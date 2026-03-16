אביו של מקס דאומן זעם: ניסיון עצוב לקידום עצמי

מקס דאומן הוא ללא ספק השם הכי חם באנגליה בימים האחרונים. הכוכב העולה הפך לצעיר אי פעם שכבש בליגה האנגלית – בגיל 16 ו-73 ימים. לקראת משחק הגומלין נגד לברקוזן ביום רביעי, יש סערה חדשה בלונדון בעקבות ריאיון קטן שנגע בשחקן.

טמיסן וויליאמס, שאימן את הכוכב הצעיר בילדים של ארסנל, הופיע בתוכנית talkSport היום (שני), שם הוצג כ"מאמנו לשעבר של דאומן". וויליאמס דיבר על עלייתו של דאומן באקדמיה של ארסנל ועל נקודות החוזק של השחקן הצעיר.

“זה דבר מדהים שמקס עשה, זה מבריק עבור משפחתו, האקדמיה, המועדון והאוהדים. הוא צריך פשוט ליהנות מהרגע, ואני יודע שהוא יעשה זאת”, פרגן וויליאמס בתוכנית כלפי שחקנה של ארסנל.

מקס דאומן - "צריך להינות מהרגע" (IMAGO)

“יש הרבה מאמנים שאנחנו אסירי תודה להם, הוא לא אחד מהם”

מי שפחות אהב את הריאיון של מאמן הילדים היה אביו של השחקן, רוברט דאומן. האבא העלה בטוויטר (X) פוסט ובו רשם: “לא להקשיב לבחור הזה, טמיסן וויליאמס, שטוען שהוא היה חלק מהמסע של מקס. זה ניסיון עצוב מאוד לקידום עצמי”.

רוברט המשיך וכתב: “ביקשתי ממנו בעבר להימנע מלעשות זאת, אבל הוא עדיין הופיע ב-talkSport. אני זוכר שהוא שם את הקונוסים באימונים כמה פעמים, אבל זה בערך הכל. יש לנו כל כך הרבה מאמנים נהדרים שאנחנו כל כך אסירי תודה להם. הוא בהחלט לא אחד מהם”.