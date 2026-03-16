ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5441-5430מנצ'סטר יונייטד3
5137-4030אסטון וילה4
4940-4930ליברפול5
4835-5330צ'לסי6
4440-4429ברנטפורד7
4335-3430אברטון8
4243-4330ניוקאסל9
4146-4430בורנמות'10
4143-4030פולהאם11
4036-3930ברייטון12
4035-3030סנדרלנד13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3248-3730לידס15
3047-4030טוטנהאם16
2943-2830נוטינגהאם פורסט17
2955-3630ווסטהאם18
2058-3230ברנלי19
1652-2230וולבס20

אביו של מקס דאומן זעם: ניסיון עצוב לקידום עצמי

טמיסן וויליאמס, שאימן את הכוכב הצעיר בילדים של ארסנל, הוצג כמאמנו לשעבר של השחקן באנגליה, אך חטף אש מאבא שלו: "היה שם את הקונוסים באימונים"

מיקל ארטטה ומקס דאומן (IMAGO)
מקס דאומן הוא ללא ספק השם הכי חם באנגליה בימים האחרונים. הכוכב העולה הפך לצעיר אי פעם שכבש בליגה האנגלית – בגיל 16 ו-73 ימים. לקראת משחק הגומלין נגד לברקוזן ביום רביעי, יש סערה חדשה בלונדון בעקבות ריאיון קטן שנגע בשחקן.

טמיסן וויליאמס, שאימן את הכוכב הצעיר בילדים של ארסנל, הופיע בתוכנית talkSport היום (שני), שם הוצג כ"מאמנו לשעבר של דאומן". וויליאמס דיבר על עלייתו של דאומן באקדמיה של ארסנל ועל נקודות החוזק של השחקן הצעיר.

“זה דבר מדהים שמקס עשה, זה מבריק עבור משפחתו, האקדמיה, המועדון והאוהדים. הוא צריך פשוט ליהנות מהרגע, ואני יודע שהוא יעשה זאת”, פרגן וויליאמס בתוכנית כלפי שחקנה של ארסנל.

מקס דאומן - "צריך להינות מהרגע" (IMAGO)

“יש הרבה מאמנים שאנחנו אסירי תודה להם, הוא לא אחד מהם”

מי שפחות אהב את הריאיון של מאמן הילדים היה אביו של השחקן, רוברט דאומן. האבא העלה בטוויטר (X) פוסט ובו רשם: “לא להקשיב לבחור הזה, טמיסן וויליאמס, שטוען שהוא היה חלק מהמסע של מקס. זה ניסיון עצוב מאוד לקידום עצמי”.

רוברט המשיך וכתב: “ביקשתי ממנו בעבר להימנע מלעשות זאת, אבל הוא עדיין הופיע ב-talkSport. אני זוכר שהוא שם את הקונוסים באימונים כמה פעמים, אבל זה בערך הכל. יש לנו כל כך הרבה מאמנים נהדרים שאנחנו כל כך אסירי תודה להם. הוא בהחלט לא אחד מהם”.

/* LAST / NEXT ROUNDs */