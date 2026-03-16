יום שני, 16.03.2026 שעה 21:53
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
73%2366-247130פנרבחצ'ה1
65%2564-272231ריאל מדריד2
65%2674-281031ולנסיה3
65%2634-281531אולימפיאקוס4
62%2410-250329הפועל ת"א5
58%2637-269331הכוכב האדום6
55%2628-278331ז'לגיריס7
55%2670-278431מונאקו8
55%2618-265631פנאתינייקוס9
55%2628-265431ברצלונה10
53%2635-265230דובאי11
52%2674-265831אולימפיה מילאנו12
47%2756-268430מכבי ת"א13
42%2597-249931באיירן מינכן14
42%2624-252831וירטוס בולוניה15
39%2839-278031פאריס16
33%2629-240830פרטיזן בלגרד17
32%2629-251331אנדולו אפס18
29%2873-269931באסקוניה19
26%2697-247031ליון וילרבאן20

בסקוניה הודיעה: נארח את מכבי והפועל ללא קהל

הקבוצה הספרדית הכריזה רשמית שהיא תפגוש את הפועל ת"א (27 במרץ) ואת מכבי ת"א (7 באפריל) במסגרת היורוליג מאחורי דלתיים סגורות: "עקב הסיטואציה"

|
שחקני מכבי ת
שחקני מכבי ת"א על רקע מחאות בבסקוניה (IMAGO)

כבר בלא מעט משחקים הישראליות התרגלו שמאחרים אותן ללא קהל, כשהתופעה מעבר לטורקיות ומדינות כאלו מתבצעת לא מעט בספרד, וכך הוא ימשיך לקרות. בסקוניה הודיעה היום (שני) באופן רשמי שהמפגשים שלה מול הפועל תל אביב ומכבי תל אביב יתקיימו מאחורי דלתיים סגורות.

הקבוצה הספרדית תארח את שני המשחקים במסגרת המחזור ה-34 ואז המחזור ה-36, אך היא קיבלה החלטה שלא יגיע קהל להתמודדויות, בעקבות חשש ממחאות והתפרעויות. המשחק נגד הפועל ת”א ב-27 במרץ, נגד מכבי תל אביב ב-7 באפריל.

בבסקוניה רשמו: “בעקבות הסיטואציה, המועדון רוצה לבשר למנויים שבאופן אוטומטי הסכום של המשחקים יירד להם על שני המשחקים הללו במנוי לעונה הבאה, עונת 2026/27”. כעת בהפועל ת”א ימתינו לראות האם גם ריאל מדריד, שתארח אותה בקרוב, תודיע את אותו הדבר.

וסיליה מיציץוסיליה מיציץ' ותמיר בלאט (רדאד ג'בארה)

מצב התל אביביות ביורוליג

נכון לכרגע, הפועל תל אביב נמצאת במקום החמישי ביורוליג עם מאזן של 18 ניצחונות לצד 11 הפסדים, כשחסרים לה שני משחקים, אחד נגד פאריס ואחד נגד מכבי תל אביב. הצהובים נמצאים, כמובן גם עם משחק חסר, במקום ה-13 עם מאזן של 14 ניצחונות לצד 16 הפסדים.

/* LAST / NEXT ROUNDs */