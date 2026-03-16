ז'ופריץ' נחת, יתקיים משחק אימון מול בית"ר

בלם הפועל חיפה, דריו ז'ופריץ', נחת בישראל אחרי חופשה קצרה בת מספר ימים בקרואטיה באישור המועדון בה פגש את בנו בכורו שנולד לפני כשבוע. בהמשך לכך, השחקן צפוי להצטרף מחר לאימונים וליטול חלק במשחק האימון המתוכנן ביום חמישי מול בית"ר ירושלים.

בתוך כך, במסגרת פעילות המועדון בקהילה ביקרו היום אנשי הפועל חיפה בבית החולים לילדים ברמב"ם שהועבר עקב המצב לחניון תת קרקעי במרכז הרפואי רמב"ם.

בביקור השתתפו מאמן הקבוצה חיים סילבס ושחקני הקבוצה יואב גראפי, ג'ורג' דיבה, אורן ביטון, יונתן פרבר והשחקנים הזרים סנדרו אלטונשוילי ואיוואן קריצ'אק יחד עם סמנכ"ל התפעול דודו דותן ומזכירת המועדון ענבל שקד.

שחקני הפועל חיפה בביקור החשוב (יוסי ויינר, ביה"ח רמב"ם)

אנשי המועדון חילקו לילדים המאושפזים ולילדי העובדים שנמצאים בשמרטפיה משלוחי מנות ומוצרים של הקבוצה. כמו כן ביקרו השחקנים ילדים המאושפזים במחלקה האונקולוגית.את הביקור ליווה סגן מנהל בית החולים ורופא הקבוצה דר' אבי ויסמן אשר העביר סקירה על הפעילות בית החולים בזמן חירום.

“פעילות ערכית חשובה מאד של המועדון”

בנוסף, חיים סילבס העניק לדוקטור ויסמן כדור עם חתימות וסיכם את הביקור: "פעילות ערכית חשובה מאד של המועדון במיוחד ברגעים כאלה שהמדינה נמצאת במצב לחימה מה שמכניס אותנו לפרופורציות. שמחנו לפגוש את הילדים. והתרשמנו מאד מעבודת הצוות הרפואי שעושים מלאכת קודש".