפטיסט יפגשו את הגיוון של הגרמנייה הוותיקה.

אגדת הטניס מרטינה נברטילובה, שזכתה בטורניר הראשון במיאמי ב-1985 ומחזיקה באחוזי ההצלחה הטובים ביותר בו, הסבירה עד כמה קשה המשימה שעומדת בפני השחקניות הבכירות: "מדובר בשדות קשים, עם השחקניות הטובות ביותר. בנוסף יש את ההתאקלמות למזג האוויר ולמשטחים שפשוט שוחקת אותך. לשמור על רמה כזו בשני טורנירים רצופים, פיזית ורגשית, זה קשה מאוד".