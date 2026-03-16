בסקוניה הודיעה: נארח את מכבי והפועל ללא קהל

כבר בלא מעט משחקים הישראליות התרגלו שמאחרים אותן ללא קהל, כשהתופעה מעבר לטורקיות ומדינות כאלו מתבצעת לא מעט בספרד, וכך הוא ימשיך לקרות. בסקוניה הודיעה היום (שני) באופן רשמי שהמפגשים שלה מול הפועל תל אביב ומכבי תל אביב יתקיימו מאחורי דלתיים סגורות.

הקבוצה הספרדית תארח את שני המשחקים במסגרת המחזור ה-34 ואז המחזור ה-36, אך היא קיבלה החלטה שלא יגיע קהל להתמודדויות, בעקבות חשש ממחאות והתפרעויות. המשחק נגד הפועל ת”א ב-27 במרץ, נגד מכבי תל אביב ב-7 באפריל.

בבסקוניה רשמו: “בעקבות הסיטואציה, המועדון רוצה לבשר למנויים שבאופן אוטומטי הסכום של המשחקים יירד להם על שני המשחקים הללו במנוי לעונה הבאה, עונת 2026/27”. כעת בהפועל ת”א ימתינו לראות האם גם ריאל מדריד, שתארח אותה בקרוב, תודיע את אותו הדבר.

וסיליה מיציץ' ותמיר בלאט (רדאד ג'בארה)

מצב התל אביביות ביורוליג

נכון לכרגע, הפועל תל אביב נמצאת במקום החמישי ביורוליג עם מאזן של 18 ניצחונות לצד 11 הפסדים, כשחסרים לה שני משחקים, אחד נגד פאריס ואחד נגד מכבי תל אביב. הצהובים נמצאים, כמובן גם עם משחק חסר, במקום ה-13 עם מאזן של 14 ניצחונות לצד 16 הפסדים.